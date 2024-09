Michal Šmarda (SOCDEM): 168 hodin Michala Šmardy

Neděle

V Paříži skončila paralympiáda. Český tým tam skvěle zabojoval – získal osm medailí, z toho jednu zlatou. Skvělá práce, moc děkuji za Vaše výkony.

Pondělí

Ministerstvo práce a sociálních věcí se chlubí digitalizací. Pan ministr Jurečka dokonce nabízí vládním kolegům, že jim svůj tým půjčí. Jaká je realita? Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že digitalizace na MPSV zase tak dobře nefunguje. Úředníci musí spoustu věcí přepisovat ručně, agendy nejsou digitalizovány a panuje v nich velký nepořádek. Kolik to spolklo peněz? 3,4 miliardy korun. Úspěch se nedostavil, peníze jsou v háji a systémy stále nejsou funkční.

Úterý

Máme za sebou další díl frašky o digitalizace stavebního řízení. Tentokrát pokračovala „diskuzí“ v Poslanecké sněmovně. Poslanci chtěli grilovat ministra Bartoše a zjistit, kdy bude systém konečně plně funkční. Víte, jak to dopadlo? Poslanci koalice ani opozice nepřišli do práce a Sněmovna byla skoro prázdná. Taková ostuda nemá obdoby.

Středa

V Olomouci se konala další debata SOCDEM na rozcestí, tentokrát na téma zdravotnictví. Zdravotnictví v České republice není v dobrém stavu. Máme sice pořád funkční síť nemocnic, ale když se rozjedete po krajích, ať už je to Vysočina, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj nebo jižní Čechy, zjistíte, že na spoustě míst nejsou dostupné ordinace praktických lékařů, zubařů, dětských lékařů, dětských psychologů, gynekologů a dalších. Sociální demokracie má jasný plán, jak zajistit základní zdravotní péči ve všech koutech republiky. To je pro nás zásadní.

Čtvrtek

Pokračují vládní hádky o přípravě rozpočtu. Přes léto ministři neudělali vůbec nic. Hádají se na poslední chvíli. V rozpočtu chybí sedm miliard na podporu bydlení, které jsou nezbytně potřeba. Konec konců, mají jít na kofinancování evropských projektů. Stejně tak v rozpočtu chybí peníze na obnovitelné zdroje. Pokud bychom na tomto velkém solárním tunelu mohli ušetřit, bylo by to skvělé, ale vláda žádný recept nemá. Peníze do rozpočtu jen nenapsala a v polovině roku je bude shánět na poslední chvíli. Takových kiksů je v rozpočtu mnoho. Nejsou peníze na kuchařky ve školních jídelnách, pro školníky nebo pro ošetřovatelky a pečovatelky v sociálních službách. To je největší průšvih této vlády. Proto Sociální demokraté spolu se Zelenými, Budoucnosti, Levicí a Idealisty dali dohromady petici proti změnám v zákoníku práce. Jde nám o to, abychom ochránili práva pěti milionů zaměstnanců v České republice. Aby nebylo možné je jen tak bez důvodu vyhazovat z práce, aby měli garantovaná svá práva, ale také slušné mzdy. To je pro nás velmi důležité, protože bez toho se nebude dařit ani rozvoji ekonomiky.

Pátek

V pátek 20. září od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. září od 8 do 14 hodin nás čekají krajské a senátní volby. Senátní volby jsou ve třetině obvodů, krajské volby jsou ve všech krajích kromě Prahy. Prosím, přijďte k volbám, je to důležité. Rozhodnete o tom, jak se bude žít ve vašem kraji.

Sobota

Prší opravdu hodně, fouká vítr a počasí se jen tak neuklidní. V takových chvílích musí mít starosta nachystanou jak zimní bundu, tak oblek, jak polobotky, tak holínky. Čeká nás hodně práce, ale přece kvůli tomu lidem nepokazíme svatby. Ty už mám za sebou, ale teď už je třeba vyrazit do práce a boji proti nepříznivému počasí.