Oskar Krejčí a jednoduchá cesta, jak ukončit válku. Ale líbit se nebude

Publicista a politolog Oskar Krejčí v internetové televizi XTV řekl pár slov k mezinárodnímu dění.
V prvé řadě poznamenal: „Nepokládám to za pravděpodobné. Spíš je pravděpodobnější, že si znovu zatelefonují. Ty vztahy byly v posledních dvou týdnech pošramoceny a bude zajímavé, jestli k tomu rozhovoru vůbec dojde. Tam je v pozadí spousta a spousta problémů, které si vyrobil Trump sám, protože ta představa o tom, že dá cla, nejdřív se říkalo 500 procent, na Indii a Čínu, pak taky říkal 100 a 50. Ale ať tak či onak, dostává se sám do pasti, protože on potřebuje Indii ve sporech proti Číně a Čínu chce vlastně zklidnit, aby mohl obchodovat s těmi vzácnými zeminami. A Čína má největší rezervy v amerických dolarech. On teda otevřel tyhle tři fronty a jsem sám zvědav, jak z toho vybruslí,“ poznamenal Oskar Krejčí.
V obecné rovině poznamenal, že Trump v mezinárodní politice zkouší uplatnit strategii řízeného chaosu, ve kterém např. uvalil vyšší cla na Indii než na Pákistán, což samozřejmě Indové ihned zaznamenali.
„A já si nedovedu představit, jak bude americká ekonomika fungovat, jestli dá ta druhotná cla na Čínu a Indii. To je dopředu odsouzený k prohře. On potřebuje cestu ven, aby mohl říct: aha, oni ustoupili, tak já taky trochu ustoupím.“
Zvlášť, když na Ukrajině dál panuje masová korupce, o čemž Krejčí nepochybuje. Nepochybuje také tom, že se Zelenskyj pokusil podřídit dvě protikorupční organizace státní moci Ukrajiny a tvrdě narazil. Jednu z těch organizací řídí Američané, druhou Britové a těm se podle Krejčího nelíbilo, že o svůj vliv přijdou. A tak vyrazili do ulic „grantoví aktivisté“, jak je nazval Oskar Krejčí.
Pár slov věnoval i celní dohodě USA a EU. Trump podle něj v této dohodě předvedl husarský kousek, protože nutí EU nakupovat americké zbraně i americké energie, a to za velké peníze. A otázka podle publicisty je, kde na to EU vlastně vezme.
I tady vidí Krejčí jeden velký problém. „Ta parta lidí, kteří dnes EU řídí, ta vyrostla jako grantoví aktivisti,“ poznamenal.
Jedním dechem dodal, že pokud bude kupříkladu zbraně platit EU, bude to v praxi znamenat, že to bude platit především Německo, které touto cestou může posílit svou armádu.
Zdůraznil, že je v zájmu Česka udělat vše pro to, aby nevypukla jaderná válka.
„Ale když jaderná válka vypukne, tak si skončil,“ uzavřel své vystoupení.
autor: Miloš Polák