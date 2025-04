Michálek (Piráti): Občané se ptají, co bude s velkou novelou občanského zákoníku

Děkuji za slovo, pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové,

já to budu mít výrazně stručnější. Navrhnu pouze tři body doplnit do programu schůze Poslanecké sněmovny. Za prvé navrhuji, abychom projednali bod 30, sněmovní tisk 853, ochrana hospodářské soutěže, první čtení. Už jsem to tady vznášel opakovaně. Jde o důležitý návrh, který schválila vláda, ale který se stále válí v Poslanecké sněmovně, který by rozšířil kompetence antimonopolního úřadu, aby tento úřad skutečně měl větší nástroje řešit různé předražování, různé nelegální praktiky, kartelové dohody, to, co dělají nekalého řetězce, které prodávají potraviny a tak dále.

Takže byly tady nápady od mého předřečníka zařadit bod k tomu, abychom si pouze povídali na téma zdražování potravin. Jestli s tím chceme něco reálně dělat teď, několik měsíců před koncem volebního období, tak projedneme tento návrh zákona, který je připraven, je pro něj politická podpora, ale z mně neznámých důvodů se pořád nedostává na program jednání. Takže já navrhuji projednat tuto novelu o ochraně hospodářské soutěže dnes jako poslední bod, první čtení.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Za druhé, navrhuji, abychom projednali novelu zákona o pyrotechnice, bod 20, sněmovní tisk 768, jako první bod v bloku dnešních prvních čtení, protože tak, jak to zaznělo od mých předřečníků, tak by byl projednán až jako poslední, a přece jenom dneska - nevím, do kolika hodin pojedeme a dostáváme hodně dopisů od občanů, kteří nás vyzývají k tomu, abychom změnu zákona ohledně pyrotechniky projednali, aby se to už neodkládalo. Takže nerad bych byl, abychom se dneska zasekli třeba na návrhu zdražování plateb za dopisy v novele zákona o poštovních službách nebo na zákonu o ekologické újmě. Proto vás žádám, abychom pyrotechniku projednali přednostně jako první zákon v bloku prvních čtení.

A za třetí, opět věc, která přichází od občanů, kteří se ptají, co bude s velkou novelou občanského zákoníku, která se týká rozvodu a tělesného trestání, je to bod 158 dnešního programu, sněmovní tisk 728. Dneska ji máme zařazenou úplně na konci třetích čtení, takže tam se zcela evidentně na ní vůbec nemůže dostat. Proto navrhuji, abychom ji zařadili v bloku třetích čtení za energetický zákon, což je bod 186 toho, co máme dneska na programu, čili byl by to nějaký pátý bod v bloku třetích čtení.

A dovolte mi závěrem jenom kratičkou faktickou reakci na věci, které tady zazněly ohledně situace v bydlení. Já souhlasím s tím, že bydlení je zásadní problém a že musíme razantně změnit jako stát přístup k tomu a postupovat daleko aktivněji v tom, abychom měli akcelerační zóny, kde budou vznikat desítky nebo stovky tisíc bytů - a nejenom ty tisíce bytů, a stát by to měl skutečně podpořit výrazně intenzivněji, ale když se podívám na fakta a čísla, například na statistiku Českého statistického úřadu, tak se jasně ukazuje, že pokud jde o počet zahájených výstaveb nebo zahájené výstavby bytů na území České republiky, tak ta čísla se víceméně posledních několik let drží na stejné úrovni, takže žádný razantní, zásadní výpadek v té statistice není.

Doporučuji se podívat na čísla Českého statistického úřadu, případně na komentáře docenta Libora Duška na síti X, kde to je velmi podrobně vysvětleno. No a to, co dostáváme z terénu, tak je, že projektů ve stavebnictví je dost, projekty jsou schválené, ale nejsou na ně dostatečné kapacity.

Když se podíváme opět na fakta, tak Portál stavebníka funguje, dostává nějakých čtyři až pět tisíc žádostí od občanů. To, co nefunguje aktuálně, je propojení s registrem plných mocí, což by byla věc, která by zjednodušila fungování stavebním firmám a architektům - a doufám, že ji Ministerstvo pro místní rozvoj velmi brzo zprovozní tak, jak bylo slibováno. Takže to jenom tomu, abychom si uvedli věci na pravou míru.

Děkuju za zvážení podpory těchto bodů.