Malá (ANO): Zvýšení rodičovského příspěvku na 400 000 Kč

17.03.2026 20:06 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k porodnosti.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministryně spravedlnosti Taťána Malá

Víte proč klesá porodnost v Česku?

Důvodů je asi víc, ale tím hlavním, na které upozorňuje i EU, jsou obavy mladých lidí z budoucnosti. A to jak finanční, tak i bezpečnostní. A já jejich obavy chápu. Je ale potřeba také dodat, že peněz měli mladí lidé vždy málo. Stejně jako vždy bylo těžké sehnat bydlení. Takový je prostě život.

Na rozdíl od vlády Petra Fialy si ale uvědomujeme, jak těžké to dnes mladí lidé mají. Proto přicházíme s návrhem na zvýšení rodičovského příspěvku na 400 000 Kč od roku 2027.Vím, že rodičák není samospásný, ale je to první, konkrétní krok, kterým se pokusíme mladým lidem usnadnit jejich start do života.

Mgr. Ing. Taťána Malá

  • ANO 2011
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Malá , ANO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Zvýší se zvýšením rodičovského příspěvku porodnost?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Martin Šebestyán, MBA byl položen dotaz

Snížení cen potravin

Slibovali jste zlevnění potravin a přitom přicházíte se zákazem prodeje pod cenou. Jak to vysvětlíte? A rozumíte trhu? Protože něco se možná prodává pod cenou, ale myslíte, že jsou na tom obchodníci nějak tratní? Oni si ty peníze naženou na něčem jiném a myslím, že výrobci také tratní nebudou. Jedna...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

