Ministr Hladík: Emisní povolenka se platí pouze za fosilní zdroje, tedy uhlí, plyn

Děkuji mnohokrát. Pokusím se reagovat na obě paní senátorky.

Co se týká rozpočtu 2025, emisní povolenky budou ještě v hlavním rozpočtu, kdežto od roku 2026, pokud tuto normu dnes schválíte, budou v rozpočtu Státního fondu životního prostředí, tudíž tyto debaty už nikdy nebudou, a to z toho důvodu, že Státní fond životního prostředí vždy na vypsané programy dá jenom... Omlouvám se, jsme asi všichni nachlazení... Tak vždy dá jenom ty finanční prostředky, které přitečou do rozpočtu Státního fondu životního prostředí. Nikdy nedokáže vypsat dotační titul investičního charakteru nebo i neinvestičního na peníze, které ještě nemá v rozpočtu.

Protože emisní povolenka, my nedokážeme říct, jaká výše té emisní povolenky bude v příštím roce. My ji můžeme odhadnout. Moje ministerstvo odhadlo, že příjmy na rok 2025 budou ve výši 17 až 32 miliard. To znamená, jak odhadujeme růst ekonomiky, jak odhadujeme inflaci, odhadujeme celou řadu parametrů, které se potom objevují ve státním rozpočtu, tak jsou predikcí. Omlouvám se, ale tyto debaty považuji za naprosto zcestné, protože celý rozpočet ČR, stejně tak jako rozpočty nižších územních celků jsou postaveny na odhadech – výběru daní atd.

Co se týká českého předsednictví, ČR za předsednictví udělala celý paket asi 5 nebo 6 zákonů evropských, které se týkají otázky klimatu, a to ve výboru pro životní prostředí, nebo, chcete-li, v Evropské radě pro životní prostředí. Poté to šlo do trialogu, to už nebylo za našeho předsednictví, to znamená – výbor, Rada, Evropský parlament – a následně to Evropský parlament schválil. To znamená, to, čeho se dosáhlo za předsednictví ČR, je soulad ministrů životního prostředí, ne definitivní text. Ten se ještě měnil.

Mgr. Petr Hladík KDU-ČSL



ministr živ. prostředí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ten se vždycky mění. Když se podíváte na proces, jakým způsobem se evropská legislativa projednává, prvně musíme dosáhnout souladu gesčních ministrů, potom diskutovat s Radou a s Evropským parlamentem do nějaké finální podoby. Jenom abychom si řekli, že to, co ČR dosáhla ve svém předsednictví, je soulad ministrů životního prostředí, ne té finální textace.

Možná ještě k tomu, jsou to opravdu dvě směrnice. Jedna se týká EU ETS 1, to je novela, jedna se týká EU ETS 2, to je novinka. My tam zavádíme plnou transpozici, kromě toho jednoho parametru, ale řeknu proč. Protože od 1. ledna 2025 je tzv. monitoring, je tam dvouletý monitoring v té směrnici. To plně dodržíme.

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12253 lidí

Emisní povolenka se má vyřazovat podle zatím schváleného evropského nařízení, v roce 2028, za rok 2027. My navrhujeme posun a změnu toho, jakým způsobem se emisní povolenka vypočítává, a stabilizaci té ceny. To navrhuje ČR. Z toho důvodu jsme tento paragraf tam nedali. To je jeden jediný. Jenom abychom si řekli ten důvod, proč to děláme.

Možná ještě důležitá věc, často se to neví, v diskusích s lidmi zjišťuji, že to lidé neví... Emisní povolenka se platí pouze za fosilní zdroje, tedy uhlí, plyn. Neplatí se za zdroje obnovitelné, to znamená fotovoltaiku, vítr, biomasu a další. Neplatí se ze dřeva. Velmi častá věc. Lidé mi říkají: Vy nám zakážete to dřevo! Já vám tady jasně říkám, že nikdy dřevo nezakážeme. Dřevo je obnovitelný zdroj, dřevem se dál bude topit. Dokonce je to přece jedna ze dvou možností, kterou Státní fond životního prostředí a moje ministerstvo dotuje.

Když se mění staré uhelné kotle, dotujeme výměnu buď za biomasu, tzn. kotle buď na dřevo nebo na peletku nebo na štěpku, nebo za tepelná čerpadla. 80 procent české pelety se vyváží. Já tady s plnou zodpovědností říkám: Kupujte kotle na dřevo a topte českou peletou. Tohle prostě je důležité si říci.

A možná jenom, nebudu se pouštět do debaty o globálním oteplování, protože s paní senátorkou Kovářovou bychom si neporozuměli, jak už jsem tak zjistil z několika debat, ale globální oteplování je prostým faktem. To existuje, skleníkové plyny jsou jedním jediným důvodem globálního oteplování.

To je potřeba si prostě přiznat. A to není něco, co by si vymysleli politici. Na tomhle tom se prostě shodli všichni odborníci na celém světě. Globální oteplování je obrovským rizikem pro všechny státy na zemi. Zvlášť ty přímořské, zvlášť ty ostrovské. Zvlášť ty, kterých to ohrožuje výrazně více na České republiku. Vy tady velmi často třeba řešíte otázku migrace, otázku bezpečnosti atd. To prostě s globálním oteplováním souvisí také. A myslím si, že ve výkyvech počasí a ve změně počasí, toho, co jsme znali jako děti, a jak se to projevuje jako teď, to hmatatelně dokážeme také poznat sami na sobě.

Poslední poznámka – emisní povolenky jsou evropskou cestou. Evropská unie si před 20 lety řekla, že bude dobré vybrat emisní povolenku. A ty potom vracet jako investiční dotaci. Můžeme se o tom meritorně samozřejmě bavit, jestli to je cesta správná. Amerika si vybrala jinou cestu, a to daňových úlev a daňových slev, pokud investujete do obnovitelných zdrojů nebo bezemisních technologií. Čína si vybrala také jinou cestu. Všechny velké světové ekonomiky mají svoji dekarbonizační cestu. Ano, každá velká světová ekonomika ji má jinou. Ta naše, evropská prostřednictvím emisních povolenek tady prostě je 20 let.

Děkuji za pozornost.