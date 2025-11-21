Koten (SPD): Evropská unie vám nedovolí opravit vaše auto

EU vám nedovolí opravit vaše auto! Do kategorie End-of-Life Vehicle podle návrhu nařízení spadají všechna vozidla, u nichž došlo k poruše některé z hlavních komponent, tedy motoru, převodovky, brzd nebo řízení, a které jsou považovány za staré. Potenciálně jde tedy o vozidla s průměrným stářím 15 let.
Jakmile budou taková vozidla označena jako ELV, tedy s ukončenou životností, nebudou moci být podrobena zásadnějším opravám (!), a velmi pravděpodobně je tak čeká vyřazení z provozu a sešrotování.
autor: PV