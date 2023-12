Ministr Jurečka: Upravujeme délku pobytu dětí mladších čtyř let v zařízení

reklama

Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, dobré dopoledne. Já si dovolím tedy tady uvést sněmovní tisk číslo 573 a tedy návrh novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí a tedy návrh v prvním čtení.

V návrhu této novely zákona se snažíme jako MPSV po konzultaci s mnoha aktéry této problematiky, ať už jsou to zástupci krajů, ať už jsou to zástupci nevládních organizací, ať už jsou to zástupci konkrétních poskytovatelů služeb, které se týkají této oblasti, tak po delší debatě s nimi jsme se rozhodli přistoupit k řešení několika problematických současných úprav této problematiky, a tedy řešíme úpravu zprostředkování, osvojení a pěstounské péče s cílem zrychlit průběh zprostředkování a také posílit a zajišťovat dostatek pěstounů, kvalitních pěstounů.

Řešíme zavedení dobrovolného využití doprovázení pěstounských rodin a navázání nároků na odměnu pěstouna na uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče. Řešíme navýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Řešíme podřazení osoby, které bylo svěřeno dítě podle § 953 občanského zákoníku pod osoby pečující, čímž bude zajištěna také podpora formou dávek pěstounské péče a doprovázení.

Dále úprava vydávání pověření k poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami v rozsahu: vymezení činnosti, které mohou pověřené osoby vykonávat, podmínek, za kterých mohou získat pověření k poskytování sociálně-právní ochrany, a to včetně požadavku na odbornou způsobilost pověřených osob a vymezení povinnosti pověření osob při výkonu sociálně-právní ochrany. Upravujeme délku pobytu dětí mladších čtyř let v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Vymezujeme poradenské pomoci po odnětí dítěte z rodiny s cílem navrátit dítě do jeho vlastní rodiny tam, kde to je možné a kde to je ve prospěch toho dítěte.

Úprava podmínek pro vydávání propustek a pro hostitelskou péči, zejména úprava podmínky bezúhonnosti či doložení psychické způsobilosti žadatele o pobyt dítěte mimo ústav, není-li rodičem, prarodičem nebo sourozencem dítěte. Řešíme sjednocení dosud roztříštěné úpravy sociální kurately pro děti a mládež do jednoho ustanovení s cílem zpřehlednění a formulačního zpřesnění. Dále upravujeme stanovení výše úhrady ušlého výdělku za účast na jednání komise pro sociálně-právní ochranu dětí, nikoliv fixní částkou uvedenou přímo v zákoně, ale stanovenou prováděcí vyhláškou tak, aby bylo možné pružněji reagovat na vývoj mezd cen a inflaci. Upravujeme finalizaci zrušení dětských domovů pro děti do tří let věku a ukončení jejich činnosti. To navazuje na úpravu, kterou přijala Sněmovna ještě na konci minulého volebního období.

Dále důvody, které ministerstvo vede k přípravě této novely, a to poměrně záhy po přijetí předešlé novely, jsou také právě už záležitosti, které se týkají úpravy zrušení dětských domovů, jak jsem před chvílí říkal, pro děti do tří let, která byla do zákona číslo 363/2022 Sb., vtělena pozměňovacím návrhem, ale nebyla provedena dostatečně kvalitně. Mezitím v doprovodných zákonech byla bez dalšího zrušena, v samotném zákoně o zdravotních službách se tak nestalo. V souvislosti s rušením zařízení kolektivní péče o dítě, popř. s omezováním poskytování služeb dítětem do tří let věku v těchto zařízeních je třeba vytvořit dostatečný prostor pro pěstounskou péči, a to jak v oblasti hledání a nalézání nových pěstounů, tak v oblasti jejich podpory. Zefektivnění procesu zprostředkování pěstounské péče, doprovázení pěstounských rodin nebo zavedení flexibilních nástrojů v přípravě na přijetí dítěte do rodiny potenciálních pěstounů se bez té změny, současné platné právní úpravy, neobejde.

Dále řešíme potřebu změn právních úprav podmínek, za kterých je dětem poskytována sociálně-právní ochrana, nesnese odkladu, neboť ovlivňuje životy nejzranitelnější skupiny naší společnosti. U takzvaných Center dětství bez násilí právní úprava řeší to, že reagujeme na připomínky partnerů v připomínkovém řízení a na potřebu posílení dostupné pomoci dětem, které jsou ohroženy násilím. Je to novým typem pověření k výkonu sociálně-právní ochrany, jehož primárním cílem je poskytování specializované ambulantní pomoci dětem, vytváří bezpečný prostor, kam za dítětem, ohroženým fyzickým nebo psychickým násilím, dochází specializovaní odborníci a poskytují mu potřebnou odbornou pomoc. A zároveň to přispívá také k plnění mezinárodních závazků České republiky, zejména u článku 19 Úmluvy o právech dítěte.

Pokud jde o předpokládané dopady na státní rozpočet, tak ty zde jsou, budou zde určité vyšší výdaje v rámci státního rozpočtu, ale tady jsme dohodnuti, že bychom toto dokázali pokrýt v rámci našich předpokládaných střednědobých výdajových rámců kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Účinnost návrhu zákona původně byla navržena na začátku legislativního procesu u většiny těchto zařízení dnem 1. ledna 2024, ale logicky s ohledem na posun a odklad v přípravě tohoto zákona, kdy jsme delší čas vypořádali připomínky v mezirezortním připomínkovém řízení, a s ohledem na termín, že dnes je už prosinec, tak je logicky to, že se bude upravovat účinnost tohoto zákona, kterou potom načteme v dalším legislativním procesu tak, aby ta účinnost byla reálná podle rychlosti projednávání tohoto tisku. Děkuji vám za pozornost.

