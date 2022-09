Michálek (Piráti): Blud o zlých zelených mužíčcích, kteří způsobili energetickou krizi

reklama

Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně a vážení kolegové a milá veřejnosti, já bych chtěl poděkovat opozici za to, že umožnila projednávání této novely, respektive podpořila program dnešního jednání i za tu diskuzi, kterou tady vedeme, která je důležitá. Nicméně musím reagovat na několik vystoupení, která tady zazněla a uvést je na pravou míru.

Předně tu novelu rozpočtu opravdu předkládáme kvůli tomu, že tady započala válka a že v návaznosti na válku je obrovské zdražování. A to je věc, kterou nesmíme překrucovat. A považuji za velmi nebezpečnou rétoriku, která tady byla od opozice zahájena, že pouze 20 miliard souvisí s válkou. Naopak ten příběh je jednoznačně takový, že zdražování je z velké části propojeno právě s válkou a s manévry nebo opatřeními, které dělá válečný agresor, aby nás poškodil, aby nás donutil dělat věci, které nechceme. Čili opravdu moc bych poprosil, abychom tu diskusi vedli korektně, abychom zde nepřijímali pozice popíračů války a jejich dopadů na českou ekonomiku.

Pokud chceme relevantní údaje, podívejme se třeba na webové stránky Světové energetické organizace, která popisuje, jaké jsou příčiny zdražování energií. Podíváme se na jejich webové stránky nebo na naše stránky energie.pirati.cz, kde to vysvětlujeme.

V květnu 2021 prezident Putin zařadil Česko na seznam ruských nepřátel. Všichni víme, byla to odveta za Vrbětice. A už v září 2021 Světová energetická agentura upozornila na to, že dochází ke zdražování dodávek plynu do Evropy Ruskem. Samozřejmě nedostatek plynu znamená vyšší ceny. A to bylo již pět měsíců před invazí. Takže pět měsíců před invazí došlo ke zvyšování cen plynu. A samozřejmě naprosto evidentně se tehdy Putin chystal na tu válku, aby získal na ni peníze. A od té doby jsme svědky toho, že Putin účelově a z politických důvodů manipuluje dodávkami plynu, protože tím získává peníze na válku a vytváří tlak na evropské demokracie.

Proto mě poněkud překvapilo i vlastně to poměrně, řekl bych, upřímné přiznání od paní předsedkyně Schillerové, abych ji citoval, že vláda Andreje Babiše energetickou krizi neřešila. To si myslím, že je potřeba ocenit. Je to solidní, je to solidní popis stavu, který tady zazněl i od paní předsedkyně, jde to vyhledat ve stenozápisu. A je to škoda. Je to možná i trochu škoda, protože tehdy, ještě v době, kdy vládl Andrej Babiš a jeho vláda, tak vzrostly ceny energie z 50 eur za megawatthodinu na 250 eur za megawatthodinu, o 441 %. A samozřejmě, že se k tomu vyjadřoval třeba pan Havlíček. Byli jsme spolu v Otázkách Václava Moravce, kde tam o tom mluvil, jakým způsobem řeší energetickou krizi. Nicméně ten výrok, že vláda energetickou krizi tehdy za Andreje Babiše neřešila, je poměrně věrným popisem, byť ta rétorika tam skutečně byla, snaha zde vykazovat nějakou činnost. Bohužel ta opatření, energetické vouchery se tehdy neudělaly, bylo pouze krátkodobé opatření v podobě odpuštění, odpuštění daní, které se navíc ukázalo, že tedy bylo nelegální.

Mě mrzí, že tady nevystupuje, když projednáváme takhle zásadní věc, předseda ANO pan Babiš. Myslím si, že v poslední době ho vlastně vůbec není vidět ani tady v Poslanecké sněmovně. Což je zvláštní, protože, protože sliboval, jak se bude rvát až do roztrhání těla a teď ho tady v Poslanecké sněmovně vůbec nevidíme, když se projednávají ty největší částky.

A teď k tomu, jakou alternativu předkládá ANO. To je ten jeden a půl bilionu virtuálních výdajů na různé skupiny, kdy každému opozice samozřejmě naslibuje všechno, protože nemá žádnou vládní zodpovědnost. Musím říct, mě velmi překvapilo, že paní předsedkyně Schillerová zde zpochybňuje 100 miliard korun, které si tato vláda vytkla, že vybere formou solidárního příspěvku od energetických firem.

Ano, jsou tam nakresleny z jediného důvodu, a to, že tato vláda očekává, že ty peníze vybere. A zákon, zákon rozpočtových pravidel uvádí, že pokud ve státním rozpočtu mají být uvedeny očekávané příjmy, stejně jako vy jste tam uvedli bankovní daň, která se tedy v reálu nikdy nezavedla, tak stejně tak my si říkáme, že tam chceme uvést těchto sto miliard. Akorát s jediným výrazným rozdílem, že ty peníze skutečně chceme vybrat. A není to částka, která by byla virtuální. Je to částka, která vychází i z diskusí na úrovni Evropské unie, která doporučuje cestu, aby členské státy skutečně vybíraly ty peníze od těch, kteří nejvíc na té válce vydělávají. Takže nemohu souhlasit s tou kritikou, že příjmy státního rozpočtu jsou virtuální. Naopak jsme to probírali mnohokrát i na vládě i s panem ministrem Stanjurou, že tyto peníze do rozpočtu získat musíme. Jinak by to skutečně vedlo k tomu, že budeme mít schodky takové, jako byly za předchozích vlád. Čili myslím si, že i v tomto ohledu by mělo naopak od opozice jasně zaznít, jestli podporuje ty peníze, které jsou tam nakresleny, anebo jestli je bude do budoucna obstruovat. Až sem vláda přijde s návrhem na zdanění, na ten solidární příspěvek energetických firem, rafinérií, dalších subjektů, které mimořádně vydělávají, ale na úplnou odvahu toho jasného politického stanoviska to nevidím, protože paní předsedkyně odchází ze sálu. (Předsedkyně Schillerová, která odcházela ze sálu, se v reakci na řečníkova slova vrací a usedá do poslanecké lavice.) Takže místo toho, aby jasně zaznělo, jestli podpoří tyto daně v Poslanecké sněmovně, anebo jestli je budou obstruovat, tak jako obstruovali další věci, které jsme tady navrhovali, tak jako obstruují EET, takže na jednu stranu nám tady vytýkají, že se nesnižuje počet úředníků, no, a když chceme snížit počty úředníků o tři sta lidí, kteří se věnovali EET, tak samozřejmě je to předmětem tvrdých obstrukcí ze strany opozice tady v Poslanecké sněmovně.

A teď k té částce, která je značně virtuální, ten jeden a půl bilionu, co opozice rozdává těm různým voličským skupinám, které slíbí, protože slibem nezarmoutíš. To opravdu není možné financovat z daně z neřesti. A paní předsedkyně, to zase musím ocenit, to tady upřímně řekla. To jsou maximálně jednotky miliard korun. Daň z neřesti, pokud se tady bavíme například o cigaretách, tak ty už jsou naplánovány tak, jak jsme to schválili. Jsou tam schody se zvyšováním daně, které mají přijít, takže maximálně můžeme zvyšovat po roce 2023. Už teď je tam naplánováno zvýšení, které nastane od 1. 1. Takže ve vztahu i k tomu rozpočtu, který budeme schvalovat na příští rok, tam už zvýšení je předpokládáno. Pokud jde o loterie, ty jsou už dneska na 35 procentech. Můžeme se bavit, o kolik je možné to navýšit, ale opět už jsme zase na hranicích toho, že ty daně jsou poměrně vysoké, a pokud by se dál zvyšovaly, tak by to nemuselo vést k tak razantnímu navýšení příjmů; opět v jednotkách miliard korun. A můžeme se samozřejmě bavit o tom, co se tady vůbec nezmiňovalo, a to jsou výnosy například z regulovaného trhu s konopím. To jsou asi tři miliardy korun, nebo případně z regulace prostituce, to je asi miliarda korun, anebo potom, o čem už tady řeč byla, zdanění globálních firem. Ale to je opět věc, která se musí udělat na tom půdorysu OECD, kde se o tom vyjednává, kde už se k nějaké dohodě blížíme a už jsme skutečně kousek před tím, než ta dohoda bude učiněna. Takže v situaci, kdy my bychom teď hodili vidle do toho vyjednávání, že bychom přišli se zcela vlastní národní úpravou, tak bychom určitě tomu úplně neprospěli.

Závěrem bych řekl pouze jednu prosbu. Prosím nenaskakujme na to, že ten nárůst cen energie, o kterém jsem tady mluvil, za vlády Andreje Babiše, z těch 50 euro za megawatthodinu na 250 euro za megawatthodinu, o 441 procent, že to způsobili ekologičtí aktivisté. To je blud o zlých zelených mužíčcích, kteří tady způsobili energetickou krizi, který opravdu není nic jiného než blud. A je potřeba to jasně pojmenovat a je škoda, že tehdy, když jsme s tím mohli něco dělat, když my jako Piráti, jsme jediní říkali: podívejte se, je to nějaké divné, Putin otočil kohoutky, i na základě zpráv z té mezinárodní organizace nebo agentury pro energie a přesměroval ty dodávky plynu do Číny, tak tehdy bohužel od opozice, tehdy ještě po volbách od ANO ve vládě, zaznívalo, že ty příčiny leží někde jinde a právě to byl ten blud o těch zlých zelených mužíčcích. Já nepopírám, že změny v energetice v Německu, a my si o nich můžeme myslet, co chceme, do určité míry ovlivňují, stejně tak povolenky ovlivňují. Ale bavíme se tady o deseti procentech. Devadesát procent toho nárůstu cen energií je spojeno a nepopiratelně, říká to energetická organizace, říká to i její generální tajemník Birol, tak je spojeno právě s nárůstem cen plynu. Pokud toto budeme popírat, tak si myslím, že to rozhodně není hájení českých zájmů, ale je to hájení dezinformací a zájmů někoho úplně jiného.

Doufám, že se nám podaří dnes tento návrh rozpočtu schválit, a poprosil bych tedy, abychom skutečně brali ty změny jako důsledek války, včetně toho zdražování, které nepochybně s válkou a s cenami plynu bezprostředně souvisí. Děkuji za pozornost.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

