Klempíř (Motoristé): Pověst, soudržnost a motivace filmařů bude na léta v tahu

Český film na Oscara – aneb promarněná příležitost.
V české filmové a televizní komunitě v posledních týdnech výrazně rezonuje kauza kolem výběru českého kandidáta na Oscara. Namísto celého plenárního hlasování více než čtyř set členů České filmové a televizní akademie (ČFTA) letos o postupu do užšího výběru rozhodovala pouze sedmičlenná komise prezidia ČFTA. Ta navíc výslovně doporučila členům hlasovat pro film Sbormistr, inspirovaný skutečnou aférou sexuálního zneužívání v dětském sboru Bambini di Praga.
Kritici uvádějí, že z předvýběru předčasně vypadl jeden z nejočekávanějších titulů letoška – Franz oceňované režisérky Agnieszky Holland, který má premiéru naplánovanou na podzim a nebyl tedy ani zohledněn. Změna pravidel, kdy namísto širokého hlasování rozhodoval předvýběr komise s vlastním doporučením, vyvolala vlnu nespokojenosti a ostré reakce. Filmařská obec upozorňuje na nedostatečnou komunikaci i transparentnost celého procesu, což podle četných petic a otevřených dopisů ohrožuje důvěru v fungování akademie a prestiž české kinematografie v zahraničí.
Kvůli nespokojenosti s novým postupem vznikla petice, která požaduje opakování volby a návrat k širšímu a otevřenějšímu rozhodování o reprezentantovi na Oscara. Filmová obec se shoduje, že podobné netransparentní kroky a omezení účasti členské základny jsou v rozporu s principy, na kterých by měla akademie fungovat.
Posuzování filmu vhodného na Oscara je u každého hodnotitele vždy ryze subjektivní (ať už žvaní o posuzování mnoha dalších důležitých aspektů, či nikoliv).
To že volí pouze sedmičlenný tým a výsledky své volby „doporučuje“ ostatním, je hloupé a nedemokratické. Volitelé museli vědět, že jejich konání vzbudí ve filmařské obci nevoli, ale přesto tak učinili. Nedostatečná komunikace a netransparentnost takové volby při volbě českého kandidáta na Oscara pak mohou mít několik závažných dopadů na filmovou komunitu i na prestiž celého procesu:
Ztráta důvěry: Když členové a širší filmová obec necítí, že rozhodovací proces je otevřený a spravedlivý, dochází k erozi důvěry v instituci, která volbu organizuje. To ohrožuje její legitimitu.
Rozkoly v komunitě: Výrazná nespokojenost, jako v aktuálním případě sedmičlenné komise místo celého pléna a absence jasného vysvětlení rozhodnutí, vede ke konfliktům, peticím a otevřeným dopisům. Filmaři se mohou rozdělit na znepřátelené tábory, což oslabuje jejich jednotný hlas vůči veřejnosti i zahraničí.
Zpochybnění výsledků: Pokud proces není transparentní, může být zpochybněna i samotná kvalita a oprávněnost výběru kandidáta. Veřejnost i odborníci pak spekulují o možných manipulacích a osobních zájmech, což snižuje prestiž vítězného filmu na domácí i mezinárodní scéně.
Ohrožení prestiže: Nepřehledná a netransparentní pravidla a postupy mohou poškodit pověst české kinematografie v zahraničí. Události tohoto typu komplikují navázání důvěryhodných vztahů s partnery, festivaly a dalšími institucemi po celém světě.
Oslabení motivace členů: Filmaři i další členové akademie mohou ztratit motivaci podílet se na budoucím dění, pokud mají pocit, že jejich hlas nemá vliv nebo je ignorován.
Jaký tedy bude výsledek volby českého filmu do oscarového klání? Pravděpodobně takový, že (nejen) díky kontroverzím provázejících film Sbormistr, tento snímek stejně Oscara nezíská, navíc netransparentní a špatně komunikovaná volba vyvolá válku ve filmařské obci.
Pověst, soudržnost a motivace filmařů, to vše bude na léta v tahu. Takže děkujeme milá komise, že jste svým nepromyšleným činem zaplevelili ten náš malý a v celosvětovém distribučním kontextu jen těžce se prosazující filmařský píseček.
autor: PV