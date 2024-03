Ministr Kupka: Ministerstvo dopravy dodrželo všechny nezbytné zákonné lhůty

reklama

Jestli nás bude opozice kritizovat za omezování administrativy a byrokracie, tak prosím vás, jenom houšť a větší kapky, protože pokud opravdu se tady podařilo zrušit jedno zbytečné oprávnění, papír, který ve výsledku není stejně schopen, jak jsem znovu zdůrazňoval, prokázat, zaručit, že ten příslušný dodavatel neinstaluje fyzicky k tomu letišti například oslňující světlo, tak je to přece jenom pozitivní krok.

Přímé odpovědi na vaše otázky. Ministerstvo dopravy dodrželo všechny nezbytné zákonné lhůty. Informovalo o tom i v průběhu toho předchozího roku o chystaném kroku v rámci svých kontrol, v rámci svých jednání s těmi dodavateli, tak přesně o tom informovalo. Co se týče okruhů těch subjektů, těch je zhruba šedesát. Pokládal bych za úplně nejsprávnější, kdyby, pokud s nimi jste v kontaktu, tak jste je jenom informoval o naší otevřenosti to s nimi probrat napřímo a třeba vysvětlit, co v tuto chvíli mají udělat jinak, než dělaly. Protože ve výsledku ta změna té vyhlášky přinesla jenom jedinou věc, prostě zrušení toho zbytečného oprávnění.

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 2% SOCDEM 3% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 92% Piráti 0% STAN 0% Zelení 3% hlasovalo: 32400 lidí

Přesně jenom, abyste věděli, oč se jedná. Oprávnění, které se týká vývoje, projektování, výroby, zkoušení, instalace, údržby, opravám, modifikacím a konstrukčních změn leteckých pozemních zařízení na základě schválené firemní příručky Úřadu pro civilní letectví. Tohle byla ta operace, kterou oni museli udělat. Dokládali, že jsou kvalifikovaní proto, aby mohli vyvíjet, projektovat, vyrábět, zkoušet, instalovat, udržovat, upravovat, modifikovat a konstrukčně měnit letecká pozemní zařízení.

Přičemž platí, že pro všechny ty úkony jsou na druhou stranu přesně určené normy ukazatele bezpečnosti, které stejně dodržet musí. A my jenom říkáme: Není potřeba dopředu prověřovat ono oprávnění, stačí, když ve výsledku při kolaudaci toho zařízení a při pravidelných kontrolách. Mimochodem prokazatelně bezpečnost leteckého provozu v České republice je jedna z nejvyšších na světě.

Česká letecká branže se těší opravdu vysokému respektu, a je to patrné i při jednáních na konferencích ICAO - Mezinárodní organizace pro civilní letectví. To, že bychom tady trpěli nějakým deficitem norem, papírů bezpečnosti, to se fakt neděje. Já se v principu nebráním tomu nechávat zpracovat další analýzy. Ale - pokud můžeme k tomu výsledku dospět jednodušším, efektivnějším způsobem, to jest, že se ty subjekty, které se obrátily na vás, přímo obrátí na Úřad pro civilní letectví, případně na Ministerstvo dopravy, tak je to nejrychlejší a nejefektivnější způsob.

Opravdu nemám žádnou zprávu, že by tím krokem došlo k nějaké komplikaci i na straně těch subjektů, protože všechny ty subjekty, pokud v branži fungují, tak znají ty základní předpisy a normy, které jsou spojené s tím samotným zařízením, s nároky na něj, a to musí dodržet a to se pak kontroluje. Tak jsem opravdu přesvědčen, že v tomhle případě k žádnému ohrožení bezpečnosti prokazatelně nedošlo. Jestli vás můžu poprosit o předání kontaktu těch subjektů na ředitele úřadu pro civilní letectví, případně na vrchního ředitele Jelínka, který má na starosti tuhle oblast. Bude to určitě efektivnější, než zpracovávat rozsáhlé analýzy a studie do šuplíku.

Mgr. Martin Kupka ODS



ministr dopravy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Kupka: K žádnému omezení bezpečnosti opravdu nedošlo Ministr Kupka: Méně byrokracie při žádání o nadrozměrnou přepravu Ministr Kupka: Povolení nadrozměrných nákladů je v systému NADR jednodušší Ministr Kupka: V oblasti dopravní infrastruktury se opravdu víc dělat nedá

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama