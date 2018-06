Michálek (Piráti): Ani na jednu z otázek pan premiér neodpověděl

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já už jsem tady vystupoval několikrát k návrhu nominačního zákona. Je to návrh, který by konečně zajistil, že do našich dozorčích rad státních podniků by byli nominováni lidé transparentním postupem. Je to tedy návrh proti politickým trafikám.

Chtěl bych vás všechny požádat o jeho podporu. A chtěl bych připomenout, že jsem se tady naposledy v rozpravě ptal na několik otázek pana předsedy vlády, který nebyl přítomen. Dnes tedy máme jinou vládu a předseda vlády opět není přítomen. Takže dovolím si připomenout, že ty otázky byly dvě. Jednak jsem se ptal, jak je to s tím panem Krejsou, což je tedy jiný člověk než je poslanec Poslanecké sněmovny. Je to poradce pana předsedy Filipa a sedí v dozorčí radě České pošty a údajně má 160 tis. korun měsíčně. Tak to mi přišlo docela zvláštní a chtěl jsem se zeptat na vysvětlení, kolik takových členů nebo nominantů KSČM v těch dozorčích radách dneska sedí. A pak jsem se ptal ještě na jednu otázku, a to, jak jsou upraveny ty koaliční dohody mezi hnutím ANO a KSČM. To znamená, kolik dozorčích rad má KSČM dostat.

Bohužel ani na jednu z těchto otázek pan premiér neodpověděl. Z dnešní rozpravy k nominačnímu zákonu utekl, takže já z toho mám spíš pocit, že si na toho bojovníka proti korupci jenom hraje, a když se skutečně má hlasovat o těch podstatných návrzích zákonů, které by zavedly konečně průhledné obsazování dozorčích rad, tak tady není. V tom našem návrhu oproti vládnímu návrhu je výhoda v tom, že se týká obsazování dozorčích rad a jednak je v něm upravena také vlastnická politika, tak jak to mají vyspělé státy, jako Švédsko, Finsko apod., tak, aby o těch zásadních otázkách jako je třeba rozdělení ČEZu a další podobné strategické a otázky, které budou mít dopad na dalších několik desítek let rozhodoval, nebo aspoň o nich věděl a byly konzultovány s Parlamentem. Nikoliv, aby si je řešila samotná vláda. To se nám potom také může stát, že stejně tak jako vláda prodala OKD, tak tímto způsobem může prodat část ČEZu, aniž by o tom vůbec Parlament věděl. Takže proto je důležité, abychom dneska schválili ten návrh nominačního zákona. Myslím si, že to je pozitivní věc, která pomůže v boji proti korupci.

A byl bych rád, kdyby se k tomu některý člen vlády vyjádřil, protože jinak moc nerozumím tomu, proč tady vlastně sedí, protože když se jich na něco zeptáme a oni mají tedy podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny odpovědět, tak se vlastně nikdo z nich nezvedne a na tu otázku nezodpoví. Tak to mi přijde, že tady trošku popíráme ten jednací řád Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

