Štěpánek (Trikolora): Odpovíte, oni poděkují a stejně z toho skoro nic nezveřejní

To se vás z iDNES na něco zeptají, v tomto případě na ono defenestrační video, vy jim odpovíte, oni poděkují a stejně z toho skoro nic nezveřejní.
Tak abyste o nic nepřišli, tady je celý dotaz iDNES i odpověď Zuzany Majerové:
"Paní předsedkyně, rád bych se Vás zeptal na AI video, které jste v pátek sdílela. Jsou na něm poslanci TOP 09, kteří s ukrajinskou vlajkou vypadávají z okna. Všiml jsem si, že Vás Vít Rakušan na sociálních sítích vyzval, abyste se za toto video omluvila. Jak se k tomu stavíte? Chápu to správně, že z Vaší strany šlo o humor?"
"Pan Rakušan je regulérní blázen. To je asi tak všechno, co se k tomu dá povědět. Jen pro pořádek ještě připomínám, že to je ten pán, co na budovu ministerstva vnitra věší pytel na mrtvoly s prezidentem jedné velmoci a kamarádí s teroristou Pšenákem. Kdyby hloupost nadnášela, budou pan Rakušan a jemu podobní, třeba ti z redakce Respektu, kteří tenhle vtípek s předstíranou vážností řeší, nad Prahou levitovat. Nedávno jsem v jednom rozhovoru říkala, že někteří lidé jsou jako ten chlápek z oné anekdoty, co spadnul do studny a uměl jenom motýlka. Umlátí se sami. Jak vidno, pan Rakušan na tom usilovně pracuje."
