Michálek (Piráti): Místo kontroly nemocnic Válek jen přesunul figurky

„Dokud ministr zdravotnictví nezajistí řádnou kontrolu miliard ve zdravotnictví, budou se věčně vracet kauzy jako Rath, Homolka, krajská zdravotní, Zimolova chata stavěná šéfem nemocnic, IKEM, Bulovka a teď Motol. Na ministerstvu je pouze osm lidí, kteří mají na starosti řízení a kontrolu státních nemocnic, zjevně to nezvládají a ministr Válek neudělal žádné kroky k lepšímu řízení nemocnic a menší korupci. Začít měl hlavně u sebe na ministerstvu,” říká předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek.

Ministr Válek žádné kroky, které by rozkrádání zdravotnictví omezily, nepodnikl. Piráti a odborníci přitom minulý týden navrhli dvanáct konkrétních protikorupčních opatření, které Michálek vládě předal.

Anketa Má Andrej Babiš vaši důvěru? (Ptáme se od 25.3.2025) Má 83% Nemá 15% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11129 lidí

„Řekněme si, jak to je. Ve zdravotnictví se určitě nekradlo jen v Motole, ale ministr to neřeší. Tvářit se, že problém rozkrádání zdravotnictví je záležitost jednotlivců je výsměch všem pacientům, kterým se zbytečně prodlužují čekací doby na operaci kvůli nedostatku peněz. Stejně tak se zhoršuje dostupnost zdravotnictví zvláště v okrajových částech krajů, kde chybí praktici, dětští lékaři a zubaři. A především je to plivnutí do tváře slušným doktorkám a doktorům, kteří musí dělat přesčasy a vícepráce, a slušným lidem v managementu, protože nejsou peníze na investice ve zdravotnictví. Zatím si papaláši z peněz na rakovinu staví vily u moře, kupují pozemky na Kostarice a jezdí v Rolse-Roycu na červeném koberci ve Varech,” uvádí Michálek.

Dosazení Petra Poloučka, bývalého ředitele Nemocnice Na Homolce, do čela Motola je prezentováno jako krok směrem ke stabilizaci situace. Jenže každý jasně vidí, že tu čelíme sérii kauz, které jasně ukazují, že nejde o selhání jednotlivce. Očekávání, že změna osoby v čele instituce automaticky vyřeší systémovou korupci, je podle Michálka nejen naivní, ale i nebezpečné.

Jakub Michálek uvádí další problémy Válkova postupu: „Řešení smluvních vztahů korupčních dodavatelů v jiných nemocnicích nula, posílení kontrolního odboru ministerstva nula, vnější audity nula. Dokonce ani neslíbil, že se Motol zbaví zaměstnanců, kteří se na korupčním systému podíleli. Kolik peněz se musí ještě rozkrást, než přijde opravdová změna? Pirátský plán proti rozkrádání by ochránil miliardy ve zdravotnictví a dokázal ušetřit tolik peněz, že by bylo možné zkrátit čekací doby na polovinu. Kvůli korupci nezbývají peníze na dostupnou a moderní léčbu běžných lidí, kteří nemají kontakty a lidé musí na nemocné děti a příbuzné pořádat veřejné sbírky.”

Ministr Válek sám přiznává, že současná kontrola je nedostatečná a že resort nemá dostatečný přehled o zakázkách financovaných mimo dotační programy. Přesto neudělal nic pro zlepšení kontroly, transparentní správu veřejných zakázek nebo posílení nezávislého auditu.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky