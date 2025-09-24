Ministr Dvořák: Vnitřní trh je zásadním benefitem členství v Evropské unii

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,
v zastoupení pana ministra Vlčka si dovolím vás seznámit s jím předkládaným dokumentem. Sdělení bylo představeno Evropskou komisí v květnu jako reakce na výzvu evropských lídrů z dubna roku 2024. Reaguje také na zprávy od Enrica Letty a Maria Draghiho o evropské konkurenceschopnosti. Představení strategie Česko podporovalo a přivítalo, protože vnitřní trh je pro nás a naše společnosti zásadním benefitem členství v Evropské unii.
Česko aktivně promlouvalo do obsahu strategie už během její přípravy. Náš poziční dokument podpořilo celkem 16 států Evropské unie, do finální podoby strategie se tak propsala řada našich myšlenek a identifikovaných problémů. Obchodní politika amerického prezidenta Trumpa nám v posledních měsících připomněla, že ve vnitřním trhu máme významný nevyužitý potenciál.
Hlavním cílem strategie je dosáhnout rozvoje vnitřního trhu odstraněním překážek bránících volnému pohybu, zejména ve zboží a ve službách. Spatřujeme v dokončení vnitřního trhu velké příležitosti. Vnitřní trh má potenciál zásadně podpořit českou i evropskou konkurenceschopnost a hospodářský růst.
Česko bude pokračovat v aktivním prosazování iniciativ strategie s cílem posílit prohloubení vnitřního trhu Evropské unie a tak i posílení konkurenceschopnosti.
Podporujeme odstranění tzv. hrozné desítky překážek posílení vnitřního trhu se službami malých a středních podniků, digitalizace či vymáhání pravidel.
Česko bude také prosazovat další snižování administrativní zátěže a zjednodušování, s důrazem na malé a střední podniky. Navržené kroky přitom nesmí ztratit ambice a opatření musí být řádně implementována.
Děkuji vám za pozornost.
Ing. Martin Dvořák
autor: PV