Ministr Blažek: Rakovinou dnešní politiky je zneužívání trestního práva

Děkuji za slovo. Já jsem se vůbec nechtěl plést do kauzy Dozimetr, ale když poslouchám tu debatu, musím. Je to takový určitý příklad něčeho, jak to nemá být. Fungovala a funguje nějaká rada třeba v Praze. Rozpory se mají řešit za prvé politickými prostředky. To znamená, jsem-li člen vlády, dlouhodobě nebudu souhlasit - teď se omlouvám - třeba s panem premiérem, tak první, co mohu udělat, je, že odejdu z té vlády. Ne že ho budu tajně udávat někde na policii.

Přece rakovinou dnešní politiky je zneužívání trestního práva a trestněprávních prostředků v politice. To je jeden z těch důvodů, proč já jsem tady nikdy - jsem tady devátý rok - ale opravdu nikdy necitoval z žádných novin, že se někde vede nějaké trestní řízení, že na někoho někde je nějaké oznámení a podobně. Co nám ukázal ten pondělní rozsudek soudce Šotta? Jak strašně krátkozraké to je tyhle argumenty používat.

Mně je úplně jedno, jestli je to proti ANO, jestli je to proti ODS, jestli je to proti Pirátům, proti komukoliv. Tenhle zákon nemá být od toho, aby se nám politici navzájem udávali a ještě aby tím získávali nějakou ochranu. Já jenom volám po tom, abychom v politice řešili věci politickými prostředky, nikoliv trestním právem prostřednictvím policie. To je cesta do pekel.

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. ODS



ministr spravedlnosti

