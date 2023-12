Ministr Bartoš: Systém je koncipován jako právo, nikoli povinnost

reklama

Dobré ráno všem, vážený pane předsedo, vážené senátorky a páni senátoři, mám tu čest vám představit novelu zákona č. 12/2020 Sb., která zavádí eDoklady.

Tento projekt nás v kontextu Evropy skutečně postaví do čela digitální inovace, ostatně i eDoklady jako takové jsou jednou z priorit pana premiéra Petra Fialy. Ty eDoklady, ať už v té legislativní části, o které se dnes bavíme, i v té praktické přináší možnost, zdůrazňuji slovo možnost, pro občany nechat doma tu klasickou identifikační kartičku, občanku, do budoucna používat v úředním styku i elektronickou formu dokladů.

Naším dlouhodobým cílem je plnohodnotná zastupitelnost fyzických dokladů, tedy k situaci, kdy eDoklad může být použit v jakékoli životní situaci. To se samozřejmě nemůže stát ze dne na den, ale musíme k tomu dojít postupně. V úředním styku bude povinnost akceptovat eDoklad až rok od účinnosti, v soukromém styku s výjimkou finančních institucí ve speciálních případech nebude povinnost jej přijímat nikdy, ale dodejme, že ani dnes nejsme povinni ukazovat soukromé osobě svoje doklady. Ten eDoklad je koncipován jako rovnocenná alternativa, nikoliv jako náhrada těch tradičních fyzických dokladů. Funguje na principu elektronického stejnopisu, což znamená, že originální plastový doklad musí existovat, neboť nejde mít stejnopis bez existujícího originálu.

Celý systém, tak jak s ním zákon pracuje, je koncipován jako právo, nikoli povinnost. Občané, kteří si přejí používat klasické doklady, nebo ty formy střídavě, nesmí být žádným způsobem znevýhodněni. Ten eDoklad je navíc i jakási nadstavba té klasické kopie, není to čistě elektronická kopie. Když už děláme věci digitálně, pojďme je dělat správně. Možnosti, kdy jste požádali o poskytnutí nějakých údajů, tak ne každý, kdo s těmi údaji nakládá, potřebuje plnou sadu údajů. Uvedu takový příklad. Asi se nikomu z nás tady už jen kvůli tomu, jaký je limit věkový pro vstup do Senátu, mně se to tedy nestává, že by po něm chtěl hospodský kartičku v hospodě nebo při nákupu tabákových výrobků, ale v případě, kdy je nějaký případ, kdy je potřeba ověřit plnoletost, k tomu jaksi není potřeba ověřovat, kde ten člověk bydlí a další věci. Pouze ten fakt, že dosáhl plnoletosti.

V podstatě i ta technologie, která je totožná, ten princip s budoucí Evropskou digitální peněženkou je takový, že na základě výzvy k tomu doložení elektronické přes QR kód té instituce se dozvíte: Jsme pošta v ulici té a té. Pro vyřízení této agendy od vás potřebujeme jméno, příjmení, rodné číslo a třeba bydliště pro to ztotožnění. Vám v telefonu naskočí tento požadavek, v aplikaci, vy ho autorizujete. Buď se vygeneruje kód, který si načte čtečkou, pokud ten úřad ji využívá, nebo po přímé integraci se rovnou toto ověření propisuje do toho agendového systému, který ta instituce v danou chvíli má.

My jsme tyto dvě možnosti zavedli naschvál, aby skutečně byla ta cesta bez nutnosti třeba dokoupení nějakého hardwaru, nicméně číst QR kód dnes už umí většina institucí i většina, řekněme, soukromých podniků. Víceméně pro soukromé podniky tato povinnost nevzniká.

Byl jsem často dotazován, pravděpodobně budu dotazován i zde na plénu, na různé věci. Jednu vypíchnu. To byla otázka bezpečnosti, bezpečnosti samotných údajů. V tomto pohledu se nic nemění. V tuto chvíli jsou údaje, které občan o sobě má, nebo stát o občanovi má, uloženy v centrálních registrech. Přístup k nim je evidován přes systém, který má Úřad pro ochranu osobních údajů. Takže když nějaká instituce nebo úředník ve výkonu své funkce přistupuje k nějakým údajům, ke kterým má mandát přistoupit, vy jste udal třeba svolení na portálu, kontroluje se, zda v té své roli má právo načíst třeba informaci, kterou má o vás MPSV. Vy pak na portále ty své informace vidíte, můžete je aktualizovat, můžete s nimi pracovat.

Na stejném principu funguje vygenerování toho elektronického dokladu do telefonu. V portálovém řešení aktivujete ty eDoklady a v aplikaci, která sama o sobě jako internetové bankovnictví má nějaké přístupové heslo, byť ji můžete mít na dvě kliknutí a obličej, jak někdo už si zvykl třeba platit telefonem, takto otevíratelnou, v tomto telefonu vám vzniká elektronická kopie toho dokladu.

Telefon, předpokládám, má každý i zaheslovaný. Ztratíte-li klasický občanský průkaz, vy ho nahlásíte, ale pokud dochází k jeho zneužití v nějakých případech, potom se to clearuje zpětně, tento průkaz, na který si někdo třeba půjčil auto, byl nahlášen jako ztracený. Řeší se jak zneužití toho dokladu, ten přestupek, což je pokutováno asi 10 tisíci korunami, tak se řeší i potom nějaký ten spáchaný trestný čin, třeba podvodu, který takto byl způsoben.

V případě, kdy přijdete o telefon, což se bohužel dnes stává, v jiných případech, samozřejmě ten proces, který vy nastupujete, je, že se asi musíte pořídit náhradní telefon, vytáhnout starší ze šuplíku, koupit si nový, pak si tam nějak nahráváte ty své aplikace, což v podstatě bude stejné k získání zase toho vybavení v tom telefonu. Nicméně přes Portál občana můžete okamžitě zneplatnit elektronický doklad, ten eDoklad. V danou chvíli, byť by někdo ten telefon otevřel a do vaší aplikace se dostal přes to zaheslování, je mu to k ničemu, protože ten certifikát, ten eDoklad bude neplatný.

Jenom k aktuálnímu stavu. Aplikace jako taková na straně poskytovatele, tedy, já nechci říkat čtečka, tečka, aplikace, ve které ten doklad je, i ta aplikace, která umožňuje doklad načíst, je ve vývoji. Míříme skutečně na začátek příštího roku. Když se podíváte do časování zákona, v danou chvíli ta povinnost s tímto pracovat v určitých případech připadá asi 31 ústředním orgánům, které jsou zapojeny do té přípravy. Existuje extenzivní výklad u mě na ministerstvu, že když k nám někdo přijde a bude se chtít prokázat eDokladem, na vrátnici by měli být schopni ho přijmout. V méně extenzivním výkladu to není typický příklad, kdy je povinnost přijímat ty eDoklady. Ale myslím si, že ten náběh bude poměrně dobře koordinovaný.

A ještě jedna otázka, já jsem to viděl v titulcích, byla to otázka Policie ČR. Policie ČR má vlastní aplikaci, byť by mohla používat i tu, která bude dodávaná, mají vlastní systémy, kde evidují, když vás někde kontrolují. Na, jak se to jmenuje, ústřednách... Ne. V kanceláři, na služebnách by ta integrace pravděpodobně mohla být v náběhu také od toho 1. 1. My jsme řešili jejich speciální zařízení, které funguje i offlinově, a to napojení na tu aplikaci. Zákonná povinnost u té policie by měla nabíhat až 1. 7., tedy od poloviny roku. Nicméně v debatě s vedením policie, oni mají všechny potřebné materiály, protokoly, specifikace. My očekáváme, neboť to zapojování je tam dobrovolné, i pro ty, pro které není povinnost, obec Vír se dala slyšet, Kraj Vysočina, že naskočí do toho systému a umožní občanům toto používat, mám příslib i ze strany Policie ČR, že když všechno dobře dopadne, březen-duben bychom mohli mít i v rámci té terénní práce policistů tu schopnost nebo tu možnost prokázat se tím elektronickým dokladem v rámci toho dobrovolného přístupu, který ten zákon předvídá.

Tolik asi úvodem. Velmi rád zodpovím dotazy na plénu. Děkuji za případnou podporu této legislativy.

