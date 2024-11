Mašek (ANO): Už se nebavíme jenom o průjezdech, ale o možném pobytu vojsk zde

Děkuji, vážená paní předsedající.

Jsem velmi rád, že ve Sněmovně projednáváme tento bod. Návrh na působení sil Ministerstva obrany v zahraničních operacích na léta 2025 a 2026. Myslím si, že to sem skutečně patří.

Navážu na informaci, která proběhla v médiích a která byla více diskutována, určitého bezpečnostního incidentu nebo neštěstí při působení našich školitelů v Keni. V současnosti je to nějakým způsobem vyšetřováno a potom se rozvinula diskuse, kde tedy ta vojska vlastně máme, v jakém módu tam fungují. A zároveň z toho, co se tady dneska říkalo, naprostý souhlas se vším.

Jediné, co já tam vidím jako diskutabilní, je právě naše účast v těch afrických zemích, v Sahelu, účast teďka v Mauretánii. Je to problematická oblast, takže tam si myslím, že je otázka, jestli se nedostaneme do nějakých konfliktních situací s protivníky ze strany Ruské federace, kteří se tam vyskytují. I to, že jsme opustili třeba Nigérii, kterou jsme tam školili v předcházejících letech, je prostě problém. Takže myslím si, že tyhlety věci by se tady projednávat měly a měly by být Parlamentem odsouhlaseny.

A ještě mi dovolte jednu poznámku. V současné době chápu dobře ten mandát pobytu vojsk NATO, případný, do konce roku 2026 v počtu až 2 000. Už se nebavíme jenom o průjezdech, ale v rámci té situace o možném pobytu těchto vojsk zde. Jsem ale rád, že tam je to časové ohraničení, protože patřím k těm, kteří tu smlouvu DSA z tohoto důvodu nepodpořili.

A ještě jednou poděkování, že to tady projednáváme.

