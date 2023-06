Michálek (Piráti): Tomáš Baťa žádný velký mediální dům nevlastnil, nikdy nebral dotace

reklama

Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych zde uvedl na pravou míru to tvrzení, že tento zákon nějak zkomplikuje podnikatelům vstup do politiky. Já si myslím, že je správně, že v politice jsou zastoupeni jak podnikatelé, tak další profese. Tento zákon se týká toho, že člen vlády nesmí brát dotace a investiční pobídky - dotace a investiční pobídky, které jsou závislé na rozhodnutí úředníka, který je vládě podřízen. A za druhé, že politik nesmí vlastnit mediální domy. To je něco, co v zákoně už máme, pouze se to precizuje s tím pojmem skutečného majitele.

Takže opravdu se to netýká nějak toho, že by se zpřísňovaly podmínky pro podnikatele. Snad jenom pro ty, kteří vyloženě chtějí žít tedy z nenárokových dotací a vlastnit přitom velký mediální dům. Takových podnikatelů je velmi málo.

Vezmu jeden takový příklad. Tomáš Baťa, asi nejslavnější podnikatel v České republice, žádný velký mediální dům nevlastnil, nikdy nebral dotace, protože to považoval za mravní selhání. Takže to je... (Reakce v sále.) To je Tomáš Baťa, se kterým se občas srovnávali i někteří tady jiní politici. Tak jenom si to připomeňme, skutečně ten zákon podnikání žádným způsobem neomezuje.

Ještě reakce prostřednictvím paní předsedající na pana Havlíčka. Pan Havlíček asi ten návrh ani nečetl, protože malých časopisů typu včelaři a podobně se ten návrh vůbec netýká. Čili než budete prosím, kolegové, mluvit o právním kutilství, seznamte se s tím návrhem. Ten zákon se týká pouze velkých mediálních domů, které mají povinnost ze zákona sestavovat účetní závěrku - žádných včelařů. A jakmile bude regulace on-line médií a vy navrhnete, aby se do toho zákona doplnila, já to podpořím. Ale zatím v zákonech on-line média žádným způsobem regulována nemáme. Děkuji za pozornost.

