Ministr Hladík: Odolné ekosystémy a ochrana druhů rostlin i živočichů

01.11.2025 12:17 | Monitoring

Dlouhodobý pokles biodiverzity v České republice je hrozbou pro přírodu i život obyvatel.

Ministr Hladík: Odolné ekosystémy a ochrana druhů rostlin i živočichů
Foto: Repro ČT
Popisek: Ministr Petr Hladík

Vláda proto schválila dlouhodobou strategii pro posílení ochrany a udržitelné biologické rozmanitosti České republiky – konkrétně Strategii ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2026 – 2050 a navazující Akční plán pro období 2026-2030. Tyto dokumenty vymezují rámec pro ochranu a udržitelné využívání biologické rozmanitosti na území České republiky a stanovují konkrétní opatření k zastavení jejího úbytku a k posílení ekologické stability krajiny.

Úbytek biodiverzity představuje zásadní hrozbu nejen pro přírodní systémy, ale i pro ekonomiku a kvalitu života obyvatel. Od 80. let 20. století zmizely z území České republiky desítky druhů rostlin a živočichů a populace mnoha dalších jsou v kritickém ohrožení. Dlouhodobý pokles je patrný zejména u běžných druhů ptáků v zemědělské krajině. Příčiny tohoto stavu spočívají především v minulosti – kvůli dominantnímu intenzivnímu hospodaření, eutrofizaci, fragmentaci krajiny - a v současnosti také v důsledku negativních dopadů klimatické změny. Navzdory úsilí vynaloženému v posledních dvou dekádách se stále nedaří plošný úbytek biodiverzity zastavit.

Nová strategie proto stanovuje deset dlouhodobých cílů rozdělených do tří prioritních oblastí, které se zaměřují na ochranu a obnovu ekosystémů, udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a posílení povědomí společnosti o významu přírody. Cílem je, aby do roku 2050 nedocházelo k úbytku biodiverzity na žádné úrovni a aby byly vytvořeny podmínky pro její dlouhodobé posilování. Strategie klade důraz na propojení ochrany přírody s dalšími sektory, zejména se zemědělstvím, lesnictvím, vodním hospodářstvím a územním plánováním, a na posílení meziresortní spolupráce. Cílem je například zlepšit územní ochranu a ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů, podporovat udržitelné hospodaření v různých typech ekosystémů, zlepšit osvětu, vzdělávání a výzkum v této oblasti, včetně zajištění finančních prostředků nezbytných pro dlouhodobé naplnění stanovených cílů.

„Biologická rozmanitost ekosystémů, druhů a genů tvoří základ života na Zemi a zajišťuje stabilitu ekosystémů i životní podmínky člověka. Díky ní je zajištěno čištění vody a ovzduší či opylování rostlin a pomáhá i s adaptací na změnu klimatu. Bohužel jsme ale svědky jejího úbytku, a to na všech úrovních. Proto jsme připravili novou strategii, která vymezuje dlouhodobý rámec pro ochranu přírody a krajiny v souladu s novými poznatky, mezinárodními závazky a nutností reagovat na klimatickou změnu a degradaci ekosystémů. Zároveň reflektuje potřebu propojit ochranu přírody s hospodářskými činnostmi a posílit meziresortní spolupráci tak, abychom vytvořili podmínky pro udržitelný rozvoj založený na respektu k přírodním hodnotám,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Součástí schváleného materiálu je i Akční plán, který stanovuje konkrétní opatření a odpovědnosti jednotlivých orgánů státní správy. V roce 2030 bude provedeno jeho vyhodnocení a aktualizace podle nejnovějších výzev a potřeb ochrany přírody. Mezi konkrétní cíle Akčního plánu patří mimo jiné zajištění ochrany alespoň 23 % území České republiky prostřednictvím chráněných území, zavedení přísné formy ochrany na minimálně 6 % území státu, legislativní úprava definice významných krajinných prvků a vymezení jejich jádrových zón, zavedení nového konceptu tzv. jiných účinných opatření na ochranu biodiverzity (OECMs) či systematické obnovování prostupnosti krajiny a snižování její fragmentace.

Akční plán také zahrnuje opatření pro aktivní péči o nejohroženější druhy živočichů a rostlin a jejich biotopy, přípravu právního rámce pro Národní plán obnovy přírody v návaznosti na implementaci evropského Nařízení o obnově přírody a také posílení biodiverzity v zemědělských ekosystémech prostřednictvím nástrojů Společné zemědělské politiky i po roce 2027.

„Schválená strategie je nejvýznamnějším koncepčním dokumentem vlády České republiky v ochraně přírody, který stanovuje konkrétní cíle a jejich zhodnocení v oblasti ochrany biologické rozmanitosti na národní úrovni. Navazuje na předchozí Strategii ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016–2025 a Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 2020–2025 a byla připravena v úzké spolupráci s dalšími resorty, především s Ministerstvem zemědělství. Mimo to je také klíčovým předpokladem pro zajištění potravinové bezpečnosti České republiky,“ doplnil ministr Petr Hladík.

Mgr. Petr Hladík

  • KDU-ČSL
  • ministr živ. prostředí
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Potůčková (STAN): Napsali, zachechtali se a plácli si na vzájemné nevydání se soudu
Stíhaný na Pankrác? Jurečka narazil, když si pustil pusu na špacír
Niedermayer (TOP 09): Účet za Havlíčkovy plány zaplatíme my všichni
ČEZ: Příprava na rozsáhlou modernizaci chladicích věží Temelína

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , MŽP , Hladík

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

byl ministr Hladík člověk na svém místě?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Můžu se zeptat na to, jaká ministryně to byla?

Nevím, co je to ta Eurodžungle, proč to nezveřejníte rovnou, když o tom píšete? https://www.parlamentnilisty.cz/profily/JUDr-Ondrej-Dostal-Ph-D-LL-M-156529/clanek/Pri-statni-hymne-si-natacela-videa-na-mobil-142504

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kombinace potravin pro tělo naprosto nevhodnéKombinace potravin pro tělo naprosto nevhodné V kadeřnictví může čekat život ohrožující nebezpečíV kadeřnictví může čekat život ohrožující nebezpečí

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministr Hladík: Odolné ekosystémy a ochrana druhů rostlin i živočichů

12:17 Ministr Hladík: Odolné ekosystémy a ochrana druhů rostlin i živočichů

Dlouhodobý pokles biodiverzity v České republice je hrozbou pro přírodu i život obyvatel.