Ministr Bartoš: Poradenství na míru pro lidi s problémy s bydlením

Když to funguje, není co řešit – v mém rodném Jablonci nad Nisou zakládají kontaktní místo pro bydlení. Fungovat by mělo už příští rok. Co to vlastně v praxi obnáší? Je to první místo, kam člověk přijde, když má nějaký problém s bydlením třeba kvůli dluhům, vysokým účtům za energie a zkrátka si neví rady. Odborníci mu poskytnou kompletní poradenství na míru a ve vhodných případech pomůžou najít levnější bydlení třeba v obecním bytě.

V Česku už je takových kontaktních míst asi 25. Potřebujeme ale systémové řešení, aby takovou pomoc člověk dostal kdekoli žije. Náš návrh zákona o podpoře bydlení včera prošel ve Sněmovně prvním čtením – počítá se vznikem těchto míst po celé republice. Nepomůžou jen těm nejpotřebnějším, ale třeba i lidem, na které mimořádně těžce dolehly drahé energie, seniorům, rodičům samoživitelům nebo dlouhodobě nemocným. Celkem se bavíme o zhruba 1,6 milionu lidí. Stát na tom dlouhodobě vydělá – klesnou výdaje na náhradní rodinnou péči, boj s kriminalitou nebo léčbu závislostí. Je mnohem levnější problémům předcházet.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

