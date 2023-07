Ministr Bartoš: Příliv „mozků“ do Česka popožene ekonomiku

reklama

Nechceme montovnu, ale mozkovnu! Tohle pirátské heslo teď platí o trochu víc. Česko stejně jako řada jiných vyspělých zemí řeší, jak přilákat kvalifikované odborníky, a to hlavně v IT. K tomu nyní slouží koncept z pera MPO, předložený ministrem Síkelou, který vláda minulý týden schválila a který usnadní a zrychlí nabírání ajťáků ze zahraničí. Návrh myslí i na to, aby k nám mohli přesídlit i s rodinami.

Přilákat IT experty i ze zahraničí je pro českou ekonomiku nezbytné. V Estonsku podobný program spustili v roce 2020 a objem investic v oblasti technologických startupů od té doby rekordně stoupá. Příliv „mozků“ do Česka popožene ekonomiku, vyplní místa, která se firmám dlouhodobě nedaří obsadit, a zvýší atraktivitu Česka jako destinace, kde se dobře pracuje i žije. Way to go!

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

