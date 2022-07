Ministr Jurečka: Závazek, že se to k 1. lednu 2023 musí opravit, tady je

reklama

Děkuju. Možná je tady pro kolegy, kteří jsou tady hosté na galerii, já jenom vysvětlím, jak ten legislativní proces tady běží. V loňském roce došlo k tomu, že ta právní úprava byla přijata a už když jsme z té sněmovny odcházeli, i při tom hlasování zněly hlasy, že to není ideálně nastaveno. Zněly hlasy, jestli to Senát nemá opravit, ale Senát to opravit nemohl. Protože kdyby to Senát udělal, vrátil by to, neměl by to komu vrátit, protože už byla rozpuštěná Sněmovna, respektive byly volby. Víte to moc dobře, že ta možnost tam už nebyla.

I s touto výhradou to prošlo celým legislativním procesem. Naši senátoři měli vážné výhrady, jestli to nevracet sem a v ten okamžik by ten zákon celý spadl pod stůl, ta novela. Včetně té pětistovky maminkám, která tam je. Proto se to nechalo běžet dál, to všichni víme, kdo jsme v tom minulém volebním období byli ve Sněmovně. V letošním roce jsme řekli: Připravujeme novelu, která dělá změny v důchodovém systému pro rok 2023 včetně opravení této záležitosti. A předřadil se a navrhl jsem pro první čtení vyřešit pěstouny separátně tady touto novelou.

To, ať jenom si řekneme, jak ty věci běží. Takže ten závazek, že se to k 1. lednu 2023 musí opravit, ten tady je. Ten držím a řekl jsem, že v září tady budeme projednávat ten návrh toho tisku, který prochází řádným legislativním procesem, je ukončené meziresortní připomínkové řízení a ten návrh půjde na vládu.

Takže, ať si oddělíme to, proč projednáváme pěstouny teď a tady a proč říkám, udělejme jenom pěstouny, potřebujeme to udělat rychle, protože u pěstounů nám jde o každý měsíc účinnosti. Tady nám jde o 1. leden roku 2023. Takže, ať v tom máme jasno! A znovu se vracím k tomu, neříkejte, že tady nikdo neoceňuje práci lidí, kteří působí jako lékaři, zdravotně sestry, řidiči v rámci Zdravotnické záchranné služby České republiky. To tak není. Jdeme stejným směrem, jenom se lišíme v některých parametrech, a to jsem tady vysvětloval.

