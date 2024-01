Ministr Jurečka: Lidé, kteří projevili občanskou statečnost, byli systémem výrazně potrestáni

reklama

Vážený pane předsedo, vážené senátorky, vážení senátoři,

já si dovolím uvést tento senátní tisk č. 212, novelu již zmíněných 3 zákonů, která reaguje na situaci, kterou jsme, myslím, všichni sledovali v průběhu listopadu loňského roku. A tedy na situaci, kdy máme tady, jako Česká republika, jako vláda i zákonodárci, určitý dluh ne úplně dobře nastaveného systému v případě reakce na účastníky třetího odboje, ale i účastníky takzvaného druhého odboje, kdy jsme na tom případu, který byl tak intenzivně medializován, viděli, že v okamžiku, kdy se jedná o výměry důchodů, o přiznávání těch důchodů, tak u těchto lidí, kteří opravdu prokazatelně byli perzekvováni velmi významně a byli těmi, kteří dokázali tenkrát projevit poměrně značnou občanskou statečnost, tak byli tím systémem poměrně výrazně potrestáni.

My jsme tedy velmi rychle připravili novelu těchto tří zákonů, která v tom prvním kroku řekněme řeší ty nejpodstatnější chyby, které ten systém má, ta takzvaná bílá místa na mapě. Já si dovolím je tady stručně shrnout. Jedná se o to, abychom nezkoumali u těchto účastníků obou odporů – ať už vůči komunismu, anebo fašistickému režimu – to, zdali naplnili celou dobu pojistné doby, nebo případně jestli tady nejsou ještě jiné okolnosti, pro které oni museli žádat prominutí v rámci tvrdosti zákona, což bylo nesystémového, tak jsme se rozhodli udělat tu změnu tak, aby vlastně v okamžiku, kdy tito lidé mají osvědčení, které vypadává Ministerstvo obrany, tak aby těmto lidem byl přiznáván důchod.

Přiznáván důchod v průměrné výši. A nebudeme zkoumat to, jestli tento člověk pracoval nebo případně měl ještě nějakou dobu pojistnou v nějaké zahraniční zemi, vyjma Slovenska. Protože v případě Slovenska, Slovensko má také svůj systém na odškodňování těchto osob, tak tady bychom vytvářeli velmi duplicitní systém, který by nebyl úplně logický. To znamená, týká se tento model, tento princip všech ostatních zemí.

Zároveň tady také řešíme to, aby ta částka opravdu byla průměrná, protože v tom roce 2011 zákonodárce s dobrým úmyslem stanovil vzorec pro výpočet tohoto důchodu, ale s postupem let a s postupem dopadů různých valorizací ten důchod u těchto lidí vlastně už neměl tu průměrnou hodnotu, zaostával, byl o něco nižší, proto my to napravujeme, abychom opravdu byli na hodnotě průměrného důchodu.

Zároveň tato hodnota v tom roce 2011 byla stanovena tak, že vlastně od ní se odvíjela i ta hranice a výše, od které nebo pod kterou nemůžeme snižovat ty důchody komunistických prominentů. Takže jsme tomu zákonnou úpravu přijali v roce 2023. To znamená, abychom tímto zvýšení nezvyšovali vlastně tu hranici pro ty bývalé komunistické prominenty, tak toto oddělujeme. A vlastně zůstává logicky potom tam hranice nižší. Zároveň, jak již jsem také zmiňoval, bude se to týkat, tento institut, nejenom účastníků třetího odboje, ale účastníků odboje proti fašistickému režimu.

Tady je to opravdu krok, který se dneska týká už velmi úzkého okruhu osob. Tak i toto napravujeme společně. Ty celkové dopady jsou odhadovány asi na objem finančních prostředků mezi deseti až třiceti milionů korun ročně. To jsou ty nejpodstatnější úpravy, které jsme realizovali.

Zároveň také máme úkol, abychom se podívali v nějakém širším spektru případně ještě na další perzekvované osoby, zdali nemůžeme ještě udělat některé kroky. Toto vláda svým usnesením uložila, abychom toto provedli zhruba do konce února letošního roku. Takže tato předkládané novelizaci, tato předkládané změna je opravdu tou nejvíce operativní, nejakutnější, která řeší nejvíce ten problém, který jsme tady měli v průběhu listopadu. Který se týkal Charlieho Soukupa, ale i mnoha dalších lidí.

To znamená, děláme tam určité automatické mechanismy, že si budeme přejímat ta data od Ministerstva obrany, my, jako resort a Česká správa sociálního zabezpečení, od těch účastníků třetího odboje je to přepočítáno automaticky. Ti lidé nebudou muset podávat nové žádosti. Prostě děláme to, ty kroky, tak, abychom byli co nejvíce proklientští, protože velká část těchto lidí prostě nesleduje přesná pravidla legislativy. Neví úplně přesně, jak postupovat. Takže zjednodušujeme to i v této rovině předávání si informací automaticky, automatické dopočty a automatické zvýšení a doplacení.

Ta změna je nastavena tak, abychom stihli ještě upravit i systémy, že od účinnosti zákona do 4 měsíců toto Česká správa sociálního zabezpečení provede, ale samozřejmě i zpětně. To jsou asi ty nejpodstatnější změny, které jsem chtěl tady okomentovat. Jenom řeknu, že v Poslanecké sněmovně tato zákonná úprava prošla podle § 90 v prvním čtení. A z přítomných 152 poslanců pro tuto změnu hlasovalo 150. To znamená, poměrně výjimečná shoda napříč politickým spektrem v tomto volebním období.

Děkuji za pozornost.

