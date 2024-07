Ministr Bartoš: Kolika lidem a jakým způsobem se bude pomáhat

Dobrý den, já zareaguji. Děkuji za ty položené otázky. První věc asi byla otázka nastavení v tom území. Tam není klíčová velikost toho ORP, respektive kolik obcí spadá pod ORP, ale podle map, které jsou i v přílohách, tak vlastně jako je to míra toho problému, který v tom daném území je. Ten systém tak, jak je nastaven i podle metodik Ministerstva vnitra, tak je výkonnostní, jsou tam čtyřicetiprocentní paušály na provozní náklady na ORP a ta samotná práce s lidmi v bytech a další aktivity jsou pak na základě toho, jaká jsou volena ta opatření, kolika lidem a jakým způsobem se bude pomáhat na základě toho, tolik peněz na ORP půjde. My jsme šli podle té současné situace, kdy máme zmapovanou tu situaci tak, jak je teď, a proto tam bylo 0,8 úvazku. Protože jak říkám, ta velikost problému je jiná třeba v Ústeckém kraji, je v oblasti Brno-venkov, Brno. A vlastně ten systém by měl poměrně dynamicky na to reagovat.

Jinak ohledně té robustnosti systému. On ten systém, měla to být aplikace, která vlastně je on-line, kteří úředníci dělají desítky ta data o té svéprávnosti a postupně jsou ze základních registrů, ten je na evidenční systém napojený a vlastně ty kompetence kdo s čím může nakládat, je stanoveno v tom zákoně. Já nebudu tady dál zabíhat do té logiky úvazků. Myslím si, že... Důležitá otázka byla, jak jsou nastaveny ty KPI a metriky. Mně přišlo smutné, že spousta politik, které Česká republika dělala, se nikdy nevyhodnocovaly, takže tam jsou nastaveny indikátory a celkové(?) hodnoty na počet domácností zabydlených v bytové nouzi do standardního bytu, kolik skrze bydlení očekáváme v náběhu zákona s garancí pro majiteli, kolik je obecních bytů, kolik bude čerpáno příspěvku na kauci. Samozřejmě není cílem řešit ty věci těmi nejsložitějšími sociálními nástroji, ale hledat vlastně tu nejjednodušší cestu. A součástí toho materiálu, jak jsem ho i představoval předtím, jsou takové diagramy, které ukazují, kde je ten řez mezi tou prací pomoci s tím zabydlováním nebo získáním bytu na klasické trhu, versus kde to přechází do oblasti skutečně už složitější sociální práce, kterou ale známe dnes.

A vy jste se ptala na tu otázku osob, které mají nějakou třeba dušení chorobu, nebo mají problémy s duševním zdravím. Tam není ambice tohohle zákona řešit léčbu toho člověka, opět to není v rámci reformy té zdravotní péče, ale jsou organizace FOKUS, ST Hewer, které speciálně se na tuto skupinu, která by vlastně v té kombinaci těch kritérií potřebnosti byla na tom nejvýše a potřebuje tu nejsložitější péči, v tuto chvíli zaměřují. Jinak ta asistence pro osoby s duševním onemocněním má bonus financování, aby mohli mít třeba ty terénní pracovníky, kteří chodí do toho terénu, pokud si je ta organizace, která to zprostředkovává, vybere. Vy jste jenom zmínila otázku, já tomu říkám digitální chudoba, ukázalo se to v covidu zejména z počtu počítačů v domácnosti a přístupu k internetu, ať už opět v oblasti tedy více než sociální práce, tak ministr Síkela, doufám, že to... tady dneska není ministr Síkela, nastavují stejně tak jako ten řekněme energetický tarif pro ty domácnosti znevýhodnění, tak bavíme se s operátory. A mají v tuto chvíli, já tomu nechci říkat sociální tarif, ale zvýhodněný tarif pro (potřebné?). Ale je to otázka komerční nabídky těch tří velkých operátorů. Tak oni chtějí něco po státu, abychom byli mírní ve vymáhání (nesrozumitelné), tak já doufám, že budou naopak vstřícní oni ve věci poskytování připojení k internetu a dat pro ty jednotlivé uživatele.

Já zde mám i nějaké poznámky tady další. Některé samozřejmě činnosti v tuhletu chvíli jsou na těch obcích vykonávány skrze úřady práce, stejně tak některé podpůrné programy jsou realizovány stávající strukturou, proto tam ten nárůst není dramatický v počtu nových pozic, protože tam dojde spíše k odbřemenění těch lidí, kteří se zabývají sociální prací v plném rozsahu o ty lehčí pomoci. A já věřím, že naprostá většina - já mám i jiné ty příklady konkrétních lidí, které jsem si nevymyslel. Samozřejmě ta náročnost u člověka, který prostě klasicky jenom přijde o ten byt z nějaké ekonomické situace, tak je to jednodušší, než pro někoho, kdo má kombinaci nějakých faktorů, třeba i nějaké sociálně patologické jevy, to je vždycky nejtěžší a my bychom chtěli, abychom dokázali ty běžné potřeby odbalit.

A poslední věc je otázka umisťování v rámci ORP, je to jinak, to ORP je centrum kontaktního místa bydlení a pokud má starosta té obce, a ne všechny obce v tom - vlastně ne všechny obce vůbec řeší nějaký problém s bydlením, já to vidím v požadavcích, byť se teď připravují projekty bytové výstavby z Národního plánu obnovy, a je vidět, že ten zájem je, 70 % obcí chce stavět, tak ne každý má ten problém, tudíž nebude tím klientem, ta obec nebude tím partnerem. Nicméně pokud ten člověk má někde trvalé bydliště a ten problém s tím bydlením tam je, tak se to samozřejmě řeší v tom místě, není to tak, že odmigrujeme nějaké lidi do místa ORP, pokud samozřejmě tam ta nabídka není, tak se může stát, že dostane nějakou jinou alternativu, ale zase to není ORP centrické, neboť to místo kontaktní pro bydlení mapuje tu situaci v tom ORP, těch volných kapacit. A když se podíváme na tu predikci pro první rok náběhu, a jenom tady včera zaznělo, jestli dostanu miliardu a půl, ono to je 400 milionů v roce 2025 na celý systém, pokud by začal platit od 1. 7., tam je to až v tom plném náběhu, ta miliarda a půl oproti 4 miliardám, ono se to samozřejmě nevyruší v prvním roce, tak si myslím, že i ten náběh toho systému skrze to výkonnostní financování vlastně jakoby zafunguje už v tu danou chvíli, je tam ten výkonnostní systém a ty peníze se na to přesypávají. A o těch věcech týkajících se stavebního zákona nebo těch nástrojů té výstavby můžeme se asi bavit v nějaké třeba jiné části, nechci zdržovat, včera jsem tady viděl nějaké výhrady, že mluvím příliš dlouho.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

