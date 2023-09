Ministr Jurečka: Prezident by chtěl výraznější úspory

reklama

Rozumím postoji pana prezidenta, že by chtěl výraznější úspory. Nicméně nesouhlasím s tím, že by měly být přísnější mimořádné valorizace. Můj návrh zajistí ukončení nespravedlnosti, kdy v nejtěžších krizích rostly zejména vysoké důchody. To je úplně proti smyslu mimořádného navýšení. To by podle mne mělo pomáhat nejvíce těm nejchudším, kteří to potřebují. S tím počítá i schválený návrh. Do budoucna tak již nebudou valorizace tolik prohlubovat rozdíl mezi lidmi s nižším a vyšším příjmem. To považuji za lepší a spravedlivější řešení.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



