Ministr Bartoš: V digitalizaci se strašně těžko ukazují úspory

Já si myslím, že tato otázka je velmi správná. A já se i v jiných případech snažím postupovat jako řádný hospodář a nemrhat prostředky, byť v některých případech jsme ve vlaku, z kterého se velmi špatně vystupuje a mrhání prostředky je jakýsi doběh předchozích smluv. Ježíši, nechci jít do technického řešení, ale rozdíl mezi evropskou peněženkou a českými eDoklady je popsán na těch stránkách. Ale zkusím říct dva základní principy.

Aplikace, která to řeší, kterou občan bude mít nahranou, je tzv. front-end té aplikace, to, čím se prokazujete, v čem se certifikáty ukládají. To, co budou dodávat eDoklady, do budoucna certifikáty, potvrzení o studiu, nejvyšší dosažené vzdělání či nějaké jiné informace, které budou v rámci evropského prostoru prokazovatelné a uznávatelné napříč. Takže aplikace by se vyvíjela stejně – a aplikace je ten front-end – kdy se na poslední chvíli ještě soutěží, jak to bude vypadat a tak. To my máme a budeme to mít odladěné. Investice je skutečně v řádu nižších desítek milionů.

Druhá část je proces, kterým se to dělá. To je ten systém požadavku „prokaž se“, ten „call to action“, a odpověď, která je vygenerováním, systém vygeneruje odpověď, což je poskytnutí těch údajů.

Třetí věc, která už je velmi technická a já si z hlavy teď, i když to mám každý den na talíři, nevzpomenu, jak se jmenuje ten protokol, ale přenos informací na internetu probíhá přes tzv. protokoly. Toto je speciální protokol pro komunikaci dat skrze mobilní telefony. A to je vybraný bezpečný protokol, na kterém se potom budou informace vyměňovat mezi jednotlivými subjekty.

My teď, co dodáváme, tak zdroj informací, jediný, kdo systému přispívá, je stát skrze centrální registry a to, co v tuto chvíli dokážeme zobrazit na portálu občana. V evropském řešení ekosystém těch, kdo poskytuje ty informace, je uznáván. Univerzita to bude sama o sobě. Já, když teď budu chtít dostat nejvyšší dosažené vzdělání, tak buď mám orazítkovaný, ověřenou kopii vysokoškolského diplomu, někde po mně chtějí originál vysokoškolského diplomu, nebo my to tam asi dokážeme dostat přes nějaký systém, který se jmenuje SIMS, kde jsou informace o studentech, nebo ze systému vysokých škol, do registrů, a pak to někde z registrů zobrazit jako informaci, ten člověk je PhDr., Ing., Doc, něco. V evropském systému to bude zaregistrování všech subjektů, které pokud jsou průvodcem potvrzení, to mohou do systému vykazovat znova.

Ten ekosystém je obrovský. Tu centrální dělají, myslím, Dánové. Ti řeší ten šelmostroj, jak já tom říkám, ten x-space, kde to celé bude probíhat. A já jsem rád, že ČR a naše firmy jsou u třech těch referenčních projektů. Takže peníze se přičtou k tomu, co bychom stejně investovat mohli. A není to tak, že „tak si to tady budeme dva roky zkoušet“.

Já každopádně věřím, že pokud se nám tam podaří – a je to ta věc, o které jsem se zmiňoval – dostat například potvrzení o studiu, tak v digitalizaci se strašně těžko ukazují úspory. Ale já si myslím, že člověk, který se má učit nemá má být v práci, nemá stát frontu na studijním a jezdit si tam 3x týdně. Stejně tak na studijním by měli být studenti spíš, než jim dělat razítka.

Takže otázka je, kolik stojí ČR v čase lidí to, že si musíte něco ověřovat? Ale to do toho nezapočítávám. Já jdu přes tvrdá data, ty peníze nebudou vyhozené. A myslím si, že i ten technický upgrade, třeba případný nákup nové techniky, a on se s tím vždy sveze nákup nové techniky, byť třeba v danou chvíli by na to stačila stávající, tak je dobrá vzpruha pro lepší technické vybavení institucí, které to budou přijímat. Ať jsou to potom obce nebo volební komise.

