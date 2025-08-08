Oskar Krejčí a jednoduchá cesta, jak ukončit válku. Ale líbit se nebude

Donald Trump vehnal sám sebe do pasti, poznamenal politolog a publicista Oskar Krejčí, který má za to, že Trump se teď rozhodl bojovat na třech frontách a čas ukáže, zda a jak se s touto situací dokáže vypořádat. Poznamenal, že Trump by skutečně mohl ukončit ruskou agresi proti Ukrajině za 24 hodin. A popsal jak. Nakonec popsal, co by z jeho pohledu bylo v zájmu Česka. Jde o Německo.

Publicista a politolog Oskar Krejčí v internetové televizi XTV řekl pár slov k mezinárodnímu dění.

V prvé řadě poznamenal: „Nepokládám to za pravděpodobné. Spíš je pravděpodobnější, že si znovu zatelefonují. Ty vztahy byly v posledních dvou týdnech pošramoceny a bude zajímavé, jestli k tomu rozhovoru vůbec dojde. Tam je v pozadí spousta a spousta problémů, které si vyrobil Trump sám, protože ta představa o tom, že dá cla, nejdřív se říkalo 500 procent, na Indii a Čínu, pak taky říkal 100 a 50. Ale ať tak či onak, dostává se sám do pasti, protože on potřebuje Indii ve sporech proti Číně a Čínu chce vlastně zklidnit, aby mohl obchodovat s těmi vzácnými zeminami. A Čína má největší rezervy v amerických dolarech. On teda otevřel tyhle tři fronty a jsem sám zvědav, jak z toho vybruslí,“ poznamenal Oskar Krejčí.

V obecné rovině poznamenal, že Trump v mezinárodní politice zkouší uplatnit strategii řízeného chaosu, ve kterém např. uvalil vyšší cla na Indii než na Pákistán, což samozřejmě Indové ihned zaznamenali.

„A já si nedovedu představit, jak bude americká ekonomika fungovat, jestli dá ta druhotná cla na Čínu a Indii. To je dopředu odsouzený k prohře. On potřebuje cestu ven, aby mohl říct: aha, oni ustoupili, tak já taky trochu ustoupím.“

Publicista má za to, že Trump by mohl ruskou agresi proti Ukrajině rychle ukončit, kdyby přestal podporovat Ukrajinu. Včetně toho, že by Ukrajincům přestal posílat zpravodajské informace, což by znamenalo, že by ukrajinská armáda oslepla a „musela by to zabalit“.

Zvlášť, když na Ukrajině dál panuje masová korupce, o čemž Krejčí nepochybuje. Nepochybuje také tom, že se Zelenskyj pokusil podřídit dvě protikorupční organizace státní moci Ukrajiny a tvrdě narazil. Jednu z těch organizací řídí Američané, druhou Britové a těm se podle Krejčího nelíbilo, že o svůj vliv přijdou. A tak vyrazili do ulic „grantoví aktivisté“, jak je nazval Oskar Krejčí.

Pár slov věnoval i celní dohodě USA a EU. Trump podle něj v této dohodě předvedl husarský kousek, protože nutí EU nakupovat americké zbraně i americké energie, a to za velké peníze. A otázka podle publicisty je, kde na to EU vlastně vezme.

I tady vidí Krejčí jeden velký problém. „Ta parta lidí, kteří dnes EU řídí, ta vyrostla jako grantoví aktivisti,“ poznamenal.  

Jedním dechem dodal, že pokud bude kupříkladu zbraně platit EU, bude to v praxi znamenat, že to bude platit především Německo, které touto cestou může posílit svou armádu.

„Ale Německo je zatím bez jaderných zbraní. I kdyby Německo mělo sebesilnější armádu, tak proti jaderným mocnostem nebude mít výhodu. … A my bychom potřebovali udržet bezjaderné Německo. My bychom potřebovali, aby střední Evropa byla vyhlášená za bezjaderné pásmo,“ podotkl Krejčí.

Zdůraznil, že je v zájmu Česka udělat vše pro to, aby nevypukla jaderná válka. 

„Ale když jaderná válka vypukne, tak si skončil,“ uzavřel své vystoupení.

Článek obsahuje štítky

EU , jádro , Krejčí , Německo , Rusko , Ukrajina , USA , válka , Oskar Krejčí , XTV , válka na Ukrajině

