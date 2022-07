Ministr Jurečka: Nezprostředkovaní pěstouni byli vyřazeni ze systému důchodového pojištění

reklama

Já si dovolím uvést tento návrh novely zákona o důchodovém pojištění, která se v této novelizaci opravdu soustředí pouze na otázku podpory pěstounů. A opravdu jen v jedné úzké specifické situaci, protože tady v loňském roce při novelizaci zákona o sociálně právní ochraně dětí došlo k tomu, že se vytvořily dvě kategorie pěstounů, tzv. zprostředkovaných a nezprostředkovaných. A u těch nezprostředkovaných došlo k takové situaci, o které si myslím, že není úplně optimální. A sice, že tito lidé zároveň také byli vyřazeni od 1. ledna tohoto roku ze systému důchodového pojištění.

Pro ten kontext je potřeba vidět to, že tady Česká republika za posledních víc jak 20 let prošla velký kus vývoje v tom, jak se soustředí na podporu právě pěstounské péče. Jak se soustředí na to, abychom děti opravdu dostali do výchovy k rodičům. Byť k náhradním rodičům v těchto případech. Abychom omezovali děti, které jsou zbytečně často v ústavní péči a chybí jim opravdu to, aby měli někoho milujícího. Tak tady Česká republika vytvářela systém zvětšující se podpory, to, aby opravdu tady mohli být pěstouni. Mohli být pěstouni jak ti řekněme dobrovolní rodiče, tak zároveň ti profesionální pěstouni. A také, aby je český stát podporoval nejenom finančně v té přímé finanční podpoře, ale právě i tím, že byli zařazeni v roce 2013 právě do toho systému důchodového pojištění.

To se od 1. ledna tohoto roku v té oblasti nezprostředkovaných pěstounů změnilo. My touto novelou, která je opravdu orientovaná jen na tuto část problému, upravujeme, měníme, vracíme zpět do důchodového pojištění. Jak u těch, kteří dítě měli svěřeno do péče před 31. prosincem loňského roku, tak zároveň je tady i určité přechodné období. Tzv. adaptační bonus ještě i pro ty, kteří to dítě budou mít svěřeno teď v tomto období, v těch následujících dvou letech, a zároveň také počítáme s tím, že bychom chtěli mít připravenou během tohoto roku a začátkem příštího roku opravdu koncepční změnu, úpravu tak, abychom v těch věcech, o kterých dnes víme, že v oblasti ať už sociálněprávní ochraně dětí, tak i v oblasti právě pěstounské péče nejsou úplně ideálně nastaveny. Je potřeba ještě ty věci vyladit a dát do nějakých systémových provázaností. Tak na to se orientujeme a legislativní kroky připravujeme a budeme je realizovat.

Takže já prosím o podporu Senátu v této záležitosti, abychom zhojili tady tuto jednu konkrétní nespravedlnost, která se tady stala v závěru loňského roku. Abychom těmto lidem, kteří šli do toho i s tím, že tato forma podpory ze strany státu tady je, a která se na poslední chvíli v závěru volebního období sněmovny změnila, tak abychom tady toto upravili a navrátili. Samozřejmě i s tím odkazem, že se plánujeme opravdu postavit k tomu systémově, udělat ty změny, které je potřeba upravit. A na té přípravě toho věcného záměru a potom paragrafovaného znění už jako ministerstvo práce a sociálních věcí pracujeme. Děkuji za podporu.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



