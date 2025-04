Michálek (Piráti): Odstavte Trpkoše s Vybíralem od DSŘ kvůli závažným podezřením

Jedna z podezřelých zakázek, přesahující 13 milionů korun, se týká digitalizace stavebního řízení a jeho technologického překlenutí, tzv. bypassu. V interpelaci, kterou poslanec Michálek vládě zaslal, žádá, aby celou věc urychleně prověřila. Podle poslance Michálka by měli být okamžitě odstaveni vrchní ředitel IT sekce na MPSV Karel Trpkoš a hlavní IT architekt z téhož ministerstva Pavel Vybíral od veškerých veřejných zakázek, a to zejména těch, které se týkají digitalizace stavebního řízení.

„Dnešní odhalení jsou velmi závažná a MPSV celou dobu mlčí a odmítá na pokládané otázky odpovídat - například proč neřešilo střet zájmů svého hlavního IT architekta u zakázek za 300 milionů korun, anebo proč MPSV uzavřelo smlouvu až v okamžiku, kdy dílo bylo už dodáno. Potřebujeme ochránit daňové poplatníky před nebezpečím, že jejich peníze vejdou vniveč. Ministr Jurečka by měl okamžitě odstavit Karla Trpkoše a Pavla Vybírala od zadávání veřejných zakázek. V sázce jsou obrovské prostředky, plynoucí na IT a samozřejmě na digitalizaci stavebního řízení. Pan Jurečka by měl tuto kauzu okamžitě prověřit a své závěry případně předat orgánům činným v trestním řízení,” apeluje Jakub Michálek.

Předseda Poslaneckého klubu Pirátů Michálek se ve své interpelaci dotazoval vlády rovněž na to, kdy se přesně uskutečnily minitendry a proč takto podezřele zadává zakázky MPSV v digitalizaci stavebního řízení, které ale gesčně spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Právě MMR je odpovědné za zadávání veřejných zakázek, zaměstnává přední české experty, kteří organizují školení v oblasti v zadávání zakázek, a nedává smysl, proč by mělo tyto zakázky zadávat jiné ministerstvo.

Pro připomenutí je nutné uvést, že Pavel Vybíral nedávno byl (a možná stále je) dle interních materiálů společnosti Tekies, s.r.o., které zveřejnily Seznam Zprávy, skrytým spolumajitelem společnosti Tekies, s.r.o. To koneckonců pan Vybíral uváděl rovněž ve svém životopisu na svém profilu sociální sítě LinkedIn. Následně sdělil, že mu jeho účet na LinkedIn někdo “hacknul” a tato informace se objevila omylem.

Pan Vybíral spoluvlastnil sesterskou firmu a byl hlavní tváří této společnosti Tekies a z této pozice úzce spolupracoval s panem Trpkošem coby manažerem ve společnosti ČEZ Prodej. V době, kdy pan Trpkoš působil ve společnosti Unicorn, tak rovněž velmi úzce spolupracoval s panem Vybíralem. Navázali spolupráci již v roce 2009. Seznam Zprávy zveřejnily, že pan Vybíral se i v současnosti účastní firemních akcí společnosti Tekies a v sesterské firmě (kterou spoluvlastnil) má zaměstnaného syna. Je nanejvýš podezřelé, že tato firma získává zakázky téměř výhradně od MPSV za 300 milionů korun, na kterých zcela vyrostla z malé firmy.

(Článek o údfajném střetu zájmů IT šéfů z MPSV Karla Trpkoše a Pavla Vybírala najdete ZDE.)

