Ministr Blažek: Po ODS zůstalo platné zakotvení základních lidských práv a svobod

reklama

Dobrý den, děkuji za slovo.

Pan kolega poslanec Babiš tu řekl větu: "My jsme s Petrem Fialou nikdy neseděli." Já myslím, že to je pro oba dva velmi (Se smíchem.) dobrá zpráva... (Pobavení v sále.) a přeji vám oběma, aby u toho zůstalo. A dovolte mi jenom pár slov k (Občanské demokratické straně?), když máme ten kongres. A budou to jenom fakta.

Anketa Kdo byl vaším favoritem ve druhém kole slovenských prezidentských voleb? Peter Pellegrini 96% Ivan Korčok 4% hlasovalo: 14242 lidí

Za prvé, ODS je jediný právní nástupce a revolučního Občanského fóra, který dodnes existuje. Je to rarita v celém východním bloku. Kde máte polskou Solidarność? Kde je HZDS a podobné strany? Všechny zanikly. Pokud jde o to, co zůstalo po ODS, mohl bych toho říkat mnoho, ale není na světě v chodu státu jenom ekonomika. Po ODS zůstala efektivní, dodnes platná Ústava České republiky - neboli konstrukt českého státu, který se jednoznačně podařil. Po ODS zůstalo zakotvení základních lidských práv a svobod - dodnes platné.

Já musím říci, že nejlepšího důkazu o kvalitě české ústavy než v tom, že i hnutí ANO, když bylo u moci zhruba osm let, tak nepřišlo s žádným návrhem, aby ústava se měla nějak měnit, to znamená, taky ji vzali jako kvalitní dokument a neměnili ji. A současně ODS - jistě se staly různé věci, které se státi neměly - ale provedla Českou republiku budoucí, a tedy Československo, úspěšnou dekomunizací, což je také pravda, protože v jiných státech, a to zase není pouze ekonomika, to také probíhalo složitěji a dodnes se s tím vypořádávají různým způsobem.

Mohl bych mluvit déle a nechci, ale neviďme jenom to negativní. A opakuju, je-li nějaký právní nástupce revoluce z roku 1989, který přežil všechno, je to jenom ODS v celé východní Evropě.

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. ODS



ministr spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Blažek: Do právního řádu by se měl zavést princip "ne znamená ne" Ministr Blažek: Legislativní návrhy k rozvodům a nepřijatelnosti tělesného trestání dětí Ministr Blažek: Je potřeba vzít v úvahu odbornou náročnost činností a míru odpovědnosti advokáta Ministr Blažek: Podal jsem stížnost pro porušení zákona v případu poškozené „Aničky“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama