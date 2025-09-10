Ministr Kulhánek: Opozice záměrně promrhala ve Sněmovně celkem 605 hodin

Nesnáším plýtvání časem. Opoziční poslanci za volební období záměrně promrhali ve Sněmovně celkem 605 hodin.
Já mám jednoduché pravidlo: 1 minuta zpoždění = sankce 50 Kč. Kdyby moje pravidlo platilo ve Sněmovně, opoziční poslanci by museli do Chodosáků za 4 roky vložit cca 1,8 milionu korun.
Obstrukcemi způsobené škody jsou ale mnohem závažnější. Kvůli nesmyslnému zdržování se nestihla projednat řada klíčových zákonů.
Ing. Petr Kulhánek
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV