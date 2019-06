Ministr Brabec: Už teď české podniky dokupují emisní povolenky za zhruba 1 mld. eur

Po ryze politické debatě, já teď budu trochu technicistní, ale troufám si říct, že i tato novela zákona je velmi důležitá. Já podám stručný výklad a případně potom na vaše dotazy. Jedná se o novelu zákona, kterou se mění zákon 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Dovolte mi, abych jenom připomněl, že ten evropský systém emisního obchodování funguje už od roku 2005 a jeho účelem je podpora snižování emisí skleníkových plynů nákladově efektivním a ekonomicky účinným způsobem. Předkládaný vládní návrh zákona implementuje do českého právního řádu nejnovější unijní legislativu upravující nastavení evropského systému pro obchodování s emisemi. Jedná se především o revizi směrnice o obchodování s povolenkami z roku 2003, která byla zveřejněna v březnu loňského roku, a která pro nadcházející období let 2021 až 2030 přináší některé podstatné změny.

Především řeší přebytek povolenek na trhu a zefektivňuje systém tak, aby skrze cenu povolenky motivovala účastníky k investicím do nízkouhlíkových technologií. Dále zajišťuje dostatek povolenek pro bezplatnou alokaci odvětvím, která jsou ohrožena ztrátou konkurenceschopnosti. To je tzv. únik uhlíku. A angličtině carbon leakage. On ten český překlad je takový trošku směšný, ale v zásadě to odpovídá.

Dále vytváří nové finanční mechanismy, kterým budou moci členské státy podporovat investice do modernizace energetiky a do čistých technologií. Reformovaný systém EU ETS dále umožňuje členským státům využít některých výjimek a předkládanou novelou zákona se proto za prvé vyjímají malá zařízení s emisemi do dvou a půl tisíce tun CO2 za rok z emisního obchodování. Tato zařízení představujíc přibližně 18 % celkového počtu zařízení v ČR a přitom jen sedm setin procenta všech emisí v rámci systému EU ETS. Znamená to, že ubude i administrativní zátěže majitelům provozovatelům těch malých zařízení, kterých je zhruba padesát v ČR.

Dále zavádějí tzv. kompenzace nepřímých nákladů za zvýšené ceny elektřiny pro energeticky náročná odvětví zpracovatelského průmyslu, která jsou reálně ohrožena zahraniční konkurencí. A vláda bude podle navrhovaného z ní každoročně určovat částku určenou k tomuto účelu. A Ministerstvo průmyslu a obchodu bude rozhodovat o poskytnutí kompenzace oprávněným žadatelům.

A co je velmi důležité, jako nový finanční nástroj na podporu investic se zavádí takzvaný modernizační fond. Patříme řekněme mezi jednu z deseti zemí v Evropě, která bude mít právě tento modernizační fond. Prostředky pro Českou republiku v tomto fondu v období 2021 až 2030 odhadujeme v závislosti na ceně povolenky na více než 100 mld. Kč. Takže tohle je právě do budoucna ten klíčový zdroj financování, ze kterého potom budou moci být financovány projekty na rozvoj obnovitelných zdrojů energie, zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů.

Mgr. Richard Brabec ANO 2011



ministr živ. prostředí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V České republice bude tyto prostředky spravovat Státní fond životního prostředí a způsob jejich využití bude potom v rámci pravidel stanovených evropskou legislativou spoluurčovat nově vzniklý meziresortní orgán, takzvaná Rada modernizačního fondu, složená ze zástupců Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí.

Reforma systému obchodování s emisemi se vztahuje k následujícímu obchodovacímu období, to je od 1. ledna 2021, a proto se navrhuje nabytí účinnosti předkládaného návrhu zákona ke dni 1. ledna 2021, pouze menší část novely má nabýt účinnosti již bezprostředně po vyhlášení ve Sbírce zákonů, předpokládejme v letošním roce.

Dovolte mi zdůraznit na závěr, že v nadcházejících letech čekají českou energetiku a průmysl významné změny, které budou spočívat ve výrazném poklesu využívání fosilních paliv a systém EU ETS nabídne v období po roce 2021 řadu finančních nástrojů, které umožní příležitosti, vyplývající z rozvoje nízkoemisních technologií plně využít.

Já jenom řeknu na závěr pro zajímavost a pro informaci, že po významném růstu ceny emisních povolenek, která vzrostla meziročně takřka pětkrát a pohybuje se v současné době někde mezi 20 až 25 eury za tunu, tak to, co české podniky, kterých v systému EU ETS je momentálně zhruba 300, tak to, co dokupují, má zhruba hodnotu miliardu eur ročně. To znamená, že už teď české podniky dokupují emisní povolenky za zhruba 1 mld. eur a samozřejmě se předpokládá, že bude dále růst cena emisní povolenky a na druhé straně je to velká motivace pro další opatření, která by měla snížit emise.

Termín pro transpozici zmíněné směrnice je 9. říjen 2019 a vzhledem k této lhůtě si pak ještě dovolím navrhnout Poslanecké sněmovně, aby podle ustanovení § 91 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny zkrátila projednávání tohoto návrhu ve výborech na 30 dní.

Děkuji vám.

Psali jsme: Klimatické koalice: Peníze z emisních povolenek jsou potřeba na řešení změny klimatu. Ne na zalepení rozpočtu Greenpeace: Udělení výjimky pro Chvaletice by způsobilo 169 předčasných úmrtí. Znečištění rtutí by zasáhlo šest tisíc lidí Ministerstvo životního prostředí chce zvýšit pokuty firmám za přestupky s emisními povolenkami Hejtmanka Mračková Vildumetzová: Peníze z emisních povolenek by měl stát vrátit do kraje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV