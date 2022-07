Ministr Jurečka: Za poslední měsíc a půl jsme udělali pět novel zákonů

reklama

Děkuji. Možná k paní poslankyni si dovolím, prostřednictvím vás, paní předsedající, říct, tady platí pravidla stejná pro všechny. I mnoho z nás se stalo to, že po překročení dvouminutové lhůty na faktickou se prostě mikrofon vypíná. Neberte to, že je tady postup předsedající nějak v rozporu, je to podle jednacího řádu. I já jsem tím několikrát prošel, že mi byl vypnut mikrofon. Tak se nerozčilujte a neříkejte, že vás tady někdo vypnul. (Předsedající: Prosím, mým prostřednictvím.) Ano, prostřednictvím paní předsedající, naprosto správně. Děkuji za korektní přístup vůči všem.

A myslím, že paní bývalá náměstkyně mě nemusí opravovat v tom, jak probíhá legislativní proces. Já jsem čtyři roky dělal ministra. Já jsem ten legislativní proces prožíval. Vy jste dělala náměstkyni.

A také jsme tady za poslední měsíc a půl udělali pět novel zákonů. Pět novel zákonů, které jsme stihli, byť v postupech, které byly časově velmi náročné, ale zvládli jsme to. Takže my máme uzavřené mezirezortní připomínkové řízení.

A jestli chcete vy jako poslankyně, a každý zákonodárce má právo přihlásit se do systému eKLEP a tam vidíte přesně, v jaké fázi ten tisk je. Předpokládám, že to děláte, když říkáte, že tu legislativu děláte, jste zákonodárkyně, takže tyto věci sledujete.

A znovu se vracím k tomu, ať se jako nepřeme, je to od 1. 1. 2023. Počítáme s tou úpravou. Počítáme tam, že tam budou ti, kteří jsou členy Zdravotnické záchranné služby České republiky. A zároveň jsem tady vysvětloval, že děláme krok, který je svým způsobem precedentní, protože už při téhle debatě přišli zástupci obecní policie, báňské záchranné služby, horské služby, vodní záchrany, ti všichni u mě byli a říkali, my chceme nějakým způsobem také zohlednit náročnost naší profese. A z objektivních důvodů musíte říct, ano, ta profese je také náročná. A já prostě potřebuji, aby tento stát, a to není kvůli mně, ale to je obecně kvůli přístupu tohoto státu, měl už jako vyladěná pravidla i pro ty debaty okolo dalších náročných profesí. Nelze vytrhnout jednu a říct, (Předsedající: Čas.) bude to takto.

Děkuji.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



