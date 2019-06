Ministr Kremlík: Posledním úsekem, kde silnice vedla průtahem, byly Lechovice

Letos se staví nebo se připravuje k zahájení realizace dalších 26 staveb dálničních a silničních obchvatů měst za více než 36 miliard korun.

Obchvat Lechovic za bezmála 271 milionů korun bez DPH urychlí cestu z Brna do Znojma po silnici I/53, která tak už nevede žádnou obcí či městem. „Lechovice byly posledním úsekem, kde se silnice vedla průtahem. Ředitelství silnic a dálnic by příští rok mělo zahájit práce na úseku Lechovice – Znojmo, a o rok později práce na úsecích Lechovice – Miroslav a Miroslav – Branišovice. I nadále se řeší stavba jednotlivých částí obchvatu Znojma,“ říká ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Pracuje se na dalších 143 kilometrech obchvatů měst

„Letos se staví nebo se připravuje k zahájení stavby dalších 26 staveb za více než 36 miliard korun o délce 168,8 kilometru. Jde o obchvaty Českých Budějovic, Frýdku Místku, Hradce Králové, Opavy, Znojma, Otrokovic, Řevničova, Lubence či Slaného,“ dodává ministr Kremlík. K tomu se ještě staví na dálnici D35, na pokračování dálnice D6, na dálnici D1 na části obchvatu města Přerov či na dálnici D3. Současně se pracuje i na obchvatech obcí Kravaře a Kámen či města Krnova.

Do dalších let se intenzivně připravuje realizace dalších obchvatů, a to Jaroměře, Karviné či Břeclavi.

Aktuálně je ve výstavbě 243 kilometrů dálnic a silnic I. třídy, z čehož nové úseky dálnic tvoří 132 km. Nejvíce se staví na D3 (30,5 km), D11 (22,4 km), D35 (27,3 km). Podrobnosti k jednotlivým stavbám najdete v naší interaktivní mapě ZDE.

JUDr. Vladimír Kremlík BPP



ministr dopravy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Kremlík: Konáme, stavíme a stavíme pro naše lidi Ministr Kremlík: Uděláme maximum, aby případné kolony na dálnicích netrvaly dlouho Kremlík: Roční dálniční známka nezdraží před dokončením opravy D1 Ministr Kremlík: Pokuta má odrazovat řidiče, aby sjížděli na krajské silnice

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV