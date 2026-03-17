Malá (ANO): Zvýšení rodičovského příspěvku na 400 000 Kč

Víte proč klesá porodnost v Česku?
Důvodů je asi víc, ale tím hlavním, na které upozorňuje i EU, jsou obavy mladých lidí z budoucnosti. A to jak finanční, tak i bezpečnostní. A já jejich obavy chápu. Je ale potřeba také dodat, že peněz měli mladí lidé vždy málo. Stejně jako vždy bylo těžké sehnat bydlení. Takový je prostě život.
Na rozdíl od vlády Petra Fialy si ale uvědomujeme, jak těžké to dnes mladí lidé mají. Proto přicházíme s návrhem na zvýšení rodičovského příspěvku na 400 000 Kč od roku 2027.Vím, že rodičák není samospásný, ale je to první, konkrétní krok, kterým se pokusíme mladým lidem usnadnit jejich start do života.
Mgr. Ing. Taťána Malá
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.