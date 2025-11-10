Konečná (KSČM): Jurečkova superdávka zdrojem superproblémů

10.11.2025 20:06 | Komentář

Tzv. superdávka Mariana Jurečky je jedním z z nejhorších dědictví Fialovy vlády. Jak jinak nazvat změnu, která poškozuje až třetinu nejchudších a nejzranitelnějších obyvatel? ??

Konečná (KSČM): Jurečkova superdávka zdrojem superproblémů
Foto: Redakce PL
Popisek: Kateřina Konečná v pořadu Rozhovory PL

Kritika superdávky se přitom objevovala už před schválením a dosavadní praxe jen potvrzuje o jak asociální krok jde. Nový systém je totiž složitý a nepočítá například s tím, že lidé nemají bankovní identitu nebo stálou adresu. V prvním měsíci od spuštění pak zcela chyběla přesná metodika i kalkulačka pro výpočet nové dávky, ačkoliv se úředníci měli ve věci školit už od léta. „Problém je, že k žádosti o superdávku chtějí znovu doložit všechny dokumenty, které už klienti dříve dokládali, když žádali o jednotlivé dávky. Všechna potvrzení si tam musejí opatřit znovu,“ dodává Eva Vítová z centra pro sociálně znevýhodněné Celsuz Diecézní charity Brno. Také elektronický systém žádostí je podle ní pro klienty příliš složitý. I kvůli tomu byl v prvním měsíci od spuštění zájem občanů o novou superdávku minimální. Klienti, kteří některou z původních čtyř dávek pobírali, přitom o novou superdávku musí požádat do konce roku. Jinak o dávky přijdou úplně.

A v tom vidím hlavní problém celého řešení - systém vůbec nezohledňuje specifickou situaci občanů. Do systému například není možné zadat jako doručovací adresu poštovní úřad. Nový systém také žene víc a víc lidí do šedé ekonomiky. Z výpočtu společnosti PAQ Research totiž vyplývá, že například zvýšení čisté mzdy může pro lidi v insolvenci pobírající dávky znamenat, že se jejich čistý příjem ve finále propadne. Což je živnou půdou pro šedou ekonomiku. Stačilo by to přitom vyřešit tak, že by se pro výpočet superdávky používal jako rozhodný příjem až ten po odečtu insolvenční srážky. Při současném nastavení systém vlastně trestá ty, kteří si chtějí legálně vydělat víc. Problémů se superdávkou je ale daleko více. Např. stropy na nájmy, které vychází ze starých dat a nezohledňují vývoj cen nájmů v posledních letech. Ve městech s vyššími nájmy tak přijdou lidé, včetně domácností, kde oba dospělí pracují, až o pět tisíc měsíčně. Dalším problémem je tzv. majetkový test, kvůli kterému přicházejí o dávky handicapovaní v situaci, kdy mají v registru vozidel na sebe napsané vraky, které třeba reálně nikdy nevlastnili.??Marian Jurečka měl na přípravu funkční novely čtyři roky. Výsledkem je paskvil, který vnáší do celého systému akorát zmatek. Schválení novely ve stávající podobě navzdory výtkám odborníků je tak důkazem asociálnosti Fialovy vlády a neschopnosti a absolutního odtržení od reality na straně jejích ministrů.

Ing. Kateřina Konečná

  • KSČM
  • Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Úder na spolek Vetchého a Řehky. „Jak vám jde vývoz? Co peníze?“
Wang Yi: Budování společenství se sdílenou budoucností lidstva – Studovat a uplatňovat ducha čtvrtého plenárního zasedání 20. Ústředního výboru Komunistické strany Číny
Zima se blíží. A Ukrajinci bojují už i proti ruským knihám
45. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

Článek byl převzat z Profilu Ing. Kateřina Konečná

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Konečná , KSČM

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Je Jurečkova"superdávka" asociální?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Vojtěch Munzar byl položen dotaz

Finance

Nejsem zastánce zadlužování, ale co mě taky dost zajímá je to, zda je vůbec reálné snižovat zadluženost a přitom zajistit, aby se lidi měli dobře? To druhé se vám totiž nepovedlo, i když někteří z vás to evidentně vidí jinak, ale většina lidí se dobře nemá. Jak se říká, může být i hůř, ale taky lépe...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Obrana v demisi rozdává stamiliony bez soutěže

10:04 Vích (SPD): Obrana v demisi rozdává stamiliony bez soutěže

Nákup obrněnců IVECO za více než půl miliardy korun bez výběrového řízení je jen dalším důkazem, že …