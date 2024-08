Michálek (Piráti): Plakát na plotě vyvěsíte bez registrace, za lživou kampaň přestupek

Ten díky iniciativě Pirátů obsahuje řadu vylepšení, omezení byrokracie, zjednodušení, ale na druhé straně i více možností pro kandidující subjekty a také pro následnou kontrolu Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Piráti chtějí dále prosazovat důslednou a kompletní transparentnost velkoplošné reklamy, která v současném návrhu chybí.

„Zákon jako celek český právní řád potřebuje a plně jej podporujeme. Do návrhu jsme za Piráty prosadili řadu věcí, například nově nebude možné beztrestně lhát o politické konkurenci, nezávislý úřad to bude šetřit jako přestupek. Nově bude možné zaplatit si volební inzerci v obecních a krajských novinách takže obce nebudou přicházet o peníze a zjednoduší se zapojení dobrovolníků do kampaně,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek s tím, že řadu dalších věcí týkajících se mimo jiné transparentnosti velkoplošné reklamy bude řešit také nařízení EU platné od října roku 2025.

„Ve vládou schváleném návrhu nám chybí zásadní možnost jednoduše dohledat, kdo a za jaký billboard si v předvolební kampani zaplatil. Navrhovali jsme, aby byly billboardy se slevami v registru smluv, ať je to přehledné a jde jasně poznat, který billboard je legální a který nelegální. Chceme, aby kampaně byly férové, a to se bez transparentnosti neobejde. Dobrá zpráva je, že dohledatelnost kontraktů na billboardy bude řešit nařízení EU. Ale to bude platit od října 2025, takže budeme hledat cesty, jak to v Česku zavést už pro příští volby, abychom měli spravedlivé podmínky pro volební soutěž v roce 2025,“ doplnil Michálek.

Návrh má za cíl také předcházet vměšování subjektů cizích mocí, zejména těch z nedemokratických režimů, do financování volebních kampaní. Piráti do návrhu zákona prosadili zavedení nového přestupku zveřejňování lživých a očerňujících informací, možnost placené inzerce v obecních a krajských novinách, kde má dnes často viditelnost jen úřadující starosta, možnost mít plakát na plotě nebo na okně bez nutnosti registrace, umožnění volebním koalicím vést více volebních účtů v senátních volbách, aby byly účty přehlednější, a také možnost bezúplatného využití obecních ploch ke kampani.