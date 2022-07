Michálek (Piráti): Pokud chce pan Okamura začít s úsporami, může začít u sebe

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo,

já bych k tomuto návrhu rád přednesl stanovisko za náš poslanecký klub. Především bych chtěl poděkovat panu ministrovi, jeho týmu, čili zejména sekci pana náměstka Neděli, svému kolegovi náměstku panu Třešňákovi, že připravili tento návrh, který je skutečnou pomocí s drahými energiemi.

Jak už tady mnohokrát zaznělo, je to Putin, kdo zdražil ty ceny a maximálně co můžeme udělat, je pomoci s těmi drahými energiemi. Ale lidi, ať už jsou na vesnici nebo ve městech, si uvědomují, že s těmi energiemi musíme šetřit, protože jsou drahé a vzácné. A celý ten systém, jak k němu jako vláda přistoupíme, musí tento fakt respektovat. Není možné, aby tady zaznívaly nápady, že budeme plošně snižovat daně a tak dále, což by samozřejmě vedlo k tomu, že se s těmi energiemi bude plýtvat na místech, kde se s nimi plýtvat nemá.

Prvním řešením, se kterým jsme přišli, byl v únoru tohoto roku bonus na energie. To jsme měli takovýto šek. Tehdy to bylo ještě 800 korun. Od té doby bohužel zdražování pokračovalo, takže dneska už by ta částka na tom šeku byla vyšší. Připravili jsme návrh řešení, který jsme poslali panu ministrovi, který právě vycházel z toho, že přímo na účtech lidí by se měla objevit ta úspora, že by to nemělo být formou nějaké dotace, ale primárně by ty úspory měly být na účtech občanů. Ale nikoliv v té podobě, že se budou rušit nějaké daně, ale že ten tarif bude motivovat k úsporám. To jsem rád, že se to podařilo Ministerstvu průmyslu a obchodu připravit a to je podle mě důležitá změna.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

Vlastně je to v podstatě i to, co navrhovalo původně hnutí ANO. Protože právě hnutí ANO minulý podzim propagovalo právě takzvané vouchery, ale bohužel tehdejší vládě se je připravit nepodařilo. Ještě si pamatuji - tehdy jsme byli v Otázkách Václava Moravce - a já jsem za klub Pirátů říkal, že my jsme připraveni podpořit návrh na vouchery tak, jak ho připravovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu za minulé vlády. Ale bohužel ten návrh se nikdy nepodařilo dotáhnout do konce.

Takže teď tady ten návrh máme a to řešení je za prvé flexibilní. Což si myslím, že v této situaci je velmi důležité, že můžeme flexibilně nastavovat výši té slevy podle toho, jak se bude vyvíjet zima, jak se budou vyvíjet možnosti státního rozpočtu samozřejmě. To řešení je férové a pomáhá i střední třídě a širokým vrstvám obyvatelstva. To je také důležitá věc, o kterou jsme usilovali tak, aby ta pomoc... Protože jde v podstatě o vrácení části daní zpátky občanům tak, aby to zasáhlo i střední třídu, aby skutečně i tito lidé měli prospěch z toho navrhovaného úsporného tarifu.

Je ale potřeba si říct, že to řešení, které navrhovala opozice, by bylo řešení, které by bylo extrémně nákladné. Protože i v případech třeba vyhřívaných bazénů a tak dále, by to znamenalo, že tam budeme dávat slevy těm lidem, kteří budou tímto způsobem motivováni spotřebovat více energie.

Zazněl tady velmi emotivní projev od pana Okamury a dalších zástupců opozice. Já bych si strašně přál, kdybychom se mohli vyvarovat té laciné rétoriky. Kdyby opozice kromě toho, že vystupuje tady na plénu Poslanecké sněmovny, což je v pořádku, ale více spolupracovala s vládou, přinášela ty své konstruktivní nápady přímo na jednání s jednotlivými zodpovědnými ministry. Protože to se dneska neděje.

V minulém volebním období my jako Piráti jsme se scházeli s celou řadou ministrů. Když se tehdy řešil covid, tak s panem ministrem Vojtěchem byly pravidelné schůzky, přednášeli jsme tam ty návrhy. Ty naše návrhy, které jsme tímto způsobem zpracovali a připravili, tak řada z nich byla uvedena v život.

Já se chci zeptat, kolik takových schůzek s panem ministrem Síkelou jste iniciovali? Kolikrát jste se sešli k tomu, abyste prosadili nějaké návrhy, pokud si myslíte, že jste to zpracovali lépe? Protože já mám opravdu z toho pocit, že to je jenom rétorika a že pokud vláda přijde s tím, že se má dát občanům 30 miliard na slevách na úsporném tarifu, tak vy prostě jenom prohlásíte, že to bude 60 miliard a vždycky jenom tu částku zdvojnásobíte, aniž byste si uvědomovali, že musíme dávat z toho, co máme. Nemůžeme dávat na dluh, nemůžeme dávat na dluh dalších generací, a to platí nejenom ve finanční oblasti, ale to platí i v oblasti zodpovědnosti za přírodu, za planetu, takže ta další vystoupení opoziční od pana Fialy, který tady zase démonizuje lidi, kteří se zajímají o životní prostředí, který zpochybňuje vědeckou shodu na tom, že dochází k oteplování, že člověk se musí starat o to, aby produkoval méně emisí oxidu uhličitého a že se musíme starat o to, abychom prosadili klimatické cíle... Já bych si přál, aby on skutečně šel a vysvětlil to těm vinařům na Moravě, proč oni nechtějí podporovat klimatické cíle, které ohrožují - kde jejich úroda je ohrožena nestabilitou klimatu. Aby to řekl lesníkům a lidem, kteří rádi chodí do lesa, že tedy ty smrkové lesy už během několika desítek let nebudou, protože je sežere kůrovec, který se bude více množit kvůli teplejšímu počasí, které tady nejsou místní - ty příslušné smrkové lesy. Aby to řekl těm zemědělcům, kteří se starají o pole atd.

Takže to je jenom k těm příčinám té krize. ... (nesrozumitelné) skutečně příčinou té krize je Putin, Putin nám zdražil ceny energií, a to, že děláme něco pro klima a že to bude stát i nějaké peníze, to děláme kvůli sobě, to neděláme kvůli někomu jinému, to děláme kvůli tomu, abychom tady měli funkční ekosystémy a planetu, ve které se dá žít a ve které můžou žít i další generace. Takže to bych prosil, aby se tady nezpochybňovalo.

Pokud jde o to, kde na to vzít, to si myslím, že je ta zásadní otázka, kterou bychom tady měli zodpovědně řešit, protože jestliže nikdo nezpochybňuje, že je potřeba pomoci občanům, ale musíme říci, kde jsou ty nové výnosy. Tady samozřejmě jsou výnosy z toho, že se vybralo víc na dépéháčku, z povolenek atd., ale zase velkou část toho - je potřeba říct, že se využila na valorizaci důchodů, takže když se to všechno odečte, tak zase tolik peněz, které tam zbývají, tak těch tam skutečně tolik není. Je potřeba si toto jasně pojmenovat. Zase - my jsme přišli s návrhy, kde ty peníze vzít. Diskutuje se o nich, jsou to ty mimořádné zisky energetických firem, jsou to příspěvky bank, které měly dávat dobrovolně, a tady myslím, že jsme na jedné lodi s ANO, které zřídilo fond, do kterého měly banky dobrovolně odvádět peníze na projekty. No, kolik myslíte, že jich odvedly? Neodvedly nic a žádné projekty se z toho nezrealizovaly. Takže to jsou zdroje, které se musí začít plnit, i závazky a sliby v memorandu, které se dneska nedodržují. A o to bychom usilovat měli, abychom, ty peníze na pomoc občanům získali.

A teď bych se ještě krátce věnoval skutečně vystoupení naší nacionalistické části opozice. K tomu, co vystupoval pan Okamura. Protože byl to právě on, co tady vystupoval s tím, že tato vláda je zaprodaná, člověk, který tady systematicky velebil Rusko, člověk, když se podíváte na jeho facebookový profil, tak tam najdete mnoho a mnoho příspěvků, kdy vyzdvihoval pana Putina. Jedinou věc, za kterou bych ho chtěl ocenit, je, že v sobě našel tolik svědomí, že ty příspěvky skryl na Facebooku, že už tam nemá to velebení Putina a že skutečně ten nacionalismus do budoucna snad bude profilovat tak, že to bude nacionalismus český, nikoliv nacionalismus ruský.

Pokud chce začít s úsporami, může samozřejmě začít u sebe, a my jsme to tak - my jsme nechtěli ten návrh, a to říkám otevřeně, návrh, aby se snížila daň z přidané hodnoty, protože by to pomohlo těm nejbohatším. Podívejme se na pana Okamuru, ten má obrovitánský barák a má tam na terase vířivku. Tak takovémuto člověku, který má otevřenou luxusní vířivku, my bychom dali slevu 1000 Kč! Tisícovku bychom mu slevili na daních, peníze, které my potřebujeme alokovat těm nejpotřebnějším. Tak co bychom to byli za vládu, kdybychom takovýmto způsobem sponzorovali ty nejbohatší boháče, kteří mají venkovní vířivky, aby si je vyhřívali za levnější energie? Ne! Proto jsme šli cestou úsporného tarifu a ty peníze půjdou tam, kde jsou potřeba pro normální lidi a nikoliv pro ty nejbohatší vrstvy. Ano, trvalo to delší dobu, ale nakonec jsme dospěli k řešení, které je úsporné, které motivuje k šetření a které je i sociálně spravedlivé a férové vůči občanům. A za to já bych chtěl naší vládě poděkovat.

Takže naše vláda určitě nepůjde tím způsobem jako pan Okamura, že se podbízí - podbízela Rusku, kde v podstatě dokonce pan Okamura i tady v Poslanecké sněmovně i na svém Facebooku produkoval výroky, jako že naše vláda útočí na Rusko. Jako kdyby to byla tato vláda, která rozpoutává nějakou válku. Zase - ať jde a řekne tyto věci, tyto svoje hanebné výroky těm maminkám, které sem utekly kvůli tomu, že jim rozbila barák nějaká bomba a musely vzít svoje děti a rychle sem přijet. Ne, skutečně, nebyla to tato vláda, kdo vyprodukoval válku a je hanebnost, že takovéto výroky tady zaznívají.

Takže ještě jednou - děkuji, že se nám podařilo prosadit tento férový a střední třídě i v podstatě širokým vrstvám pomáhající úsporný tarif, je to tarif, který nebude vyvolávat žádnou byrokracii u občanů, nebudou muset zpracovávat žádné vouchery, zkrátka uvidí to hned na svých účtech, což je to, co jsme od počátku chtěli a prosazovali.

Děkuji za pozornost.

