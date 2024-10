Michálek (Piráti): Plakát na plotě vyvěsíte bez registrace, za lživou kampaň přestupek

Na náhradách totiž měsíčně dostanou k platu dalších 64-84 procent navíc. Tento systém náhrad chtějí Piráti výrazně změnit. „Náhrady ve skutečnosti tvoří další výraznou součást platů politiků, takový druhý plat, který se jen tváří, jako že o plat nejde. A pro občany jsou nepřehledné,” říká předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Vůbec nejpalčivější problém u platů politiků je v neprůhledných náhradách, které jsou ve skutečnosti další součástí platu. Akorát se to maskuje jiným pojmenováním. Náhrady a platy chceme zprůhlednit, vše odvíjet od průměrné mzdy a zrušit přepočítávací koeficient. Část náhrad převést do platu, aby to bylo průhledné, a ty nerozumně vysoké náhrady zrušit,” představuje pirátský návrh Jakub Michálek.

„Konkrétně by šlo třeba o to, že bychom snížili náhrady na dopravu. Ty jsou dnes naprosto nesmyslně vysoké – 38 tisíc korun měsíčně na dopravu pro poslance s trvalým bydlištěm v Praze, kde stojí roční Lítačka necelé 4 tisíce korun. Nebo 57 tisíc korun v Ostravě, když roční jízdenka na dráhu je daleko levnější. Chceme také snížit náklady na ošacení a reprezentaci, které dnes dělají cca 15 tisíc korun a více měsíčně pro každého poslance. To vůbec neodpovídá realitě. A poslední věc, která lidi štve, jsou příjmy politiků ve více funkcích, kteří berou 300 tisíc korun i více, někdy i více než prezident. U poslanců a senátorů, kteří hromadí funkce navrhneme, aby byly jejich krajské a obecní platy zastropované na 40 procent," vyjmenovává Michálek. Piráti už od roku 2017 dlouhodobě upozorňují na to, že systém náhrad a odměn za více funkcí nedává v některých případech smysl.

„Platy politiků určitě nevyřeší nějaké další zmrazení, po kterém volá třeba pan Babiš. Zmrazení je totiž příčina skokového růstu, nikoliv jeho řešení. Ten, kdo navrhuje zmrazení, navrhuje ještě větší skokový nárůst v budoucnu. Konkrétně v případě návrhu pana Babiše by to pak znamenalo, že platy vyskočí o více než 50 procent, tedy přes 50 tisíc korun měsíčně. Ze strany pana Babiše jde o další ukázku nedomyšleného populismu,” komentuje návrh opozičního hnutí ANO.

„Dále za Piráty podporujeme, aby platy veřejných žalobců zůstaly na 90 procentech platů soudců. Veřejní žalobci vyšetřují kriminalitu, včetně korupce, a snižovat jim platy vypadá jako zastrašování. S tím zásadně nesouhlasíme. Takový krok může v důsledku oslabit veřejné žalobce a zvýšit kriminalitu. Přišlo by nám spravedlivé, aby nastupující soudce či státní zástupce se základní praxí a řadový poslanec měli přibližně stejný plat a aby byly průhlednější a reálnější náhrady. A všechny by se měly odvíjet od průměrné mzdy v ekonomice země,” dodává Michálek.

„Stejně tak si nemyslím, že by stát měl platit mimořádné odchodné politikům a soudcům, kteří odejdou do mezinárodních institucí např. v Bruselu, zavádět další náhrady pro paní prezidentovou nebo zvyšovat renty pro bývalé prezidenty,” doplňuje Michálek. „V poslední době se roztrhl pytel s těmito “přilepšeními”, ale reálné důvody, jak by takové změny mohly pomoci naší společnosti, dost pokulhávají. K těmto zbytným výdajům se od počátku Piráti staví zdrženlivě,” uzavírá Jakub Michálek.

