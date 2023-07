Ministr Hladík: Děti si mohou koupit bez omezení návykové látky. Tak to ne

reklama

Jako rodič to nesu těžko, že si děti, co chodí ještě na základku, mohou po škole zajít k automatu a koupit si tam bez omezení návykové látky. Jako lidovci chceme, aby kratom a HHC látky byly co nejdříve regulovány pro děti a mládež do 18 let.

Na vládě jsme se právě dohodli, že národní protidrogový koordinátor přijde co nejdříve s návrhem, jak látky omezit. Není možné přihlížet tomu, že si děti mohou po cestě ze školy tyhle látky běžně kupovat. Je potřeba jednat rychle.

Mgr. Petr Hladík KDU-ČSL



