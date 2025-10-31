Ministr Hladík: Odolné ekosystémy a ochrana druhů rostlin i živočichů

Vláda proto schválila dlouhodobou strategii pro posílení ochrany a udržitelné biologické rozmanitosti České republiky – konkrétně Strategii ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2026 – 2050 a navazující Akční plán pro období 2026-2030. Tyto dokumenty vymezují rámec pro ochranu a udržitelné využívání biologické rozmanitosti na území České republiky a stanovují konkrétní opatření k zastavení jejího úbytku a k posílení ekologické stability krajiny.
Úbytek biodiverzity představuje zásadní hrozbu nejen pro přírodní systémy, ale i pro ekonomiku a kvalitu života obyvatel. Od 80. let 20. století zmizely z území České republiky desítky druhů rostlin a živočichů a populace mnoha dalších jsou v kritickém ohrožení. Dlouhodobý pokles je patrný zejména u běžných druhů ptáků v zemědělské krajině. Příčiny tohoto stavu spočívají především v minulosti – kvůli dominantnímu intenzivnímu hospodaření, eutrofizaci, fragmentaci krajiny - a v současnosti také v důsledku negativních dopadů klimatické změny. Navzdory úsilí vynaloženému v posledních dvou dekádách se stále nedaří plošný úbytek biodiverzity zastavit.
Nová strategie proto stanovuje deset dlouhodobých cílů rozdělených do tří prioritních oblastí, které se zaměřují na ochranu a obnovu ekosystémů, udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a posílení povědomí společnosti o významu přírody. Cílem je, aby do roku 2050 nedocházelo k úbytku biodiverzity na žádné úrovni a aby byly vytvořeny podmínky pro její dlouhodobé posilování. Strategie klade důraz na propojení ochrany přírody s dalšími sektory, zejména se zemědělstvím, lesnictvím, vodním hospodářstvím a územním plánováním, a na posílení meziresortní spolupráce. Cílem je například zlepšit územní ochranu a ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů, podporovat udržitelné hospodaření v různých typech ekosystémů, zlepšit osvětu, vzdělávání a výzkum v této oblasti, včetně zajištění finančních prostředků nezbytných pro dlouhodobé naplnění stanovených cílů.
„Biologická rozmanitost ekosystémů, druhů a genů tvoří základ života na Zemi a zajišťuje stabilitu ekosystémů i životní podmínky člověka. Díky ní je zajištěno čištění vody a ovzduší či opylování rostlin a pomáhá i s adaptací na změnu klimatu. Bohužel jsme ale svědky jejího úbytku, a to na všech úrovních. Proto jsme připravili novou strategii, která vymezuje dlouhodobý rámec pro ochranu přírody a krajiny v souladu s novými poznatky, mezinárodními závazky a nutností reagovat na klimatickou změnu a degradaci ekosystémů. Zároveň reflektuje potřebu propojit ochranu přírody s hospodářskými činnostmi a posílit meziresortní spolupráci tak, abychom vytvořili podmínky pro udržitelný rozvoj založený na respektu k přírodním hodnotám,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
Součástí schváleného materiálu je i Akční plán, který stanovuje konkrétní opatření a odpovědnosti jednotlivých orgánů státní správy. V roce 2030 bude provedeno jeho vyhodnocení a aktualizace podle nejnovějších výzev a potřeb ochrany přírody. Mezi konkrétní cíle Akčního plánu patří mimo jiné zajištění ochrany alespoň 23 % území České republiky prostřednictvím chráněných území, zavedení přísné formy ochrany na minimálně 6 % území státu, legislativní úprava definice významných krajinných prvků a vymezení jejich jádrových zón, zavedení nového konceptu tzv. jiných účinných opatření na ochranu biodiverzity (OECMs) či systematické obnovování prostupnosti krajiny a snižování její fragmentace.
Akční plán také zahrnuje opatření pro aktivní péči o nejohroženější druhy živočichů a rostlin a jejich biotopy, přípravu právního rámce pro Národní plán obnovy přírody v návaznosti na implementaci evropského Nařízení o obnově přírody a také posílení biodiverzity v zemědělských ekosystémech prostřednictvím nástrojů Společné zemědělské politiky i po roce 2027.
„Schválená strategie je nejvýznamnějším koncepčním dokumentem vlády České republiky v ochraně přírody, který stanovuje konkrétní cíle a jejich zhodnocení v oblasti ochrany biologické rozmanitosti na národní úrovni. Navazuje na předchozí Strategii ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016–2025 a Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 2020–2025 a byla připravena v úzké spolupráci s dalšími resorty, především s Ministerstvem zemědělství. Mimo to je také klíčovým předpokladem pro zajištění potravinové bezpečnosti České republiky,“ doplnil ministr Petr Hladík.
Mgr. Petr Hladík
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV