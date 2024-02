Ministr Bartoš: Obecný plošný zákaz všech produktů s HHC ničemu nepomůže

ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 podpořily i přes varování expertů dočasný zákaz HHC. Opatření obecné povahy, které navrhovali Piráti, by přitom cukrovinky s HHC dostalo z trhu efektivněji. Zároveň by se týkalo pouze produktů, které napodobují potraviny, určené pro běžnou konzumaci, což je v souladu s doporučeními odborníků.

Plošný zákaz všeho totiž nic neřeší, jen otevře cestu silnějším a nebezpečnějším produktům, jako se to stalo ve Francii. Za držení tzv. většího než malého množství jakýchkoliv produktů s HHC by navíc nově lidem hrozilo až několik let vězení, stejně jako třeba za držení mnohem nebezpečnějších látek.

„Mrzí mě, že další vládní strany přistoupily k tomuto polovičatému, pokud ho tak vůbec mohu nazvat, řešení. Obecný plošný zákaz všech produktů s HHC ničemu nepomůže. Naopak může urychlit nástup jiných, možná nebezpečnějších látek na trh. To bohužel dobře známe i z okolních zemí. S týmem národního protidrogového koordinátora a příslušnými orgány jsme přitom vypracovali návrh, který by cukrovinky s HHC - a pouze cukrovinky - dostal z trhu rychle a účinně, a který by nevedl k rozšiřování šedé zóny o další neprozkoumané a velmi pravděpodobně rizikovější alternativy,” vysvětlil důvod pro nesouhlas Pirátů předseda Ivan Bartoš.

„V České republice se neregulovaně prodávají cukrovinky obsahující psychoaktivní látku HHC. To je alarmující situace, jelikož tyto produkty spadají do šedé zóny a nejsou podřízeny standardním pravidlům pro produkty určené k lidské konzumaci. Přitom je na první pohled ani neodlišíte od běžných sladkostí. Proto jsme navrhovali a prosazovali zavedení tzv. opatření obecné povahy. To vydává Státní zemědělská a potravinářská inspekce na pokyn Státního zdravotního ústavu. Díky tomuto opatření by cukrovinky s HHC zmizely z trhu už během pár dnů. Ministr zdravotnictví ale přišel s plošným zákazem všech produktů, který může celou situaci spíš zhoršit, než vyřešit,” uvedla členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí Jana Michailidu.

„Zakázat plošně HHC i přesto, že běžně tolerujeme nebezpečnější látky, například alkohol, je úplně nesmyslné. Je nutné omezit přístup k těmto látkám dětem, a to jak ze zdravotního, tak i bezpečnostního hlediska. Není ale žádný důvod, aby si některé produkty s HHC, které představují menší společenské riziko než třeba právě alkohol, což je daty dokázaný fakt, nemohli za přísně nastavených podmínek na regulovaném trhu pořídit dospělí. Ještě bizarnější je, že by lidem, kteří mají doma větší než malé množství zásoby HHC, hrozilo až několikaleté vězení. Hodnocení toho, co je ještě menší než malé množství, by přitom nebylo stejné jako u konopí nebo THC, které mají podobný účinek, ale mnohem přísnější. A tomu by odpovídaly i možné výše trestu. To je zkrátka úplně špatně,” doplnila pirátská expertka.

Piráti usilovně pracují na komplexním pozměňovacím návrhu k zákonu o psychomodulačních látkách, který situaci vyřeší systémově. Ve Sněmovně ho chtějí předložit během druhého čtení. Zařazení látek mezi zakázané nebo naopak psychomodulační bude podle návrhu v souladu s programovým prohlášením vlády probíhat podle míry jejich škodlivosti. Výrobky by si nově mohli koupit pouze lidé starší 18 let a prodávat by je mohli za jasně daných podmínek jen registrované firmy.

Prodejci budou mimo jiné muset uvádět účinky, možná rizika i doporučené dávkování a na produkty nebude povolena reklama. Návrh také zvýší příjmy státního rozpočtu, počítá totiž s poplatky a do budoucna i se spotřební daní.

