Ministr Jurečka: Ze 77 okresních správ sociálního zabezpečení chceme 5 územních správ

Dobré dopoledne, vážený pane místopředsedo, vážené senátorky, vážení senátoři. Já si dovolím stručně uvést váš senátní tisk č. 193, novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a některé související zákony.

Touto novelou sledujeme dvě podstatné změny, které chceme realizovat. Změny se týkají primárně opravdu fungování ČSSZ a jsou to změny, které nás vedou k tomu, abychom zkvalitnili, zrychlili, zefektivnili a zároveň zlevnili fungování ČSSZ.

Tou první je to, že organizační struktura ČSSZ je dnes dělena na 77 okresních správ. Je to struktura, která vznikla v roce 1990 a od té doby je tato struktura naprosto stejná a nikdo s ní nic nedělal, žádnou změnu nerealizoval.

My se potýkáme s tím, že v tom případě máme 77 okresních správ sociálního zabezpečení, které jsou samostatnými jednotkami v tom systému, mají samostatné kompetence i z pohledu zákona o státní službě. Mají zákonem jasně definovanou strukturu organizační, kompetence i z hlediska servisu pro klienty. V okamžiku, kdy přijde nějaký moment, kdy je více žádostí v nějaké lokalitě, nejsme schopni agendu smysluplně přerozdělit, sdílet ji na pracovišti, kde by kapacita byla a struktura je neefektivní, nepružná.

Proto my navrhujeme, abychom toto změnili a nastavili nový způsob pěti územních správ, jak to funguje třeba v mnoha jiných agendách. Abychom byli schopni díky těmto pěti územním správám efektivněji dělat vyvažování zátěže, abychom byli schopni zjednodušit proces metodického řízení, řekněme, hospodářsko-ekonomického. A tyto změny se nedotknou v žádném případě obsluhy klientů, rychlosti, ba naopak. Toto povede ke zrychlení těchto našich servisních služeb.

Druhou navrhovanou změnou je zase opět otázka vnitřní struktury, kdy dlouhodobě vnímáme, že máme určitý dluh vůči občanům této země v oblasti lékařské posudkové služby. My jsme před více než rokem už udělali krok, který znamenal legislativně, že jsme kapacitu lékařské posudkové služby posílili o odborné zdravotnické odborníky, kteří pomáhají s agendou posudkové služby. Ale chceme zároveň udělat to, abychom uvnitř ČSSZ měli organizační strukturu nastavenou tak, že agenda lékařské posudkové služby je opravdu metodicky řízena jednou organizační strukturou, kdy v této organizační struktuře bude tento institut posuzování zdravotního stavu. A bude opravdu schopen metodicky, ale i koordinačně řídit tuto agendu v rámci celé ČR. Nevytváříme nový úřad, nevytváříme tady novou podřízenou organizaci, ale v rámci vnitřní struktury navazujeme na krok, který jsem tu uváděl před chvílí. A tady toto posouváme opravdu do principu řízení napříč celou ČR přes tento jeden institut.

My bychom do budoucna na to chtěli navázat ještě jedním krokem, a to je to, že bychom v roce 2025 chtěli udělat ještě převod vyřizování agendy příspěvku na péči, který se dnes vyřizuje mezi dvěma úřady. Úřady práce a ČSSZ. Chtěli bychom to dělat pod jednou střechou v rámci tohoto institutu. A tím bychom postupně dospěli k tomu, že celou agendu fakt výrazně zrychlíme. Dnes to vyřizování trvá i déle než 130 dnů. My máme ambici to dostat do 60 dnů. Takže toto je také nutný krok k tomu, abychom na to mohli navázat ještě touto změnou, kterou jsem tady zmínil. Nepřinesou tyto změny žádné náklady navíc, naopak očekáváme od těchto změn snížení provozních nákladů ČSSZ a lepší servis o klienta.

Tolik asi stručně uvedení dvou změn, které tato novela realizuje. Děkuji za pozornost.

