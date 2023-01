Ministr Baxa: Koncesionářský poplatek se nikdy nebude platit na osobu

reklama

Děkuju. Budu kratičce reagovat. Když zmiňovala paní poslankyně Pokorná Jermanová ten covid, paní kolegyně, prostřednictvím pana místopředsedy, já jsem vlastně v prvních týdnech na ministerstvu zažil to, že chodili kulturní aktéři v rámci on-line konferencí a říkali, tak kdy začnete vyplácet ty dotace, ty covidové podpory? Protože předchozí vláda říkala, pan ministr Zaorálek, že jsou v rozpočtu. Nebyly. Tak to je to úplně jako jednoduché konstatování. A vlastně se to muselo začít jako vyjednávat znovu. Opravdu se mě regulérně ptali, tedy paní ministryně Schillerová, pan tehdejší vicepremiér Havlíček říkali, vyplaťte nám ty dotace, na které jsou alokované peníze. Nebyly. Tak to jenom na téma toho, co bylo třeba udělat.

Co se týká mediální legislativy, kolega Juchelka mi určitě odpustí, když si diskusi o malé novele ponecháme na výbor na třetí čtení.

Ale chci reagovat na to, co říkal pan poslanec Feranec, koncesionářský poplatek se nikdy nebude platit na osobu. Vždycky se jedná o koncesionářský poplatek definovaný za domácnost. To je jako důležité. Jestli se to stane touto cestou, jak vy jste říkal, ještě nevíme. Je to jedna z variant. My těch možností máme více. Funguje tato cesta třeba v Německu nebo v Rakousku. Možná k tomu nepřistoupíme. Ale určitě nepřistoupíme na to, kolegyně, kolegové, to já tady rovnou říkám, když vy jste předložili tady ten zákon, který osvobozuje seniory od koncesionářského poplatku, tak to my určitě nepodpoříme, protože jak říkají Britové, zjednodušeně nelze mít vajíčko a jíst omeletu.

To znamená, udržet vysílání veřejnoprávní televize a připravit je o hlavní zdroj příjmů je nemožné. Tak to jenom k té redefinici koncesionářského poplatku. A ohledně debat samosprávám. Ono to bude asi tím, paní poslankyně Jermanová, že vy máte také jenom informace z jedné strany, protože díky tomu, jak jsme komunikaci zvládli... (Předsedající: Čas, pane ministře.) tak se třeba rozběhl Národní plán obnovy.

