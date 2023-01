Mašek (ANO): Velký bratr nás sleduje, ne, že ne… více komentovat netřeba, že pane Rakušane

reklama

Zdravím všechny,

tak si dnes probereme, kdo doprovodí nového prezidenta na Hrad.

Jednou z nejbližších spolupracovnic nově zvoleného prezidenta Petra Pavla se stane Jana Vohralíková.

Při jejím působení v Senátu (Vedoucí Kanceláře Senátu) nastala vlna odchodů zaměstnanců a také se řešilo podezření na netransparentní zadávání zakázek, kvůli kterým jsme dostávali dopisy i do sněmovny.

Na tyto i jiné výtky musela odpovídat příslušným orgánům Kanceláře Senátu, organizačnímu výboru i stálé komisi pro práci Kanceláře Senátu. Žádný z orgánů neshledal pochybení. Šlo tedy jen o pomluvy?

No, jak by taky mohlo být něco potvrzeno? … Padlo by to na hlavu Vystrčilovi, který se jí nyní velice rád zbaví, a ještě pogratuluje k odchodu na Hrad.

Pavel prý odmítl možné angažmá bývalého diplomata Petra Koláře. Dodal ale, že se může vždy spolehnout na jeho rady.

Takže pravděpodobně jeden z "nových" poradců a jeho partnerka novinářka Witowská zajisté nějaké to místečko také dostane.

Paní Řeháková bude tisková mluvčí. Bývalá redaktorka Bakalových Hospodářských novin a bezpečnostní analytička společnosti Semantic Visions.

Semantics Visions poskytuje služby v oblasti detekce rizik a pomocí semántické analýzy analyzuje nové obsahy několika tisíců webů. Podle vlastní prezentace je firma schopná v reálném čase pokrýt 90% globálního internetového zpravodajského obsahu a spoluurčuje, jak má vypadat “boj proti dezinformačních webům”. Už v lednu 2020 měla firma v databázi tři miliardy webů.

Takže – velký bratr nás sleduje ne že ne … více komentovat netřeba, že pane Rakušane.

Do čela poradců se postaví Tomáš Richter, podnikatel a jeden ze zakladatelů Nadačního fondu „nezávislé žurnalistiky“. Dosud se v Pavlově kampani věnoval financím a shánění sponzorů…V tom má dobré zkušenosti a fond „nezávislé žurnalistiky“ zajisté dál rád podpoří projekty s těmi správnými názory.

Jen bych rád připomenul 2,5 milionu těch nenávistných novin které byly ve všech schránkách. Kdo to asi platil, že?

No nezapomeňme na plakáty pana Pavla po celé ČR, na kterých není uveden v rozporu se zákonem zadavatel ani zpracovatel. Takže se nic nezapočítávalo do kampaně, ale kdo by to řešil, že?

Ať žije férová volba ... tak hlavně že máme transparentní účty.

Tomáš Richter, podnikatel a jeden ze zakladatelů Nadačního fondu „nezávislé žurnalistiky“ to zajisté vyřeší, nebo se pletu?

Zde je výběr z hroznů Nadačního fondu, vybraní předáci "nezávislé žurnalistiky":

Reportér magazín – Zbraně, byznys, politika – Podpora 250 000 Kč

Reportér (Inzerce 2022) - Podpora 100 000 Kč

Forum 24 (Inzerce 2022) - Podpora 150 000 Kč

Deník Referendum (Inzerce 2022) - Podpora 70 000 Kč

atd … prostě rozdělují obdržené peníze vybraným novinářům. Nebo ne?

Osobního tajemníka Pavlovi v době kampaně dělal Radko Hokovský. Dříve působil například v think tanku Evropské hodnoty. Měl by stát v těsné blízkosti nové hlavě státu i na Hradě. Jeho spolupracovník Jakub Janda a think tank Evropské hodnoty je známý sám o sobě dost, to netřeba komentovat.

A k poradnímu týmu k justici? Pavel řekl, že v průběhu kampaně jednal s více odborníky. Například s ústavním právníkem Janem Kyselou.

O tomto „nezávislém ústavním“ právníkovi asi nejvíc vypovídá jeho rozhovor Interview ČT24: Jan Kysela o kandidatuře Andreje Babiše. Budoucí prezident Pavel bude jejich rad prý využívat i dál, poznamenal s tím, že si těžko dovede představit lepší experty na ústavní právo.

No a tím se kruh poradců určitě neuzavírá. To jen pro představu, co vše je zde možné.

A jak to doopravdy vše dopadne, se dozvíme v následujících týdnech, měsících a letech?

Pane budoucí prezidente, úlohu poradců známe z minula, neustále se vše opakuje.

Nebuďte jen loutkou v rukou mocných …

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



