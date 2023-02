Ministr Jurečka: Ty připomínky na chaos si s dovolením dovolím odmítnout

reklama

Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, já se pokusím stručně, věcně reagovat na ty podstatné věci, které tady zazněly v obecné rozpravě. Pokud jde o otázku majetku a jejich přezkumů na Ukrajině. Tady opravdu jsme reflektovali tu debatu, která proběhla v úterý na plénu tady, která proběhla i na jednání sociálního výboru ve středu, to znamená ten pozměňovací návrh je připraven, společně s MPSV a po dohodě s panem předsedou Kaňkovským, který ho tady načte a přihlásí se k němu. Takže toto ošetříme. Anketa Je správné uvažovat o tom, že čtyřicátníci půjdou do důchodu v 68 letech? Ano 9% Ne 87% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 11039 lidí

Ano, chápu, že otázka bydlení není otázka úplně jednoduchá. Ale právě proto, abychom byli schopni reagovat podle toho, jak se bude vyvíjet cena nákladů na bydlení, cena energií, tak proto to zmocnění pro nařízení vlády, kde budeme tu úpravu schopni také v čase případně měnit. Pokud jde o otázku nákladů a podpor ze strany EU. Tak já tady připomenu, že v loňském byly čerpány finanční prostředky, které využívalo Ministerstvo vnitra v rámci politiky, kterou Ministerstvo vnitra realizuje na pomoc a podporu uprchlíkům. Tu částku v tento okamžik já ji nevím, ale předpokládám, že pan ministr vnitra ve třetím čtení bude schopen doplnit. Ministerstvo práce a sociálních věcí se dohodlo na pomoci financovat náklady, které jsou tady především pro zranitelné skupiny jako jsou děti, osoby se zdravotními a specifickými potřebami, kde UNICEF přislíbil a je to i potvrzeno smluvně, podporu, která jede do řádu stovek milionů korun. Takže je to další zdroj financování těchto nákladů.

Pokud jde o otázku, jak tady bylo zmíněno, že je tady chaos a podobně. Já to musím rozporovat, protože když jsem v loňském roce na území České republiky, ale i na úrovni jednání v rámci Rady ministrů EBSCO referoval o situaci, jak máme nastavenou pomoc v České republice, byli tady i jednotliví členové Evropské komise, seznamovali se poměrně detailně s celým systémem fungování včetně toho sociálního, tak jsme slyšeli spíše velmi kladné hodnocení v tom, že Česká republika tu situaci zvládá jako jedna z nejlépe organizovaných zemí, pokud jde o ten systém pomoci. Včetně i toho, jak je ten systém, řekněme, nastaven, pokud jde o možnost digitálního podávání a tak dále. Takže ty připomínky na chaos, tady s dovolením si dovolím takovýmto způsobem odmítnout.

Pokud jde o kapacitu úřadu práce, tak samozřejmě pracujeme na tom, abychom jí nadále posílili. Já jsem jasně řekl, že chci, aby do konce prvního kvartálu jsme tu situaci dostali pod kontrolu, abychom měli úhrady, které budou realizovány v zákonných lhůtách, včas vůči našim klientům. Rozhodně nejsem spokojen s tím - a to jsem také říkal v posledních týdnech, jak ten systém doposud funguje, pokud jde o nějakou klientskou komfortní zónu. Pokud jde o dopis Svazu měst a obcí, tak já musím říct, my jsme zhruba 6. ledna velmi intenzivně diskutovali na pracovních skupinách jak se zástupci Asociace krajů, se zástupci Svazu měst a obcí, Sdružením místních samospráv a do tohoto týdne nikdo nevznesl žádnou nesouhlasnou připomínku k tomu zpřísnění podmínek pro ubytování, zkrácení té lhůty, vymezení zranitelných skupin. Naopak. Toto bylo z území velmi silně požadováno, především Asociace krajů velmi silně žádala o to, abychom provedli toto zpřísnění a toto zkrácení té formy podpory z šesti měsíců na 150 dnů. Takže bylo tomu vyhověno.

Já si myslím, že opravdu je čas vyslat jasný signál všem těm, kteří pracovat mohou, nestarají se ani o malé děti, nestarají se ani o nějakou osobu se specifickými potřebami, nejsou to lidé nad 65 let, tak aby tito lidé opravdu velmi aktivně si hledali místo na pracovním trhu. Je tady přechodná doba tří měsíců mezi 1. dubnem až posledním červnem, takže si myslím, že je potřeba jasně, poté, co tito lidé už tady nějaký čas jsou, říci, mají objektivní podmínky proto, aby pracovat mohli, tak ať pracují. Díky i za ten přístup od většiny z vás, který kvitujete, ty návrhy, které jsou v lex Ukrajina V. Děkuji i za tu ochotu, že jsme schopni to projednat mimo legislativní nouzi, mimo devadesátku, ale s těmito zkrácenými lhůtami, tak abychom stihli ten termín 1. 4. Děkuju.

