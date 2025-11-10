Konečná (KSČM): Jurečkova superdávka zdrojem superproblémů

Kritika superdávky se přitom objevovala už před schválením a dosavadní praxe jen potvrzuje o jak asociální krok jde. Nový systém je totiž složitý a nepočítá například s tím, že lidé nemají bankovní identitu nebo stálou adresu. V prvním měsíci od spuštění pak zcela chyběla přesná metodika i kalkulačka pro výpočet nové dávky, ačkoliv se úředníci měli ve věci školit už od léta. „Problém je, že k žádosti o superdávku chtějí znovu doložit všechny dokumenty, které už klienti dříve dokládali, když žádali o jednotlivé dávky. Všechna potvrzení si tam musejí opatřit znovu,“ dodává Eva Vítová z centra pro sociálně znevýhodněné Celsuz Diecézní charity Brno. Také elektronický systém žádostí je podle ní pro klienty příliš složitý. I kvůli tomu byl v prvním měsíci od spuštění zájem občanů o novou superdávku minimální. Klienti, kteří některou z původních čtyř dávek pobírali, přitom o novou superdávku musí požádat do konce roku. Jinak o dávky přijdou úplně.
A v tom vidím hlavní problém celého řešení - systém vůbec nezohledňuje specifickou situaci občanů. Do systému například není možné zadat jako doručovací adresu poštovní úřad. Nový systém také žene víc a víc lidí do šedé ekonomiky. Z výpočtu společnosti PAQ Research totiž vyplývá, že například zvýšení čisté mzdy může pro lidi v insolvenci pobírající dávky znamenat, že se jejich čistý příjem ve finále propadne. Což je živnou půdou pro šedou ekonomiku. Stačilo by to přitom vyřešit tak, že by se pro výpočet superdávky používal jako rozhodný příjem až ten po odečtu insolvenční srážky. Při současném nastavení systém vlastně trestá ty, kteří si chtějí legálně vydělat víc. Problémů se superdávkou je ale daleko více. Např. stropy na nájmy, které vychází ze starých dat a nezohledňují vývoj cen nájmů v posledních letech. Ve městech s vyššími nájmy tak přijdou lidé, včetně domácností, kde oba dospělí pracují, až o pět tisíc měsíčně. Dalším problémem je tzv. majetkový test, kvůli kterému přicházejí o dávky handicapovaní v situaci, kdy mají v registru vozidel na sebe napsané vraky, které třeba reálně nikdy nevlastnili.??Marian Jurečka měl na přípravu funkční novely čtyři roky. Výsledkem je paskvil, který vnáší do celého systému akorát zmatek. Schválení novely ve stávající podobě navzdory výtkám odborníků je tak důkazem asociálnosti Fialovy vlády a neschopnosti a absolutního odtržení od reality na straně jejích ministrů.
Ing. Kateřina Konečná
Článek byl převzat z Profilu Ing. Kateřina Konečná
autor: PV