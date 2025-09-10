Ministr Kulhánek: Opozice záměrně promrhala ve Sněmovně celkem 605 hodin

11.09.2025 8:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k práci opozice v Poslanecké sněmovně.

Ministr Kulhánek: Opozice záměrně promrhala ve Sněmovně celkem 605 hodin
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek

Nesnáším plýtvání časem. Opoziční poslanci za volební období záměrně promrhali ve Sněmovně celkem 605 hodin.

Já mám jednoduché pravidlo: 1 minuta zpoždění = sankce 50 Kč. Kdyby moje pravidlo platilo ve Sněmovně, opoziční poslanci by museli do Chodosáků za 4 roky vložit cca 1,8 milionu korun.

Obstrukcemi způsobené škody jsou ale mnohem závažnější. Kvůli nesmyslnému zdržování se nestihla projednat řada klíčových zákonů.

Ing. Petr Kulhánek

  • BPP
  • ministr pro místní rozvoj
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Kdyby Rusové zabrali Moravu…“ Ministr se zasnil, ale s takovou odpovědí nepočítal
Ministr Kulhánek: Krize bydlení a oni chtějí rušit ministerstvo místního rozvoje
Ministr Kulhánek: Ostrava a její kontaktní místo pro bydlení
Ministr Kulhánek: V USA se k ČR hlásí přes 1,5 milionu lidí

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Kulhánek , STAN

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je právem opozice projevovat své postoje a názory při jednání Poslanecké sněmovny?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

Vylučujeme spolupráci s ANO, SPD a extremisty

A s ODS, kterou po vašem odchodu z vlády a vůbec po tom, jak se k vám Fiala zachoval spolupráci nevylučujete? Je teda pravda, že jste ODS kritizovali už kdysi a pak jste se s ní spřáhli, tak já nevím, jak vám rozumět?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Výhody konzumace jablečného octa pro mužeVýhody konzumace jablečného octa pro muže Orální sex pro nejisté ženyOrální sex pro nejisté ženy

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministr Kulhánek: Opozice záměrně promrhala ve Sněmovně celkem 605 hodin

8:02 Ministr Kulhánek: Opozice záměrně promrhala ve Sněmovně celkem 605 hodin

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k práci opozice v Poslanecké sněmovně.