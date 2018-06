Mauritzová: Pokud nezměníme způsob hospodaření v našich lesích, nezmizí ani kůrovcové kalamity

Předně nutno říct, že za kůrovcovou kalamitu nemůže sucho. To se stalo jen poslední kapkou do přetékajícího hrnečku. Prvotní příčinou je složení českých lesů, kde jsme zcela opomenuli důležitost druhové rozrůzněnosti lesa a zaměřili se jen a pouze na smrk, bez ohledu na jeho ekologické požadavky. A tak, jak se původně horská dřevina šířila do podhůří a nížin, nacházel kůrovec i vhodnější podmínky pro život. Pole na dřevo s holými kmeny oslabených jehličnanů jsou pro tohoto tvora učiněným rájem. Můžeme stavět lapáky do nekonečna, ale pokud nezměníme způsob hospodaření v našich lesích, nezmizí ani kůrovcové kalamity.