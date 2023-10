Michálek (Piráti): Oligarchie, drancování státu a zneužívání krizí je něco, čemu se chceme vyhnout

reklama

Já začnu omluvou. Omlouvám se své vážené kolegyni Helence Válkové, že už byla nadšená a připravená vystupovat, ale opravdu jsem byl přihlášen s přednostním právem, takže děkuji za vstřícnost. Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vážení občané, kteří sledujete naše dnešní jednání. My tady dneska máme stav, ve kterém je válka na hranicích Evropské unie, máme tady teroristický útok v Izraeli a hrozící válku na blízkém východě a opozice nemá lepší program, než svrhnout vládu a čtyři hodiny si tady stěžovat, že nemohou mluvit, přičemž ty čtyři hodiny mluví. Považuji to za zcela nepochopitelné.

Rád bych využil ten čas, který tady mám, k tomu, abych vypíchl ty věci, které se nám ve vládě podařily, abych vás seznámil se sedmi divy naší Babišistické opozice a abych odpověděl na námitky, které tady zazněly vůči práci našich kolegů ve vládě a na ministerstvech.

Za prvé to, co se nám podařilo dosáhnout. My jako Piráti máme ve vládě na starosti zahraničí, digitalizaci a legislativu. Když začnu tou zahraniční politikou, o které jsem začal mluvit ve svém projevu, tak jsme nastupovali za situace, kdy řada lidí z dnešní opozice zpochybňovala kompetence Honzy Lipavského, dělali si z něho legraci, že má pouhý bakalářský titul.

Dokonce Miloš Zeman proti němu vystupoval, že není dostatečně proizraelský. Já si myslím, že práce Honzy Lipavského za ty dva roky na Ministerstvu zahraničí ukázala, že se zcela výborně orientuje, že dělá to, co je v daný okamžik správné, že drží s našimi spojenci, že reprezentuje Českou republiku. A já, když Honzu Lipavského sleduji, a byl jsem na začátku - na začátku mi to skutečně bylo líto, jakým čelil obrovským osobním útokům, tak teď, když to sleduji v televizi nebo tady ve Sněmovně, tak jsem hrdý na to, jakým způsobem nás reprezentuje v zahraniční politice. Konečně jsme se dostali zpátky na mapu světa, konečně jsme získali vliv i v OSN, dostali jsme se do Rady OSN pro lidská práva, výborně zvládl Ukrajinu i Izrael. A myslím si, že to bylo opravdu vůči němu nečestné, jakým způsobem ho očerňovali ohledně Izraele, a je naprosto šílené, že v tom pan Babiš teď pokračuje.

Zahraniční politika, která se tady provozovala, která byla postavena na totalitních státech, na spojenectví s autoritářskými státy, s Ruskem, s Putinem, s Čínou, která tady provozovala veleúspěšný projekt na vybudování údajných investic, které se nikdy nedostavily, jenom tady koupili fotbalový klub, jinak ty investice tady nejsou, pár baráků koupili, tak to se skutečně neosvědčilo. Samozřejmě jezdilo se do Ruska na vodku, zachlastat, aby byl plyn, ale celkově se tím udržovalo jenom naprosto nevhodné spojenectví, které pro Českou republiku nebylo výhodné a které nás dostalo do druhé ligy v rámci Evropy. To se teď změnilo a jsem za to rád.

Druhá věc, kterou máme jako Piráti na starosti ve vládě, tak je digitalizace. Já jsem byl v Estonsku se podívat, jakým způsobem tam pracují s digitalizací, a i tam v okamžiku, kdy se rozhodli, že do toho šlápnou, tak to trvalo mnoho let, než začala digitalizace fungovat. Trvalo to čtyři roky, než nastartovali klíčový projekt, který propojuje jednotlivé registry mezi sebou. Takže vyčítat, vyčítat někomu, že za dva roky nejsou, že nemáme funkční digitalizaci ve všech oblastech, to skutečně neodpovídá realitě toho, jak to dělají vyspělé státy před námi.

Věc, kterou jsme udělali, že jsme zřídili digitalizační agenturu, byl naprosto správný krok. Udělali to tak i v Estonsku. Když se podíváte na počty lidí, digitální agentura má rozpočet asi 200 milionů korun, běžná instituce v Estonsku, jak ta ústřední, tak ty resortní, mají nějakých 200 zaměstnanců. Já třeba jsem se tam byl podívat i na té agentuře, která má na starosti digitalizaci justice, tak jenom ta agentura, která má na starosti rejstříky v justici a k tomu územní registry, ve kterých jsou nemovitosti, tak jenom tato instituce má skutečně 200 pracovníků, což je stejně, jako je víceméně ta navrhovaná digitalizační agentura. To jenom, abychom si srovnali počty a toto je správný směr.

Není to směr, že vznikne jedna digitalizační agentura, která bude řídit všechno. To je nesmysl. I v Estonsku mají zachovaný resortní princip, že vytváří jednotlivé agentury v jednotlivých oblastech. Takže jdeme úplně stejnou cestou, jako šli v Estonsku, oni to mají prošlapané, a toto je věc, kterou nám tam doporučovali. Takže myslím si, že tady kritika není na místě, jestli je něco motivem kritiky, tak si myslím, že to je možná špatné svědomí, kdy skutečně tady za minulé vlády to měl na starosti pan Dzurilla, který se opravdu velmi snažil, měl na to v kapitole asi 20 milionů korun na digitalizaci v celé České republice, a my jsme tady poslouchali - to vyřídí Vlado Dzurilla, přitom neměl vůbec podmínky pro to, aby mohl digitalizaci efektivně řídit.

Takže v této oblasti jdeme správným směrem, to první ovoce se dostaví velmi záhy, už teď v lednu budeme spouštět e-doklady a každý bude mít službu, kterou bude moci využít. Ale samozřejmě infrastrukturní část, která je daleko náročnější, ta nás ještě čeká a je to běh na dlouhou trať a opravdu podívejme se na data, jak to postupovalo v Estonsku. Nesnažme se vymýšlet a tlačit za každou cenu, aby se zrychlovaly věci, které se musí udělat jednou a pořádně.

Třetí věc, kterou máme ve vládě na starosti, tak je legislativa. Tam pracuje náš kolega Michal Šalomoun, který má také celou řadu úspěchů za sebou. Podařilo se mu zrušit vstupní lékařské prohlídky tam, kde nejsou potřeba, čímž ušetří zaměstnavatelům v součtu stovky milionů korun ročně. Za druhé, podařilo se mu zrušit potravinářské průkazy, čímž ušetří lidem a firmám 200 až 500 korun na osobu. Podařila se mu i taková drobná věc, ale je to podpora drobné podnikavosti. Podařilo se mu, že je možnost vyrábět a jednoduše prodávat domácí marmelády a cukroví, což umožňuje lidem si přivydělat. Takže to jsou ty drobné byrokratické zádrhele, kterým musí člověk v České republice čelit, a postupně je odbouráváme. Zase nepředstavujme si, že se to všechno změní za jeden den nebo za jeden rok, ale ten trend, který tam nastal, že se konečně byrokracie odbourává, místo toho, aby se přidávala nová, tak je podle mě nezpochybnitelný.

Samozřejmě pracujeme i mimo vládu i tady v Poslanecké sněmovně. Podařilo se nám schválit pět protikorupčních zákonů, kterým se věnuji já, věci, které jsme nezvládli za minulého volebního období. Něco málo jsme zvládli, podařilo se nám v minulém volebním období například schválit zákon o transparentních nominacích do veřejných podniků. To je pravda a je dobré to ocenit, ale nepodařilo se nám v minulém volebním období schválit třeba zákon o oznamovatelích, u kterého i pan předseda Babiš uváděl, že to je klíčový zákon, který potřebujeme schválit.

Taky se nám nepodařilo vůbec dostat do Sněmovny zákon o státních zástupcích, protože se vláda zasekla na tom, jestli tam budou mít většinu, kdo bude mít většinu v té výběrové komisi. A tady všude už jsme dneska dál, než byla předchozí vláda. Zákon oznamovatelích je schválený, neříkám, že v dokonalé podobě, myslím si, že v přijatelné podobě, už může fungovat. A státní zástupce tady máme v Poslanecké sněmovně, čeká nás druhé čtení. Takže i v protikorupčních zákonech - pět protikorupčních zákonů, které už jsme schválili - jsme udělali velký pokrok a dodržujeme i to, co doporučují protikorupční organizace, jako je GRECO, co nám doporučuje Evropská unie.

Samozřejmě je tam řada dalších věcí, na kterých pracujeme, v oblasti spravedlnosti. Jednak dekriminalizace, protože máme asi druhý, třetí největší počet vězňů, a to jsem rád, že tady se daří najít nějaké spojení s opozicí, která taky podporuje, aby nadměrná represe nebyla uplatňována, protože to skutečně patří spíše k autoritářským režimům. A je předložen zásadní návrh, který zjednodušuje vstup do insolvencí, zkracuje pro člověka, který je v bankrotu, dobu, po kterou musí plnit podmínky na tři roky. To si myslím, že je taky zásadní úspěch této vlády, který pomůže občanům, kteří jsou zatíženi touto nepříznivou situací.

Samozřejmě se podařilo předložit zvýšení rodičovského příspěvku. Opět neříkám, že to je v ideální podobě, ale podařilo se to. Je to tady v Poslanecké sněmovně, 50 tisíc maminkám s dětmi nebo těm, kteří pobírají rodičovský příspěvek, můžou to být i tatínkové, tak to se podařilo prosadit, v rámci balíčku jsme to dojednali a připravili jsme i velké zjednodušení formulářů, jako jsou třeba příspěvky na bydlení. Takže tam je odpracována spousta věcí, zejména děkuji kolegyni Olze Richterové prostřednictvím pana předsedajícího.

Důležitá věc, která se podařila vládě jako celku - zejména tedy ministrovi financí, který v tom byl urputný - snížit a tlačit na vládu jako celek, aby snížila deficit ze 420 miliard korun, které jsme převzali po paní Schillerové během covidu, na 250 miliard korun, výhled na příští rok. To je přece jenom rozdíl, 170 miliard korun, 17 tisíc korun na každou osobu. A když si to vezmeme, co by to znamenalo, že bychom si těch 17 tisíc na každého občana půjčili zase na jeden rok, abychom (s?) tímhletím vyžili, tak to znamená, že bychom to museli splatit i s úroky - a ty úroky by dělaly v tom součtu 8,5 tisíce korun. To znamená, vrátili bychom o 50 % víc, než kolik jsme si půjčili, a plus bychom samozřejmě museli vracet nebo přefinancovat i to, na co jsme vydali dluhopisy.

Takže to výrazně pomalejší tempo zadlužování si myslím, že každý vidí. A to je věc, která se prostě nedá okecat, ta je vidět na číslech, ta čísla jsou každému zřejmá a může si je ověřit. A tam jsme dostali financování státu do pořádku.

Jedna z věcí, které k tomu taky přispěly, je i to, s čím přišli Piráti, a to je takzvaná daň, buď se jí říká windfall tax nebo daň z neočekávaných nebo mimořádných zisků, to je 80 miliard korun. To je 80 miliard, které nemusíme vybrat od našich občanů, ale které zaplatí ti, kteří mají ty rekordní zisky, to znamená zejména energetické firmy. Kdybychom to neschválili, tak by těchto 80 miliard zůstalo v kapsách zejména těch oligarchů energetického průmyslu. Myslím si, že to bylo naprosto správně, že jsme to předložili, a když si to srovnáme s tím, kdyby bylo schváleno to, co navrhovalo ANO, tak ta daň by platila jenom jeden rok, pak už by byla zrušena, a tudíž by státní rozpočet přišel o desítky miliard korun. Desítky miliard dalších dluhů a desítky miliard, které by zůstaly v kapsách oligarchů. Takže tomu se podařilo zabránit. Myslím si, že vláda v tomto postupovala zodpovědně a ty peníze do státního rozpočtu získala i od těchto osob, které vydělávaly na krizi v oblasti energetiky. Neříkám, že to proběhlo ideálně, samozřejmě, když pozorujeme ty ročenky, ve kterých vidíme, jak ti oligarchové vydělávají víc a víc peněz a zejména v době krize, kdy třetina populace těžko vychází s financemi, a tito oligarchové na tom dál bohatnou a zneužívají krize k tomu, aby získali rekordní zisky, tak samozřejmě to se nám nesleduje lehko a myslím si, že to je věc, na kterou bychom se měli dále zaměřit, protože všechny strany této vlády kandidovaly s tím, že takovýto způsob oligarchie, drancování státu, drancování a zneužívání krizí je něco, čemu se chceme vyhnout.

V té druhé části bych chtěl vyjádřit svůj údiv nad tím, jakým způsobem opozice tady kritizuje některé části fungování koalice, že to vyvolává opravdu spíš údiv nebo úsměv. Já jsem to nazval pracovně Sedm divů babišistické opozice.

Div první. Div první spočívá v tom, že všechny obviňují ze lhaní, ale kvůli lhaní prohrávají jeden soud za druhým. Stačí připomenout, že předseda nebo lídr opozice prohrál soud dokonce s Miroslavem Kalouskem, symbolem korupce, jak mu říká, musel se omlouvat. S paní Pavlou Holcovou prohrál soud, která odhalila jeho majetek ulitý do daňových rájů. S panem Lukášem Wagenknechtem, který mu dělal předtím prvního náměstka na Ministerstvu financí - opět se musel omlouvat. S paní Janou Filipiovou, o které prohlásil, že byla zaplacená demonstrantka. A prohrál i soud s Piráty, takže musel odstranit pomlouvačný tweet, ve kterém strašil migranty. Takže pět pravomocných rozsudků, kde prohrál lídr opozice soud, kde byl usvědčen ze lži, a to jsou reálná fakta. Věci, o kterých rozhodl soud prvního stupně a byly potvrzeny nebo změněny soudem druhého stupně a nabyly právní moci. To je tedy div první.

Div druhý. V šestihodinovém projevu ve Sněmovně pan předseda Babiš láteří, že u nás není svoboda slova. Tak to si myslím, že mluví samo za sebe. Vytvořil se tady celý newspeak, jehož cílem je samozřejmě jaksi zpochybňovat fungování demokratických principů v naší zemi. Žongluje se tady s termíny, jako je nová totalita, polistopadový kartel. My už jsme nad tím hráli Bingo, jestli skutečně padnou všechny ty výrazy, které dodali markeťáci, které v podstatě vypovídají o tom, že lídr opozice žije v úplně jiném vesmíru a je ochoten pomlouvat to, co jsme tady vybudovali a co vybudovali naši předci společně. A ty demokratické instituce tady fungují relativně dobře, když se podíváme na náš středoevropský prostor, a tohle někdo takovýmhle způsobem zpochybňuje. Já si myslím, že slušní lidé, kteří to sledují a kteří vidí, kam se posunula ta rétorika, tak se s tímto nemůžou ztotožnit. A ostatně bylo to i jednoznačně výsledkem prezidentských voleb a byla to jedna z těch příčin, proč pan Babiš prohrál, protože tímto způsobem v podstatě zneužívá a manipuluje lidi místo toho, aby přišel s lepším programem, stavěl na těch demokratických základech a na tom dobrém, co se v naší zemi podařilo vybudovat, tak takovýmto způsobem lidi rozeštvává.

Div třetí. Nadávají na drahé potraviny, zatímco Agrofertu rostou zisky. Myslím si, že kdo se podívá na ta reálná čísla v době, kdy se tady řešily v Poslanecké sněmovně drahé potraviny, a vyjede si reálná čísla z účetní závěrky, která dneska už je k dispozici, tak uvidí, že třeba společnost Vodňanská drůbež, která je součástí Agrofertu, jehož skutečným majitelem je podle Městského soudu v Praze Andrej Babiš, tak tento největší zpracovatel a dodavatel drůbežího masa dosáhl loni o pětinu vyšších tržeb, téměř 7 miliard korun, a zisku 240 milionů korun, což představuje meziroční nárůst o 165 %. Předně, já jsem rád, že se našim firmám daří obecně, ale pokud to znamená, že si někdo vydělává na době, kdy je krize a kdy naši lidé mají hluboko do kapsy, a ještě má tu drzost tady vystupovat, a sám jim účtuje ty rekordní ceny - a je to vidět z těch dat, jaké byly ty rekordní zisky, tak mi přijde, že to je projev pokrytectví a přijde mi to zcela neobhajitelné. Ty hospodářské výsledky u dalších součástí Agrofertu, mlékárenských společností a tak dále, tam, kde docházelo ke zdražování, vajíčka, mlékárenské výrobky a tak dále, Olma, Mlékárna Hlinsko, ty hospodářské výsledky jsou obdobné a svědčí o tom, že ta krize byla zneužita holdingem Agrofert k tomu, aby se na ní napakoval na účet našich spotřebitelů. Celkové tržby obou firem, které jsem zmínil, přesahují 7 miliard korun a ty čisté zisky právě v době té krize rekordně rostly. Já chápu, že samozřejmě krize vedou k tomu, že obecně bohatí ještě více bohatnou, chudí ještě více chudnou, ale nemyslím si, že je korektní, aby někdo, kdo se tohohle toho účastní, tak současně měl tu drzost se tím zaklínat a házet to takzvaně na vládu. Ale tak bohužel, to je nějaký modus operandi naší opozice, že tam, kde má největší máslo na hlavě, největší a možná i nejdražší máslo na hlavě, protože je z Agrofertu, tak tam se snaží házet to na jiné.

Div čtvrtý. Obviňují média ze zaujatosti, přitom jsou jediní, kteří je koupili. Tak to mě taky fascinuje. Když se podíváme - a já to tady kritizuju dlouhodobě, takže nejde o nic nového - když se podíváme na to, jakým způsobem Mladá fronta DNES, kterou si pan Babiš koupil a která je pořád vedena na jeho jméno a kde je pořád to samé politicky dosazené vedení toho holdingu, tak jakým způsobem píše o vládě a opozici, tak myslím, že už jenom z těch titulků je celkem jasné, že to je velmi nezávislé médium, které tvrdě jde do vlády a akorát je jenom těžko vysvětlitelné, proč neustále píše pozitivní titulky o svém vlastníkovi. Respektive ono je to vysvětlené. Pokud má někdo jednoduchý zdravý rozum, tak je to vysvětlené poměrně jednoduše. Takže já jsem si udělal takovou jednoduchou rešerši titulků Mladé fronty DNES od jedné té autorky, která je tam politicky velmi angažovaná, to jsem já nevěděl, já jsem to vlastně zjistil až teprve, když jsem si přečetl rozhovor, který dělala s panem Babišem, který byl tak neuvěřitelně servilní, že mě to opravdu, opravdu fascinovalo, když tam vyprávěl svoje pohádky o tom, jakým způsobem by snižoval deficit a rozdával peníze zároveň, a nebyla schopná mu vlastně vůbec oponovat, Tak jsem se na to zaměřil více a nechal jsem si vyjet ta čísla a ta jsou neúprosná. Z těch článků, které tam jsou, tak je čtrnáct článků, titulků ve prospěch ANO, jeden článek je ve prospěch vlády, takže všechno se dělá samozřejmě blbě, zatímco ANO dělá všechno dobře, a čtrnáct článků je vyloženě zaměřeno proti vládě. Takže vlastně je to velmi vyvážené, protože vláda má čtrnáct článků proti sobě, všechno dělá úplně špatně podle tohoto nezávislého média vlastněného Andrejem Babišem a ve prospěch ANO je tam čtrnáct článků. Takže je to vyvážené - čtrnáct a čtrnáct. Tak to je nějaká představa vyváženosti podle serveru iDNES a podle paní Pospíšilové. To je ten div o té nezávislosti médií.

Div pátý je, že obviňují všechny z marných slibů a ty jejich dopadly jako hala pro Sáblíkovou. Tak to si připomeňme. To bylo skutečně zábavné, když v roce 2019 představoval premiér Andrej Babiš ambiciózní Národní investiční plán v objemu 8 bilionů korun. Takhle, on ho nepředstavoval sám, že by ho chtěl představit, my jsme ho museli donutit, protože ten Národní investiční plán byl tajný.

V záplavě slibovaných projektů za 8 bilionů korun se na straně 121 objevila i jedna bizarní položka z oblasti sportu spojená se jménem jediného sportovce - výstavba nové arény bruslařských sportů Martiny Sáblíkové. V investičních plánech samozřejmě nebylo vůbec uvedeno, kdo rychlobruslařskou arénu zaplatí, kde vyroste, kdy se začne stavět, jenom přibližná cena 400 milionů korun. A takovýmto způsobem fungovaly ty sliby za Andreje Babiše. Tak já doufám, že paní Sáblíková vydrží bruslit ještě dlouho, aby se toho dožila.

Šestý div. Piráti mají málo poslanců, ale současně všechno řídí. Tak to je nejlepší, nejzábavnější příběh a narativ, který jsem slyšel od naší opozice, že současně máme málo poslanců, ale současně všechno řídíme. Píšou to tedy podle pana Babiše Parlamentní listy. Myslím si, že to je další takový logický, nepochopitelný výrok, který prezentuje logickou souslednost naší opozice, která je schopná nás současně pranýřovat za to, že málo rozdáváme peněz a že současně stát moc zadlužujeme - z těch peněz, které už rozdáme, že bychom měli rozdávat ještě více, ale současně se méně zadlužovat.

A poslední div sedmý. Neustále útočí na Evropskou unii, a přitom sosají nejvíc dotací. Takže to je opět věc, která je jednoduše doložitelná čísly. Já tady nejsem žádný eurohujer. My jsme jasně ukázali, že pokud Evropská unie dělá něco, s čím nesouhlasíme, co se nám nelíbí, tak jsme schopní se proti Evropské unii postavit - například v problematice chat controlu, kdy Evropská unie vymyslela, že bude špehovat zabezpečenou komunikaci ve WhatsAppu, v Signalu a tak dále a bude agregovat obrázky, které by mohly být spojeny s nahými dětmi a bude je posílat na nějaké centralizované místo, kde se budou shromažďovat. Tak to nám přišlo, že zasahuje do tajemství telekomunikace a že by to mohlo vést k tomu, že když si třeba někdo v rodině posílá obrázky toho, jak byli na pláži, tak tyhlety obrázky se pak budou někde shromažďovat neautorizovaně, a naopak k nim získají přístup ty pofiderní existence, které jich můžou zneužívat. A to se bohužel historicky stalo. V jedné zemi tento systém udělali, dospělo to až k tomu, že toho člověka zavřeli. Ale riskovat takovouto věc, že budeme zasahovat do soukromí lidí, že budeme zasahovat i do komunikace mezi advokátem a klientem a porušovat advokátní tajemství, pokud se nějaká část komunikace bude přeposílat a shromažďovat centrálně, považujeme za velmi nebezpečné.

Ale zpátky k tomu divu, o kterém jsem mluvil, že současně opozice dokáže útočit na Evropskou unii velmi tvrdě, ale současně sosá pan Babiš nejvíc dotací. My jsme se samozřejmě ptali, kam mizí ty peníze státu? A když se podíváme na to, kolik Agrofert dostává na dotacích, tak je to 1,9 miliardy korun. To jsem si nevycucal z prstu, ale je to v konsolidovaném výkazu, v konsolidované účetní závěrce, kterou zakládá na Městském soudě v Praze skupina Agrofert. Takže takovýmto způsobem se realita má a takovýmto způsobem je potřeba brát všechny útoky na Evropskou unii.

Ono to samozřejmě nekončí. Ono to působí, že pan poslanec Babiš trošku nosí lidem smůlu. Podle toho, co jsme tady slyšeli, tak pan Babiš byl v Afghánistánu v první linii, ale přesto jsme válku prohráli, museli jsme se odtamtud stáhnout. Babiš byl best in covid, a přesto jsme na počet mrtvých bohužel v přepočtu na obyvatele patřili k nejhorším v Evropě. Babiš letěl fandit soukromým tryskáčem fotbalistům do Albánie, místo aby zachraňoval naše lidi v Izraeli, a přesto jsme i ten fotbalový zápas prohráli. O to víc pak samozřejmě je tam cítit určitá závist vůči Honzovi Lipavskému, že ten úspěch nemůže mít pan Babiš a tvářit se, že on to vyřešil, že všechny ty lidi zachránil. O některých věcech už jsem mluvil tady ve svém minulém projevu. Na všechny má telefon, ale nezvládl zavolat Honzovi Lipavskému, když se řešil ten Izrael, a vzkazuje mu ty věci přes ten pultík.

Ono totiž, obávám se, že současné opozici ta práce úplně mimo řečnický pultík v Poslanecké sněmovně nevoní. Politická práce v opozici by měla být i to, že opozice se snaží svoje nápady prodávat a vysvětlovat vládnoucí koalici, přesvědčovat ji. Ale to se bohužel dneska neděje. Dneska tady máme jenom rétoriku u pultíku. A i když jde o tak vážnou věc, jako je záchrana našich obyvatel v Izraeli, a někdo má nápady, tak místo toho, aby zavolal a řešil to s ministrem zahraničí, byť to třeba byl nápad, který se ukázal, že byl nerealistický, nefunkční, nepodložený, tak místo toho, aby založil, zavolal a domluvil se přes ten mobil, tak jenom si počká na následující den na vystoupení přes pultík. Takže takovýmto způsobem si myslím, že opozice by fungovat neměla, pokud jde o takto vážné věci.

A poslední, já myslím, že to zaznělo, že to je ta třešnička na dortu, tak je to, že se snaží shodit vládu kvůli aféře Dozimetr. Je to ta třešnička na dortu. A přitom současně víme všichni, že stínová ministryně vnitra Jana Mračková Vildumetzová se s jednou z hlavních postav Dozimetru paktuje, má je na svatbě. Pan Babiš tam stojí tady s panem Zakaríou Nemrahem, tancujou tam spolu kolo, kolo mlýnský. A potom ještě zjistíme, že paní Mračková vyvodila odpovědnost, přitom stále sedí ve stínové vládě jako ministryně vnitra. Takže vy tady pranýřujete ministra vnitra, prostřednictvím paní předsedající, že ministr vnitra má nějaké problémy. Ale podívejte se, co pan Rakušan udělal. Vždyť je všechny vyhodil, ty lidi. Již se jich zbavuje. A když to vypluje na povrch, tak je ochoten, a my to s ním samozřejmě řešíme, to si nemyslete, že to s nimi neřešíme, řešíme to s nimi na koaličních jednáních, samozřejmě to neřešíme přes pultík, protože to by, jak už jsem o tom mluvil, tak reálná politika je trošku někde jinde než u pultíku, takže to s nimi samozřejmě řešíme a chceme, aby se tato vláda očistila od kohokoliv, kdo bude spojený s takovouhle aférou. Ale vy jste to, prostřednictvím paní předsedající, nezvládli. A paní předsedající za to nemůže. Takže to si musíte vyřešit vy.

Zjistilo se teď, že to propojení bylo hlubší, že to nebylo jenom o tom, že se tam půjčoval nějakej auťák, ale že tedy dokonce vlastně bydlela v baráku od rodiny pana Zakaríi Nemraha, co byl propojený, co je vlastně obviněný v aféře Dozimetr. A nebyla u ANO v kauze Dozimetr... (Reakce v lavicích ANO.) Ano, paní Mračková se vzdala tehdy, když praskla ta první část, tak se vzdala místopředsedkyně Sněmovny, ale nadále zůstává na klíčové pozici stínové ministryně vnitra. Tak mě by zajímalo, proč tady nevystoupí pan Havlíček a neřekne nám, ano, tohleto je naše osobnost, které my důvěřujeme, která bude řídit tajné služby, budou jí nosit všechny ty informace, to vůbec nevadí, že tady byla vazba na Dozimetr, že měla placenou kampaň, že tam bydlela u lidí od Zakaríi Nemraha. To vůbec nevadí, my jí důvěřujeme. Je to prostě ta nejlepší osoba, kterou jsme schopni navrhnout na Ministerstvo vnitra.

Ona ta kritika musí být taky někdy podložená a musíte být, prostřednictvím paní předsedající, schopni navrhnout lepší alternativu. Kdyby tady vystoupil pan Babiš nebo pan Havlíček, kteří - není jasné, kdo z nich vlastně vede tu stínovou vládu, a kdyby tady vystoupili a řekli ano, to je naše nejlepší nominantka, kterou můžeme na tento post nabídnout, tak si myslím, že by to působilo výrazně věrohodněji.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Budu pokračovat v závěrečné části svého projevu, protože vždycky jsem se snažil účastnit diskusí s opozicí, a když zazní na pultíku legitimní výhrady, tak na ně reagovat. Mluvil jsem už o Dozimetru. My jsme samozřejmě jednali i se STANem a pan předseda Rakušan nám přísahal, že s nimi nemá už nic do činění a že nikdo z jejich vedení s tím nemá nic společného a že lidí jako Redl, Hlubuček - třeba Hlubuček byl ten krajský předseda - tak těch se zbavili. A my to samé požadujeme od všech politických stran, děláme to i u sebe a požadujeme totéž i od strany pana Babiše ANO.

Další výhrada, kterou jsme tady slyšeli, která se opakuje pořád dokolečka, tak je, že my tam sedíme na nějakých teplých místech a že tam musíme mít všude svoje lidi. No, tak my jsme dostali důvěru 850 000 voličů, máme program, který jsme lidem slíbili splnit a uděláme, a to vás ujišťuju, uděláme maximum na všech frontách pro prosazení tohoto našeho programu, který jsme 850 000 lidí slíbili. A jestli si tady někdo myslí, že stát nemá mít politické vedení a že to bude fungovat, když ministři nebudou mít k ruce svoje politické náměstky, lidi, kterým můžou důvěřovat, že stát lze řídit bez politického vedení, tak je to úplný omyl.

Podívejte se na nejvyspělejší demokracie v Evropě. Podívejte se na Velkou Británii. Jak vypadá struktura řízení ve Velké Británii? Ve Velké Británii, která je dlouhodobě nejlépe fungující demokracie v Evropě, tak mají jednak ministry, ale mají i juniorní ministry, takže na každém ministerstvu najdete čtyři, pět juniorních ministrů a dohromady ta vládní struktura má asi 150 lidí. A samozřejmě, že to vede k tomu, že ten ministr má kontrolu nad tím ministerstvem, že dělá to, co odpovídá politickému zadání, které vychází z voleb. Tak to přece je nějaký základní princip managementu, jak to fungovat musí. Ve Velké Británii tohle funguje a stejný způsob si myslím, že by měly používat další funkční demokracie. My samozřejmě můžeme říkat ne, ne, ne, to jsou oškliví politici a tak dále, ale výsledkem bude, že tam bude sedět jeden ministr, bude tam jako kůl v plotě a nikdy tam nic neprosadí. Bude mít proti sobě úředníky a úplně se tam ztratí a nepropíšou se tam a v praxi se nesplní ty sliby, které se lidem dávají ve volbách. Takže to je cesta, která nevede správným směrem.

A já jenom chci říct, že my jsme nikdy nekritizovali to, že vy jste měli, jenom ten princip, že vy jste měli náměstky a že jste měli politické náměstky, tehdy se jim říkalo odborný, ale tak víme, že to fungovalo tak, že ti lidé byli s vámi politicky provázaní a spousta z nich teď sedí v Poslanecké sněmovně. A já to nekritizuji, mně to přijde víceméně normální, to, že máte lidi, jako je paní Schillerová, která byla náměstkyně na ministerstvu a pak se vyšvihla až do té politiky. Ona vlastně začínala jako odborná, najednou se vlastně stala politicky exponovanou osobou, paní Peštová taky, pokud se nepletu, byla náměstkyně, pan Feranec byl náměstek, paní Vildumetzová byla náměstkyně, paní Krnáčová byla náměstkyně předtím, než se stala primátorkou. A to je v pořádku, to je v pořádku, to je normální věc, že v politice jsou náměstci, kteří pracují. Vy jste to pojali jako přípravku, že nejdřív se ten člověk, řekněme, rozkouká na tom ministerstvu, aby se dobře zorientoval, a potom pokračuje, ověří se, jestli je loajální, jestli funguje, a pak nějakým způsobem pokračuje. Tak to je politické vedení, které samo o sobě jako princip víceméně funguje ve všech vyspělých demokratických zemích a nemyslím si, že má smysl to nějakým způsobem kritizovat.

No a my jsme v tomhle transparentní, takže zatímco u všech ostatních politických stran historicky jste se leckdy nedozvěděli, co ti ministři, náměstci a tak dále dělali, a teď neútočím na ANO nebo někoho. Tak viděli jsme třeba sociální demokracie, jak tam měla ty náměstky, tak to bylo leckdy velmi těžké se dozvědět, co ti lidé tam dělali. Ale my Piráti jsme v tom transparentní. Takže každý, kdo umí používat počítač, každý, kdo umí používat internetový prohlížeč a zvládne zadat do webové stránky www.pirati.cz, kliknout na záložku Naši lidé a Náměstci, tak si tam může vyjet, co ti lidi dělají. A já si myslím, že spousta z nich dělá dobrou práci, já se za ně nestydím a naopak si myslím, že je můžu tady pochválit.

Máme Pepu Pavlovice na Ministerstvu zdravotnictví, ten se věnuje omezování byrokracie, podílel se třeba na zrušení povinnosti dokládat zdravotní potvrzení od závodního lékaře pro kancelářské a jiné méně rizikové profese. Tak to je věc, kterou ocenili zaměstnavatelé. Anebo se třeba podílel na tom, aby byla jasně nastavena pravidla v nemocnicích, jak se může maminka, tatínek nebo někdo z rodiny, jak může navštívit a být se svým dítětem v nemocnici. To je něco, co bylo v zákoně, to tady nefungovalo a my jsme to lidem slíbili ve volbách a my jsme to dodali, ti lidi nás kvůli tomu zvolili a doteď nám píšou maminky, tatínkové, že jsou strašně rádi a že pokaždé, když jsou se svým dítětem v nemocnici, tak si vzpomenou na Olgu Richterovou a díky lidem, jako je Pepa Pavlovic, my jsme tento slib dodali. Takže plníme sliby a ti lidi tam mají tohle na práci. Samozřejmě pan ministr Válek na něj deleguje řadu úkolů a já jsem s panem ministrem Válkem mluvil samozřejmě o tom, jak je spokojen s prací Pepy Pavlovice a spokojen je. Takže Pepa Pavlovic tam funguje dobře.

Další náš náměstek Jirka Valenta funguje na Ministerstvu financí a věnuje se věcem, jako je zřízení jednotné evidence dotací, která by měla být spuštěna koncem roku. A už v tom nebude bordel v těch dotacích, kdo dostává kolik na dotacích, anebo že to dělá přes 300 různých firem, které jsou v holdingu a není to agregováno a nejsou transparentně vykazována data. Nám se tam podařilo na Ministerstvu financí a na dalších ministerstvech schválit plán pro otevřené vládnutí. Tam jsou jasné závazky. Mezinárodní organizace to oceňují, že konečně jsme začali systematicky řešit transparenci. A tomu se věnuje Jirka Valenta. Jirka Valenta se věnuje věcem, jako je zpětné hodnocení výdajů, to znamená, vznikl nový útvar, který nám doporučovalo OECD, to jsme si zase nevycucali z prstu, to je dobrá mezinárodní praxe. A tento útvar pro zpětné hodnocení výdajů má za úkol, ho tady budujeme, a ten bude mít za úkol procházet jednotlivé výdajové kapitoly státního rozpočtu a kontrolovat, že ty peníze se vynaložily efektivně v rámci struktury Ministerstva financí.

Protože NKÚ je fajn, ale trvá to pět let, jo, když chcete něco zkontrolovat přes NKÚ, tak vždycky dostanete tu zprávu o tři roky později, než byste ji potřeboval. Takže musí existovat i nějaká, musí existovat, kromě té řídící kontroly, že se pod to někdo podepíše, musí existovat i kontrola z hlediska resortu financí, aby resort financí, když sestavuje státní rozpočet, byl schopen dát dohromady ty výsledkové indikátory, kolik se za ty peníze postavilo dálnic, kolik se za to nakoupilo různých zdravotnických přístrojů a tak dále, abychom viděli, že ty peníze jsou vynaložené řádně. Mají to na Slovensku; když jsme byli s ústavně-právním výborem v minulém volebním období na Slovensku, tak nám to tam ukazovali to, osvědčilo se to a já věřím, že i kdyby třeba jednou v budoucnu vládla opozice, tak že to využije, protože to je nástroj, jak hledat úspory ve státním rozpočtu. Já jsem dokonce nad tímto seděl jednou s paní ministryní Schillerovou. Tři hodiny jsme nad tím seděli, když byla ještě ministryně financí, vysvětlovali jsme si to, takže všechno tohleto víte, jakým způsobem to funguje, znáte ty naše záměry, kam to směřuje a směřuje to tam, abychom ušetřili peníze daňových poplatníků.

Další paní náměstkyně Zuzka Freitas je na sociálních věcích, tak ta se podílela na zjednodušení příspěvku na bydlení, připravuje nebo spolupracuje na přípravě zákona o podpoře v bydlení, které je v meziresortu. To je základní vlajková loď, jak pomoci lidem, kteří jsou ohroženi chudobou. Takže na jedné straně nás tady kritizujete, jsou tady lidi ohrožení chudobou a my to víme, protože jsme v tom terénu, bavíme se s těmi lidmi, bavíme se i s neziskovkama, které se starají a snaží se pomoct těmto lidem. A skutečně ta krize bydlení tady je a na ty nejchudší, na ty, kteří to mají nejnáročnější, tak na ty, abychom samozřejmě, a nezastírám, je to i kvůli tomu, abychom snížili třeba počet těch problémových případů, kde lidi mají zkušenost, že to potom dopadne na jejich sousedy, tak abychom i v tomto pomohli, abychom poskytli nějaké průvodcovské služby a tak dále, aby se na tom podílely obce, tak to je zákon o podpoře bydlení, to je velmi důležitý zákon a já věřím, že se nám podaří najít shodu i s opozicí na tom, abychom tuto věc změnili. Já si pamatuju, že jsme se o tom bavili i tady prostřednictvím paní předsedající s panem bývalým předsedou Faltýnkem, který mi popisoval svoje zkušenosti, jak to měli v jeho městě s bydlením, jak řešili ty situace. Toto je věc, kde je opravdu potřeba zapracovat, protože na tom máme napříč celou republikou velký problém.

Další náměstek Ondra Chrást na kultuře, ten se podílel na vyjednávání klíčových změn v oblasti autorského práva, věnuje se problematice kreativní strategie, kreativních průmyslů, to znamená, abychom dokázali v oblasti filmu, počítačových her a tak dále podpořit tato odvětví, aby z toho byly samozřejmě potom i ekonomické příjmy, bohatství pro Českou republiku.

Věnoval se samozřejmě i řešení té šikany podnikatelů s poplatky OSA tak, aby nemuseli platit za přijímače v provozovnách, které nesouvisí s výdělečnou činností. Všechno to bylo připravené, bez problémů, prošlo to tady v Poslanecké sněmovně, schválili jsme to, takže ta práce byla odvedena dobře.

Můžu zmínit ještě Ondru Profanta, který se věnuje digitalizaci? Finišují práce na přípravě Portálu občana, máme ty eDoklady. Podílel se na zřízení digitalizační agentury. To byla ta klíčová věc, kterou jsem tady podrobně rozebíral, abychom skutečně porozuměli, proč to děláme, proč je to důležité, abychom to dělali tím způsobem jako v Estonsku. Já zase neříkám, všechno se asi neudělalo ideálně. Asi nebylo potřeba úplně přebírat všechny pracovníky Ministerstva vnitra na tu digitalizační agenturu. Myslím si, že by bylo lepší to otevřít víc talentům zvnějšku, abychom skutečně dostali ty nejlepší lidi, aby jich stát měl dostatek na to, aby zvládl uřídit ty složité digitalizační projekty, a neskončilo to tak, že to potom hodí nějaké soukromé firmě a bude to o 1,2 miliardy korun předražené, tak jako to bylo s tím stavebním řízením.

Můžu pokračovat. Petr Třešňák na průmyslu a obchodu má na starosti energetickou koncepci. To je skutečně člověk, který pracoval v energetice, který pracoval na projektu jaderné elektrárny, na investici na nové bloky. Takže ten se v tom velmi dobře orientuje a má na starosti tento velmi důležitý úkol, kterým ho pověřil ministr.

Takže nám to dává vhled do fungování státu a jsme rádi, že ty naše nejschopnější lidi jsme mohli uplatnit tak, aby dodali ty sliby, které jsme dali voličům, a jak říkám, uděláme maximum pro to, abychom dodali všechny věci, jsme občanům slíbili. Všechno to najdete na webových stránkách Piráti.cz, takže v tomhle jsme transparentní. Jestli to chcete dělat stejně, je jedině dobře. My tam máme samozřejmě i členy dozorčích rad, všechno to transparentně zveřejňujeme, medailonky. Měli jsme výběrová řízení. Dokonce se nám podařilo odfiltrovat jednoho člověka z Dozimetru, který nám chtěl napadnout naše transparentní výběrová řízení. Až takhle jsme transparentní, že tedy tyhle skupiny to sledují, a samozřejmě občas se tam snaží nastrčit svoje lidi. Vyfiltrovali jsme je, ten člověk se tam nedostal. Kontrolní mechanismy uvnitř Pirátské strany fungují.

A samozřejmě je potřeba říct, že když je tam někde nějaký problém, tak prostě to s těmi lidmi řešíme. Pokud ten problém je vážný, tak ten člověk skončí a my si to dokážeme vyřešit, a vždycky jsme to zvládli vyřešit, a to dokonce výrazně dřív, než na to poukázal někdo zvnějšku, protože máme funkční interní mechanismy, abychom dokázali na takové situace reagovat.

Já bych mohl pokračovat v odpovědi na ty námitky. Mluvil jsem o Dozimetru, mluvil jsem o náměstcích, který pracují a plní sliby na ministerstvech. Migrace je samozřejmě takový už evergreen. Musím říct, že mně se to opravdu nelíbí, že vedení ANO v podstatě straší lidi. My samozřejmě víme, čím to je. Je to prostě nějaká politická strategie doporučená markeťáky, abychom je pořádně vystrašili, aby byli jednoduše manipulovatelní. To je strategie, kterou tady předvádí opozice, ale je to jenom rétorika. Česká republika migraci zvládá, zvládá ji solidně, máme tu bezpečno, pořád patříme mezi nejbezpečnější země světa, a kdo sem přivedl nejvíc migrantů? Tak se podívejme na statistiky. Bylo to za prezidenta Zemana - 50 tisíc žádostí o azyl, 4 tisíce z toho Afghánci. To jsou ta tvrdá čísla. Čtyři tisíce Afghánci a stal se z toho nějaký výrazný problém? Historicky, byl to nějaký výrazný problém? Poradili jsme si s tím nějak. Bylo to nějaké gesto solidarity, které Zeman udělal. Ta země to zvládla, katastrofa nenastala, ale já chci říct, že naše strategie je jednoduchá. My sem nikoho nezveme a rozhodně nedopustíme, aby sem přicházeli lidé, kteří budou ohrožovat bezpečnost, kteří budou bezpečnostním rizikem. To znamená v téhle oblasti věřím, že to je věc, na které se dokážeme shodnout, že když někdo sem přichází, tak to nemůžou být lidé, u kterých jsou bezpečnostní rizika, u kterých se třeba později zjistí nějaké poznatky tajné služby, a my musíme být schopni tyhle lidi efektivně vyhostit, efektivně zajistit, že dojde k obnově řízení o azylu, že budou vůči nim uplatněny veškeré kroky, který jsou potřeba.

Takže pokud jde o migraci, tu největší vlnu - Ukrajinu jsme zvládli na jedničku. Je to velká zásluha i ministrů této vlády, je to zásluha i Víta Rakušana, Honzy Lipavského a samozřejmě v té obranné části paní ministryně Černochové. Tam se odvedlo obrovské množství práce a zejména je to zásluha těch lidí, kteří pracovali v rámci všech těch složek, které to mají na starosti, ať už je to policie, hasiči, krizové štáby atd. Tito lidé odvedli obrovské množství práce, a byť samozřejmě dochází občas k tomu, že někdo tady něco vyvede z těch lidí, tak ta kriminalita je dneska v normě. V České republice na rozdíl od ostatních států se daří udržovat bezpečný stát. My tady nemáme žádné ty šílené gangy, o kterých mluvíte. Proč mluvíte pořád, prostřednictvím paní předsedající, o Švédsku, o Německu atd.? Tak běžte dělat politiku tam! Tady ten problém není. My tady nemáme takovéto gangy v podobě, ve kterých to možná může být v zahraničí, ale myslím si, že i kdybyste se šli podívat do těch ostatních zemí, tak ono to nebude tak horké, jak to vidíte z novinových titulků. To je, jako kdyby lidé v zahraničí posuzovali naši situaci v oblasti bezpečnosti podle jednoho konfliktu mezi Romy a Ukrajinci, který se stal v jednom městě. To jsou opravdu jako obrazy, které samozřejmě lze vykreslovat, ale pokud mají být realistické, tak naše země je bezpečná, a pokud někdo tvrdí, že ne, tak jenom straší lidi, aby je kvůli volebním preferencím zmanipuloval na hlasy. Takže s tím já se rozhodně ztotožnit nemůžu.

A pak tady zazněla různá obvinění, která už tedy podle mě byla úplně přes čáru. Já jsem si zapnul chvíli přenos, protože samozřejmě dlouhodobě toto jednání sledovat nelze. Jenom když si vybavím, jak tady musel sedět pan ministr Stanjura během schvalování státního rozpočtu a jak jste ho, prostřednictvím paní předsedající, týrali, aby tady opravdu byl pořád, tak pan Babiš tady také není pořád a při tom to jednání je extrémně dlouhé, tak tady zazněly takové skutečně nehorázné výroky, jako že Pirátská strana údajně věděla, že kampaň byla financována z toho Dozimetru. Tak to je úplný nesmysl, ale fakt úplný nesmysl! My jsme vůbec nevěděli, kdo a jakým způsobem platí inzeráty v našem regionu. To je prostě nějaký lokální plátek. Neměli s tím nic společného a zjistili jsme nějaké indicie o tom v srpnu tohoto roku, myslím, že to bylo v srpnu tohoto roku, když to vyšlo, když to vyšlo v Deníku N. Já už jsem to jednou říkal, říkal jsem to panu Okamurovi, řekl jsem mu to na pultíku, říkal jsem mu to osobně, říká vám to tady ještě jednou, abyste to neopakovali, protože to je nesmysl. A samozřejmě, pokud budete chtít o tom lhát, tak budete lhát dál. Prostě nebude to první případ, ale je to neseriózní a v situaci, kdy jsem vám to jednoznačně vysvětlil, tak si myslím, že to do slušné diskuse nepatří. Takže když to shrnu, naše vláda je úspěšná, podílí se na řešení těch zásadních věcí a ta alternativa, že bychom v této situaci, kdy máme bezpečnostní problémy na celém světě, tak že bychom svrhli naši vládu, to bychom opravdu byli sebevrazi, a ani tady nebyl nikdy představen žádný plán B. Takže celé to zůstává v rovině dalšího rétorického cvičení, jehož cílem je vykazovat činnost, ale já bych doporučil, zaměřme se na tu reálnou politiku, abychom skutečně všichni dělali věci, které zlepší prostředí pro naše občany. A jak říká Tomáš Garrigue Masaryk, to vyžaduje drobnou práci. Nevyžaduje to jenom schopnost pracovat s internetem, kterou věřím, že i všechny kolegyně, kolegové si hbitě osvojí a zvládnou si tam najít ty naše náměstky, ale vyžaduje to tu drobnou práci. Ta drobná práce není jenom o diskutování u pultíku, ale je skutečně o tom, aby opozice tam, kde se může podílet na řešení problémů občanů, tak aby kontaktovala ministry, náměstky, má číslo na všechny mobily a tam může pomoct. Ale nemůže to zůstat jenom v té rétorické rovině. Já budu velmi rád, pokud se nám podaří takovou konstruktivní spolupráci s opozicí navázat. Děkuji za pozornost.

