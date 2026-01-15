Ministr Juchelka: Nikdo z Pirátů pro zvýšení rodičovského příspěvku nehlasoval

Já děkuji. Co se týká rodičovského příspěvku, tak legislativa se na MPSV již připravuje, je to v legislativních návrzích prací. Jinak co se týče samozřejmě dalších věcí ohledně rodičáku, tak já jsem poslal paní poslankyni dopis, kde jsem jí vysvětloval podrobněji, jakým způsobem funguje valorizační mechanismus, proč není možné ho nějakým způsobem aplikovat v praxi. Takže tady na tento dopis možná mi třeba paní poslankyně taktéž odpoví a udělá nějaký mechanismus, který sama, sama navrhne.
Jinak co se týká toho navýšení, my samozřejmě rodičák máme v programu dlouhodobě, už druhé volební období, na navýšení na 400 000 korun. Piráti nehlasovali, nehlasovali v minulém volebním období, pozměňovací návrh, který já jsem měl několik let v systému Sněmovny na navýšení rodičovského příspěvku na 400 000 korun, to Piráti neudělali i přestože v minulém období věděli, jakým způsobem inflace požrala peníze všech rodičů s malými dětmi, o kolik přišli, až o jednu třetinu svých příjmů, tak nenavýšila rodičovský příspěvek na 400 000 korun.
Nikdo z Pirátů pro to nehlasoval, a naopak já jsem byl ten, který tady měl v předminulém volebním období pozměňovací návrh, který funguje doteď, a to je takzvaný doplatek rodičáku pro ty, kterým se narodí další dítě - jako schodeček, pokud rodičák pobírají, a doplatí se jim s prvním rodičákem (u) dalšího dítěte rodičák do výše 350 000 v tuto chvíli a do budoucna 400 000 korun.
To je velká finanční pomoc pro každou rodinu, která má více než jedno dítě. A to jsme my podpořili a to my jsme prosadili díky mému pozměňovacímu návrhu a návrhu novely zákona.
