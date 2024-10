Michálek (Piráti): Nejde přece schválit rozpočet, kde nesedí základní počty

Piráti navrhují snížit schodek o 12 miliard a omezit dotační ekonomiku o 10 miliard korun. Místo toho by měla Fialova vláda zajistit například slíbené platy učitelů na základních školách, aby dostaly děti co nejlepší vzdělání, místa v dětských skupinách, kde chybí školky, nebo výstavbu nájemních bytů v obcích. Rozpočet by tak lépe odrážel potřeby lidí a rodin.

„To, co je dneska napsáno v rozpočtu opticky, působí přijatelně. Když do toho ale zahrneme připomínky, které dala Národní rozpočtová rada, tak se ukáže, že skutečný deficit je o desítky miliard korun vyšší. Nejde přece schválit rozpočet, kde nesedí základní počty. Piráti navrhli proškrtání dotační ekonomiky. Ostatně vláda sama slibovala omezit přebujelé dotace, které dostávají různé ekonomické skupiny, které se potom místo podnikání soustředí na to, jak si nejlépe vyřídit žádost o dotaci. Tam by vláda měla ušetřit nějakých 10 miliard korun,” uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Piráti navrhují, aby vláda přepracovala státní rozpočet, snížila schodek o 12 miliard korun a předložila nový návrh do 21 dní od doručení usnesení Sněmovny. „Věřím, že i ostatní strany pochopí, že současný návrh je neudržitelný a bude jej třeba upravit," dodal Michálek.

Konkrétní změny, které Piráti ke Stanjurově návrhu předložili:

Zohlednit připomínky Národní rozpočtové rady – Piráti žádají, aby vláda respektovala odborná doporučení a upravila státní rozpočet se zohledněním připomínek Národní rozpočtové rady. Nesrovnalosti jsou v rozsahu 50 miliard korun. Snížit celkový schodek státního rozpočtu alespoň o 12 miliard Kč – Zodpovědné nakládání s veřejnými prostředky je nezbytné pro dlouhodobou stabilitu veřejných financí. Zdrojem může být dotační ekonomika, úspory na resortech (které proběhly jen u pirátských ministrů) nebo např. nové zdroje v podobě zdanění konopí, tichého vína či slazených limonád. Omezit tzv. dotační ekonomiku – Piráti navrhují snížení dotací podnikatelům vyplácených z rozpočtu o minimálně 10 miliard Kč, a to v návaznosti na doporučení Nejvyššího kontrolního úřadu. Část těchto peněz je následně proplácena z EU či placena z Modernizačního fondu a vláda by měla podmínky přejednat, aby z EU platila investice, na které dnes vynakládá národní dotace. Zajistit prostředky pro učitele – Klíčovým požadavkem je garantovat, že prostředky určené na platy učitelů základních škol dosáhnou slibovaných 130 % průměrné mzdy (předloňského roku) a nebudou přerozdělovány jiným profesím. Navýšit rodičovský příspěvek – Do rozpočtu mají být zahrnuty prostředky na navýšení rodičovského příspěvku, a to s účinností od 1. července 2025. Rodičovský příspěvek by se měl zvyšovat stejným tempem jako důchody. Podpora dětských skupin a navýšení počtu dětských psychologů – Piráti trvají na tom, aby vláda zajistila dostatečné prostředky na vznik nových dětských skupin a posílení počtu dětských psychologů, čímž by se podpořila dostupnost péče o děti a jejich duševní zdraví. Obdobně Piráti navrhovali vládě, aby posílila rozpočet v programech týkajících se závislostí, ty totiž mají vážné negativní dopady na veřejné zdraví, bezpečí lidí a soužití v rodinách.

Konkrétní návrhy Piráti předloží ve druhém čtení státního rozpočtu.