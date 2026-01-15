Ministr Juchelka: Nikdo z Pirátů pro zvýšení rodičovského příspěvku nehlasoval

15.01.2026 14:07 | Monitoring
autor: PV

Projev na 5. schůzi Poslanecké sněmovny dne 15. ledna 2026 – reakce na diskuzi o rodičovském příspěvku

Ministr Juchelka: Nikdo z Pirátů pro zvýšení rodičovského příspěvku nehlasoval
Foto: Hans Štembera
Popisek: Aleš Juchelka, ministr práce a sociálních věcí

Já děkuji. Co se týká rodičovského příspěvku, tak legislativa se na MPSV již připravuje, je to v legislativních návrzích prací. Jinak co se týče samozřejmě dalších věcí ohledně rodičáku, tak já jsem poslal paní poslankyni dopis, kde jsem jí vysvětloval podrobněji, jakým způsobem funguje valorizační mechanismus, proč není možné ho nějakým způsobem aplikovat v praxi. Takže tady na tento dopis možná mi třeba paní poslankyně taktéž odpoví a udělá nějaký mechanismus, který sama, sama navrhne.

Anketa

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?

2%
97%
1%
hlasovalo: 9891 lidí

Jinak co se týká toho navýšení, my samozřejmě rodičák máme v programu dlouhodobě, už druhé volební období, na navýšení na 400 000 korun. Piráti nehlasovali, nehlasovali v minulém volebním období, pozměňovací návrh, který já jsem měl několik let v systému Sněmovny na navýšení rodičovského příspěvku na 400 000 korun, to Piráti neudělali i přestože v minulém období věděli, jakým způsobem inflace požrala peníze všech rodičů s malými dětmi, o kolik přišli, až o jednu třetinu svých příjmů, tak nenavýšila rodičovský příspěvek na 400 000 korun.

Nikdo z Pirátů pro to nehlasoval, a naopak já jsem byl ten, který tady měl v předminulém volebním období pozměňovací návrh, který funguje doteď, a to je takzvaný doplatek rodičáku pro ty, kterým se narodí další dítě - jako schodeček, pokud rodičák pobírají, a doplatí se jim s prvním rodičákem (u) dalšího dítěte rodičák do výše 350 000 v tuto chvíli a do budoucna 400 000 korun.

To je velká finanční pomoc pro každou rodinu, která má více než jedno dítě. A to jsme my podpořili a to my jsme prosadili díky mému pozměňovacímu návrhu a návrhu novely zákona.

Ing. Aleš Juchelka

  • ANO 2011
  • ministr práce a sociálních věcí
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Juchelka (ANO): Stát nesmí fungovat na poslední chvíli, ale systémově
Ministr Juchelka: Posílení týmu MPSV o tři nové náměstkyně
Juchelka (ANO): Lidé nejsou statistika
Juchelka (ANO): ČR se stala mezinárodním terčem posměchu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Juchelka , MPSV , piráti , rodičovský příspěvek , sněmovna , ANO , 5. schůze , 15.1

JUDr. Daniela Kovářová byl položen dotaz

Nemyslíte, že je na místě změnit zákon?

Aby bylo jasné, jak je to se jmenováním ministrů? Zda je prezident musí či nemusí na návrh premiéra jmenovat? Navrhnete upřesnění zákona? Ostatně proč by to měl řešit soud, když od tvorby zákonů jste tu vy politici? A kde je podle vás pravda? Musí nebo nemusí prezident jmenovat automaticky toho, koh...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vítězným čajem pro zlepšení hydratace je ten kurkumovýVítězným čajem pro zlepšení hydratace je ten kurkumový Konzumace čaje chrání křehké ženské kostiKonzumace čaje chrání křehké ženské kosti

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministr Juchelka: Nikdo z Pirátů pro zvýšení rodičovského příspěvku nehlasoval

14:07 Ministr Juchelka: Nikdo z Pirátů pro zvýšení rodičovského příspěvku nehlasoval

Projev na 5. schůzi Poslanecké sněmovny dne 15. ledna 2026 – reakce na diskuzi o rodičovském příspěv…