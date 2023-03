Ministr Jurečka: Víte to, ale cíleně tady lžete dál, poslankyně Maříková

reklama

Děkuji moc. Tak to je opravdu jako už úplně mimo od někoho, kdo je členem výboru pro sociální politiku. To je fakt úplně mimo. Tak já jsem to tady vysvětloval včera i předevčírem, a proto to řeknu znovu. Tak z Ministerstva práce a sociálních věcí jsme vyplatili za loňský rok v rámci podpory takzvané humanitární dávky 8,6 miliardy korun. Ukrajinští občané, uprchlíci, kteří pracují na pracovní dobu České republiky, za loňský rok odvedli do systému veřejného zdravotního pojištění, sociálního pojištění a do oblasti daní přes 8 miliard korun. Tito lidé zaplňují pracovní místa, která jsou dlouhodobě neobsazena, včetně sociální a zdravotní oblasti, pomáhají zlepšovat kvalitu služeb i v České republice a prokazatelně v horizontu dvou let bude jejich odvod do veřejných financí větší než to, co jsme jim v rámci pomoci na území České republiky my tady poskytli. To jsou i veřejné zdroje, na které se můžete podívat, dohledatelné.

A já tady také i rád zmíním ty konkrétní informace, o kterých tady hovořila paní ministryně Černochová, ale vy jste tady asi nebyli. Jako kompenzaci od spojenců za pomoc Ukrajině obdržela Česká republika již patnáct tanků Leopard 2A4 od Německa a od Spojených států osm vrtulníků a 306 miliónů dolarů. Kromě toho českou pomoc kompenzuje i EU z Evropského mírového fondu, v lednu to byla první platba ve výši 6,5 miliónu euro a další budou následovat. A neříkejte, že česká vláda poslala pomoc v objemu 40 miliard. Vy tady směšujete, záměrně to děláte, i tu část techniky, která šla v rámci standardních komerčních dodávek od českých firem. To nebyly dary, které by dala česká vláda. Takže vy to tady záměrně směšujete, záměrně vytváříte informace, která není pravdivá. Víte to, ale cíleně tady lžete dál! (Ozývá se potlesk zprava.)

