Michálek (Piráti): Kolegové asi budou těžce snášet, že nejsou jediná opozice

to jsem opravdu nepochopil, co to bylo za obskurní osobní útoky, když tady projednáváme jednotné inkasní místo a měsíční hlášení zaměstnavatelů. Já opravdu, jestli máte tyhle frustrace, prostřednictvím pana předsedajícího, vyřiďte si to někde jinde, až budeme projednávat vaše frustrace, až to bude na programu, tak to bude namístě, ale teď projednáváme věc, která se týká mnoha a mnoha občanů této země, a to je jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů a jednotné inkasní místo.

My vůbec nechceme být ve vašem klubu nějakém, to se rozhodně nemusíte obávat. My jsme byli zvoleni na kandidátce, která dostala 850 000 voličů, takže my tady budeme mluvit. Já chápu, že se vám to nelíbí, že jste chtěli mít monopol na opozici a kritizovat vládu z pozic populisticko-orbánovských, ale zkrátka tady bude i jiná opozice. My máme liberální program, snažíme se o těch věcech mluvit rozumně, a budete se s tím muset smířit.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Nevím, proč tady vyprávíte o věcech z bezpečnostního výboru. Jedinou věc, kterou já jsem navrhoval, pokud vím, kterou projednával bezpečnostní výbor, aby se občanům poskytovaly informace o tom, co dělá stát a co dělají státem vlastněné firmy. Tak jestli vám to vadí, že lidi budou dostávat informace, tak sem přijďte a řekněte to, že chcete, aby se všechno utajovalo, to je v pohodě, politický názor, ale vytvářet tady nějaké dojmy, že jsme nějak navrhovali nesmysly na bezpečnostním výboru, to tak opravdu není. A nakonec to dopadlo tak, že se podařilo najít takové řešení, které bude vyvažovat jak právo na informace, tak bezpečnostní zájmy státu a obchodních korporací, o které jde, které jsou státem ovládány.

Tak to jenom reakce na kolegy předřečníky, protože teď se asi budeme muset připravit na to, že budou těžce snášet to, že nejsou jediná opozice v Poslanecké sněmovně, která konfrontuje vládu z levicově populistických a orbánistických pozic.

Já bych se tedy rád vrátil k problematice, kterou tady máme projednávat. Jo - ještě jsem chtěl doplnit jednu věc v reakci. Já jsem samozřejmě, když se projednávala záležitost interpelací, kdykoliv to paní předsedkyně Schillerová otevřela na jednání grémia, tak já jsem byl ten, kdo říkal ano, pojďme vést naše ministry, aby byli přítomni na interpelacích. A vždycky jsem ji v tom podpořil.

Takže až tady bude, projednávalo se to asi dvakrát, možná třikrát, vždycky jsem apeloval na to, abychom buď dávali seznam, kdo tady bude, nebo nebude, a pokud došlo k tristní situaci, že sem ministři nechodili, aby se to řešilo. A jsem v tom konzistentní i v minulém volebním období, i v tomto volebním období, kdykoliv se to na grémiu zvedlo, tak jsem měl tuto pozici, nikdy jsem to nezlehčoval, naopak jsem opakovaně apeloval i na paní předsedkyni Poslanecké sněmovny, abychom s tím něco dělali. Takže já mám tady v tom svědomí čisté.

Pojďme se vrátit zpátky k Jednotnému inkasnímu místu. Bohužel tady zástupci vlády nevystoupili s tím a nepodařilo se rozběhnout debatu. Takže vzhledem k tomu, že zůstávají ty odpovědi nezodpovězené a bylo by dobré, aby na ně vláda odpověděla, tak já bych chtěl navrhnout přerušení projednávání této interpelace, a to do okamžiku, kdy bude přítomen buď pan předseda vlády Petr Fiala, nebo ministr financí Zbyněk Stanjura, nebo ministr práce a sociálních věcí a vicepremiér Marian Jurečka, kteří si myslím, že mají velmi blízko k této problematice a zvládli by reagovat na všechny ty záležitosti, které jsou tam uvedeny. V případě, že návrh (jednání) přerušen(o) nebude, tak si o tom samozřejmě můžeme dále povídat a diskutovat, ale nemyslím si, že by rozprava zatím vedla k tomu, že bychom tu problematiku nějak objasnili.

Děkuji.