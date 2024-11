Ministr Kulhánek: Na místa zasažená povodní si nejezdím pro fotky na sociální sítě

Na místa zasažená povodní si nejezdím pro fotky na sociální sítě. Jde o to naslouchat, s čím tam starostové a starostky zápasí každý den, aby zajistili ubytování, výuku nebo dopravu svým obyvatelům. Jde o to říct si některé věci zpříma do očí. I proto se s vládními kolegy za týden chystáme tentokrát do Jeseníku.

Stát je na místě a pomáhá od prvních chvil. Nejdříve to byli hasiči, zdravotníci nebo policisté, teď jsou to například zaměstnanci Centra pro regionální rozvoj. Minulý týden měli seminář pro starosty a starostky v Jeseníku, další byl v Bruntálu. Mobilní týmy Centra pomáhají přímo na místě vyplnit žádosti o podporu na přechodné ubytování nebo prostory pro výuku. I když jsme formuláře zjednodušili, přetížené samosprávy teď nemají na papírování čas ani kapacitu.

Obce na Jesenicku a Šumpersku patří dlouhodobě k těm, které nejvíce zasahuje vylidňování nebo další ekonomické a sociální potíže. Po zářijových povodních obavy místních z budoucnosti jen posílily. V prosinci na vládu ponesu Strategii obnovy zasažených území, regionu ale pomůžeme i dlouhodobě. Nemůžeme se jen vrátit do stavu před povodní. Chceme, aby tam byla dostupná lékařská péče i bydlení, aby byl atraktivní pro mladé rodiny, které v něm uvidí svou budoucnost.

Budu prosazovat zvýhodňování obcí z Hospodářsky a sociálně ohrožených území. Počítá s ním náš připravovaný program Podpora stabilizace a rozvoje regionů a budu chtít, aby podobné zvýhodnění zavedla i další ministerstva.

Ing. Petr Kulhánek BPP



ministr pro místní rozvoj Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky